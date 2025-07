Appleは2026年上半期に低価格帯の新しいiPhoneや、新型Macなどの野心的な新製品の発売を計画しているとBloombergが報じました。Apple Plans New MacBook Pro, iPhone 17e and iPads by Early 2026 - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-10/apple-plans-new-macbook-pro-iphone-17e-and-ipads-by-early-2026

Apple関連の内部情報に精通したBloombergのマーク・ガーマン記者が関係者から入手した情報によると、Appleは2026年春までに複数の新製品を発売することを計画しているそうです。2026年春までに発売予定の新製品には、エントリーモデルの新型iPadやiPad Air、Mac向けの外部モニター、iPhone 17eなどが含まれます。さらに、Appleは新型MacBook ProおよびMacBook Airの発売も計画しているそうです。なお、新型Macは当初2025年中の発売を目指して開発が進められてきたそうですが、記事作成時点でAppleは2026年上半期まで発売を延期することを検討している模様。Appleは毎年秋頃に新型iPhoneを発売します。しかし、Appleはより安定した収益の成長を目指しており、そのための秘策として春頃に大量の新製品を発売するようです。Appleは2020年に起きた新型コロナウイルスのパンデミックの影響で売上が一時的に急増したのち、過去2年間で需要の不安定化に苦しんでいます。Appleの業績不振の一因として考えられているのが、iPadを含む複数のデバイスで新型モデルを投入するのに遅れたことです。2026年上半期に発売予定のエントリーレベルのiPadは、開発コードが「J581」と「J582」の2つで、iPad Airは「J707」「J708」「J737」「J738」の4つあります。なお、記事作成時点でのiPadおよびiPad Airの最新モデルは、2025年3月に発売された以下のモデルです。AppleがM3搭載iPad Air&A16搭載iPadを発表 - GIGAZINEiPadの新モデルは2026年の3〜4月頃の発売を目指しており、外観は現行モデルと似ていますが、より高速なチップを搭載することになるとのこと。なお、現行モデルのiPadは2022年に登場したiPhone 14 Proに搭載されているA16チップを採用しています。一方、iPad AirはM3チップからM4チップにアップグレードされるだろうとガーマン記者は指摘。ただし、それ以外の変更点は限定的で、新型iPadと同時期に発売予定とのこと。次世代Appleシリコン「M4」が登場、他社製NPUを上回るAI処理性能を実現 - GIGAZINEなお、ガーマン記者によると、iPad AirはAppleのタブレットの中ではミドルレンジモデルですが、2024年に発売された13インチモデルがヒット商品になっているそうです。大きなディスプレイサイズと比較的手ごろな価格が人気の理由となっています。さらに、新型iPad Proのリリースも予定されていますが、こちらは早ければ2025年10月にも登場する可能性があるそうです。iPad Proは未発表のM5チップが搭載される予定です。そして、AppleはiPhoneに新しく追加された廉価版モデルのiPhone 17eを2026年上半期に発売する可能性が指摘されています。iPhone 17eはiPhone 16eとよく似た外観ですが、チップはA18からA19へのアップグレードが予定されているそうです。税込10万円以下の廉価版モデル「iPhone 16e」速攻フォトレビュー、歴代iPhone SEとサイズや重さも比較してみた - GIGAZINEM5搭載の14インチMacBook Proと16インチMacBook Proは、2025年後半に発売される予定でしたが、Appleは2026年上半期に発売を延期したようです。なお、AppleはこれまでM1、M3、M4を搭載したMacBook Proを10〜11月に、M2搭載MacBook Proを2023年1月に発売しました。M5搭載MacBook Proは2021年に発売されたMacBook Proのデザインを踏襲した最後のMacBook Proになるとのこと。後継モデルでは新しい筐体と有機ELディスプレイ(OLED)への移行が予定されています。なお、新型MacBook Airも同時期の発売予定です。そして、Appleは2022年に発売した外部モニターのApple Studio Display以来、初となるMac向けの新型外部モニターの発売も計画しています。なお、このモニターは2026年初頭の発売が予定されているそうです。M1 Ultra搭載で最大93万9800円のプロ向け「Mac Studio」とA13 Bionic&5K Retinaディスプレイ搭載の「Studio Display」が登場 - GIGAZINEこの他、Appleはスマートホームのハブとなるデバイスの開発も継続しており、これも2026年上半期に発売される可能性があるそうです。なお、スマートホームハブはAppleの音声認識アシスタントであるSiriに依存しているため、AppleがApple IntelligenceによるSiriのアップグレードに失敗したことを受け、発売が無期限延期されました。