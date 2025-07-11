TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

³ØÎò¤Îº¾¾Î¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÌäÂê¤òÄ´ºº¤¹¤ë¡ÖÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡×¤¬¤­¤ç¤¦½é¤á¤Æ³«¤«¤ì¡¢»Ô¤Î¿¦°÷¤Ø¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÏºÇ½ª³ØÎò¤Îº¾¾Î¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÔµÄ²ñ¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤­¤ç¤¦¡¢¶¯¤¤¸¢¸Â¤ò»ý¤Ä¡ÖÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡×¤Î1²óÌÜ¤Î²ñ¹ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

É´¾ò°Ñ°÷²ñ¡¡°æ¸ÍÀ¶»Ê °Ñ°÷Ä¹
¡ÖÄ´ºº»ö¹à¤Î¤¦¤Á¡¢»ÔÄ¹¤Î³ØÎò¤Ë´Ø¤¹¤ë»öÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í¥ÀèÅª¤ËÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤·¤¿¤¤¡×

°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢»ÔÄ¹¤Î»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë³ØÎò¤¬µ­ºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö¹­Êó¤¤¤È¤¦¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ë²èÉôÄ¹¤ÈÈë½ñ¹­Êó²ÝÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¾Ú¿Í¿ÒÌä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

É´¾ò°Ñ°÷²ñ¡¡°æ¸ÍÀ¶»Ê °Ñ°÷Ä¹
¡Ö¡Ê¹­Êó¤¬¡Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»öÌ³¼êÂ³¤­¤Ë¤è¤êºîÀ®¤µ¤ì¡¢È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
°ËÅì»Ô¡¡»³²¼ÌÀ»Ò Èë½ñ¹­Êó²ÝÄ¹
¡ÖÍúÎò½ñ¤ò¤â¤È¤Ë6·î4Æü¤Ë¹­Êó¤¤¤È¤¦¤Î¸¶¹Æ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÏÂ´¶È¾Ú½ñ¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£