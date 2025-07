前からも上からも水が大量に降り注ぐ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、サマー・イベント「NO LIMIT! クール・サマー」を開催中。人気の「NO LIMIT! パレード」は、夏限定の水かけ仕様でさらに大盛り上がり!本記事では、パワーアップしたパレードをライター&編集担当が体験。ずぶ濡れになりながら楽しんだ模様をレポートする。■頭上から前方から、水!水!水!キュートな衣装のキャラと大はしゃぎ

エンターテイナーもウォーターシューターを装備。衣装はポップな色合いとビニール素材がかわいい

ハローキティのフロートには、マイメロディとクロミの姿も!

クロミはラベンダー色のドレスがおしゃれ

ジュゲムが初登場。揺れるコインがかわいい♪

パックンフラワーは首をキョロキョロ

※カメラは入念な防水対策をしています。みなさまもお忘れなく

みずタイプのポケモンも水をかけてくるぞ

「NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード」では、スヌーピーやエルモたちキャラクターはもちろん、水をまき散らしながら進むエンターテイナーも夏仕様に。ビニール素材がアクセントになったカラフルな衣装に元気をもらえる。今年はサンリオの仲間たちのフロートに、マイメロディとクロミが初登場。ハローキティ&マイメロディは、ピンクと黄色を基調にお花やフリルをあしらったキュートな装い。ポップな印象の2人とは対照的に、ラベンダーカラーで涼しげにまとめサングラスで決めたクロミちゃんも超かわいい…!シャッターを切る手が止まらないライター&編集担当だった。■ジュゲムやパックンフラワーのダンサーにも注目をさらに、マリオと仲間たちのフロート前には、ジュゲムのダンサーが仲間入り。マリオカートで逆走やコースアウトを繰り返すライターにとっては若干のトラウマキャラだが、このジュゲムは揺れるコインやふわふわの雲がたまらない。お隣のパックンフラワーも、思わず水をかけてあげたくなる愛らしさだった。踊りながらキャラクターたちに手を振っている間は「水、かからないな…」と、正直油断していた。だが、フロートが止まり「本格的に水かけが始まる」と思った瞬間、頭上から大量の水が降り注ぎ、一瞬にしてずぶ濡れに。「えっ、ゲリラ豪雨!?」と思わず空を確認すると、さらに信じられない量の水が降ってきて呆然としてしまった。ウォーターシューターを手に入れた人はみずタイプのポケモンやエンターテイナーに応戦してほしいが、頭上から降る水には太刀打ちできないので本当に覚悟してほしい。ちなみに、降雨(?)時間も非常に長くなっている。パレード終了後、地面は大雨が降ったあとのように全面が濡れていて、さらにびっくり。これから体験する人には、濡れネズミになったライターから、「レインコートの丈はなるべく長め、靴は防水がベター、カメラなど電子機器はもちろん、かばんも防水対策をぬかりなく」というガチアドバイスを送りたい。とはいえ、パークを歩いている内にすぐに乾くので、大事なもの以外は濡れてもOK!ぐらいの心構えで思いっきり水を浴びるのもおすすめ。「NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード」は、8月31日(日)まで。夏らしい衣装に身を包んだキャラクターと、信じられない水の量をその目で確かめて。取材・文=上田芽依撮影=大林博之※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.(C) 2025 SANRIO CO., LTD.(C) 2025 Peanuts Worldwide LLCTM and (C) 2025 Sesame Workshop(C) Nintendo(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.MINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.SING TM & (C) 2025 Universal Studios