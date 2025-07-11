ZÀ¤Âå¤¬ÂçÃíÌÜ¡ª 90ºÐ¤Ç"ºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯"Åû°æ¹¯Î´¤ÎºîÉÊ¤òÅ°Äì¸¡¾Ú
SF¾®Àâ¤ÎÂç²È¡¢Åû°æ¹¯Î´¤Î¾®Àâ¡Ö»ÄÁü¤Ë¸ý¹È¤ò¡×¤¬¡¢SNSÅê¹Æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥É¥ë¤«¤é¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ë¤Ï¡ÖÅû°æºîÉÊ¤Î¤¹¤´¤µ¤ËÊ¨¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡¢²¿¤òº£¤µ¤é...¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡ÖÅû°æºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼ã¼Ô¤Ë¤â»É¤µ¤ë¤³¤È¤¬Î©¾Ú¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤â¤¤¤¨¡¢"ºîÉÊ¤¬»þ¤Î³Ö¤¿¤ê¤òËä¤á¤ë"¤È¤¤¤¦¤Ê¤ó¤È¤â¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢"Åû°æ¹¯Î´¤ÎÀ¤³¦"¤ò²þ¤á¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤¿ÈÖÁÈ¤¬¡ÖÅû°æ¹¯Î´¤ÎÀ¤³¦¡ÁÊ¸³Ø³¦¤Îµð¿Í¡¡90ºÐ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Á¡×(NHK BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à£´K)¤À¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Åû°æ¤ÎÈ¾À¸¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºòÇ¯90ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿Åû°æËÜ¿Í¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÀÆÆ£Í³µ®¤ä¥¸¥ã¥º¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦»³²¼ÍÎÊå¡¢ºî²È¡¦²®Ìî¥¢¥ó¥Ê¡¢Ä®ÅÄ¹¯¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡¦ºÙÅÄ¼é¡¢ÊÔ½¸¼Ô¡¦ÆïÀ¥·¼Ç·¡¢ÅÄÃæ¸÷»Ò¡¢Âç³Ø¸¦µæ¼Ô¡¦Ã§¹§Ç·¡¢Æ£ÅÄÄ¾ºÈ¡¢À¼Í¥¡¦ÃÓß·½ÕºÚ¡¢SFÉ¾ÏÀ²È¡¦Æü²¼»°Â¢¤Ê¤É¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î"Åû°æºîÉÊ¥Õ¥¡¥ó"¤¿¤Á¤Î¾Ú¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢"Åû°æ¹¯Î´¤ÎÀ¤³¦"¤ò¤Ò¤â¤È¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£2025Ç¯6·î9Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè15²ó±ÒÀ±ÊüÁ÷¶¨²ñ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈÉôÌçÊ¸²½¡¦¶µÍÜºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¢£"Åû°æºîÉÊ"¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÆ§½±¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ë¤¯¤¤¹½À®
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êËÜ¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È"Åû°æ"ÀìÌç²È¤¿¤Á¤Î¾Ú¸À¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£"Á÷¤ê¼êËÜ¿Í¤Î»×¤¤"¤È¤½¤Î»þ¤Î"¼õ¤±¼ê¤¿¤Á¤Î»×¤¤"¤¬¡¢¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿¤ê¡¢¥º¥ì¤¿¤ê¡¢½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ê...¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡¢Åû°æËÜ¿Í¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë"Åû°æºîÉÊ"¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤µ¤¬Éº¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÖÁÈ¼«ÂÎ¤â"Åû°æ¹¯Î´¤ÎÀ¤³¦"¤ÎÃæ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë´Ù¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊSF´¶¤òÅ»¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤äÃÇÉ®»þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢³èÆ°ºÆ³«»þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢90ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤ÎÈà¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë"¥ê¥¢¥ë¤Ê¤â¤Î"¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£
¢£ËÄÂç¤ÊºîÉÊÀ¤³¦¤òÃúÇ«¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤Æ"Åû°æ¹¯Î´¤ÎÀ¤³¦"¤Î³Ë¤Ë¿¨¤ì¤ë
¤Þ¤¿¡¢Ê¸³Ø³¦¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤¿Åû°æ¤Î¸ùÀÓ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤äËÜ¿Í¤Ë¤è¤ëÏ¯ÆÉÉñÂæ¤Î±ÇÁü¡¢ËÜ¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë±ÇÁüºîÉÊ¤Ê¤É¤Îµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤â¤Ï¤µ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Åû°æ¤ÎÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÏºî³èÆ°¤ò¿¼·¡¤ê¤·¡¢²áµî¤«¤é¸½ºß¤ËÂ³¤¯Èà¤Î¿®Ç°¤äÁÏºî¤Îº¬ËÜ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤â¸÷¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
90ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¤Ê¤ªÁÏºî¤òÂ³¤±¤ë¡ÖÊ¸³Ø³¦¤Îµð¿Í¡×¤Ï¡¢²¿¤ò´¶¤¸¡¢²¿¤ò»×¤¤¡¢²¿¤òÄÉµá¤·¤Ê¤¬¤é"¸ÀÍÕ"¤ò¤Ä¤à¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ðÇ®¤Î·çÊÒ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤º²¿¤«¤¬¿´¤Ë»É¤µ¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
Ê¸¡á¸¶ÅÄ·ò