¹À¥¤¹¤º¡ß¿ùºé²Ö¡ßÀ¶¸¶²ÌÌí¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡ÙÄÌ¾ïÈÇDVD¤ò3Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡¹À¥¤¹¤º¡¢¿ùºé²Ö¡¢À¶¸¶²ÌÌí¤¬¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù¤ÎBlu-ray¡õDVD¤¬10·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
»²¹Í¡§¹À¥¤¹¤º¤Î¤¹¤´¤µ¤Ï¡ÈÍÏ¤±¹þ¤ßÎÏ¡É¤Ë¤¢¤ê¡¡¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù¤ÇÈ¯´ø¤µ¤ì¤¿Âî±Û¤·¤¿¿´ÍýÉ½¸½
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø²ÖÂ«¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤·¤¿¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿µÓËÜ²È¤Îºä¸µÍµÆó¤È´ÆÆÄ¤ÎÅÚ°æÍµÂÙ¤¬ºÆ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡È´õË¾¤ÎÊª¸ì¡É¡£Çº¤ßÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÃ¯¤«¤ò»×¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¡¢Èþºé¡¢Í¥²Ö¡¢¤µ¤¯¤é¤Î3¿Í¡£Í¥¤·¤µ¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ê¤¯Á°¤ò¸þ¤¯Èà½÷¤¿¤Á¤Î¡¢¤Þ¤Ö¤·¤¤¤Û¤É¤ÎÌ¿¤Î¤è¤í¤³¤Ó¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Èþºé¤ò¹À¥¡¢Í¥²Ö¤ò¿ùºé¡¢¤µ¤¯¤é¤òÀ¶¸¶¤¬±é¤¸¤¿¤Û¤«¡¢²£ÉÍÎ®À±¡¢¾®Ìî²ÖÍü¡¢°ËÅç¶õ¡¢moonriders¡¢ÅÄ¸ý¥È¥â¥í¥ò¡¢À¾ÅÄ¾°Èþ¤é¤¬¶¦±é¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Blu-ray¹ë²ÚÈÇ 2ËçÁÈ¡¢DVD¹ë²ÚÈÇ 2ËçÁÈ¡¢DVDÄÌ¾ïÈÇ¤Î3·ÁÂÖ¡£¹ë²ÚÈÇ¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÅµ±ÇÁü¤ÈÉõÆþÆÃÅµ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¤Ç¤Ï¡¢Blu-ray¡õDVD¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡ÙÄÌ¾ïÈÇDVD¤ò3Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£±þÊçÊýË¡¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¡õ³ºÅö¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤Î¤ß¡£
¢¨ÅöÁª¸å¡¢½»½ê¤ÎÁ÷ÉÕ¤¬²ÄÇ½¤ÊÊý¤Î¤ß¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÈ¯Á÷°Ê³°¤Ë¤Ï»ÈÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£¢¨Ê£¿ô¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¬È¯³Ð¤·¤¿¾ì¹çŽ¤¤´±þÊç¤ÏÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹Ž¡¢¨±ÄÍøÌÜÅª¤ÎÅ¾Çä¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£È¯¸«¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÁ³¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤ò¤È¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¡¡¸ø¼°X¡ähttps://x.com/realsound_m
¡ã±þÊçÄù¤áÀÚ¤ê¡ä7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë