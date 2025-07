◆「サマソニ」最終追加アーティスト発表

【モデルプレス=2025/07/11】8月16日・17日に東京(千葉)・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセと大阪・万博記念公園にて開催される「SUMMER SONIC 2025」より、最終ラインナップとタイムテーブルが公開。Mrs. GREEN APPLE(ミセスグリーンアップル)の出演が明らかとなった。「サマソニ」東京の最終追加アーティストとして、デビュー10周年を迎え国内外の音楽シーンを席巻するMrs. GREEN APPLE がサプライズ出演決定。アニバーサリー・ベスト・アルバム『10』をリリースしたばかりの彼らがMARINE STAGE のトップバッターを飾る。

◆8月16日(⼟)東京 出演者一覧

◆8月16日(⼟)東京:MIDNIGHT SONIC 出演者一覧

◆8月17日(⽇)東京 出演者一覧

◆8月16日(⼟)大阪 出演者一覧

◆8月17日(⽇)大阪 出演者一覧

そして、タイムテーブルも同時に公開。じっくり観たいアーティストを悩むのも開催までの楽しみの1つ。サマソニならではの豪華かつバラエティに富んだアーティスト達が出揃った。(modelpress編集部)【MARINE STAGE】FALL OUT BOYOfficial髭男dism・YUNGBLUDCHASE ATLANTIC・i-dle・LiSA・SixTONESMOUNTAIN STAGETHE PRODIGYBABYMETAL・PORTER ROBINSON・HYDETHE RAMPAGE・HOT MILK・chilldspot・黒夢SONIC STAGEBEABADOOBEEDOMi & JD BECK・BLOC PARTY・amazarashiMONOBLOC・WALLICE・go!go!vanillasOA:紫 今PACIFIC STAGETHE ROSE・BAND-MAID・WOODZ・PSYCHIC FEVERHANA・BUS・izna・Ave MujicaO.A:KickFlipBEACH STAGEBillboard Live &JUJU’s BEACH PARTYAI & JUJUCOMMONJIMMY JAM & TERRY LEWIS・DIGABLE PLANETSウルフルズ・スチャダラパー・PUSHIMSpotify Stage[RADAR: Early Noise Special]Chilli Beans.・レトロリロン・ブランデー戦記・reina(w.a.u Band Set)x TRIPPYHOUSINGCHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN・PAS TASTA・LavtO.A:OddRe:MIDNIGHT SONIC curated by m-flom-floTERIYAKI BOYZ(VERBAL, ILMARI, RYO-Z & WISE)板橋兄弟(PUNPEE & 原島“ど真ん中”宙芳)f5veDONGROSSOBanvoxTofubeatsN2(KYUNDESU/※「2」は二乗が正式表記)… and many “loves” artists【MARINE STAGE】ALICIA KEYSaespa・Camila Cabello・J BalvinBE:FIRST・JO1Mrs. GREEN APPLE【MOUNTAIN STAGE】優里21 SAVAGE・JORJA SMITH・AI・TINASHEKATSEYE・MAZZEL・INI【SONIC STAGE】JVKEINFINITY SONG・LANA・ELIJAH WOODSSOMBR・NESSA BARRETT・FRUITS ZIPPERO.A:冨岡 愛【PACIFIC STAGE】NiziUBMSG POSSE・LEE YOUNGJIDa-iCE・JEFF SATUR・OmoinotakeFurui Riho・B&ZAI【BEACH STAGE】FEIDBOMBA ESTÉREOTAINYPERRO NEGRORIP SLYME・iri・Def Tech【Spotify Stage】[RADAR: Early Noise Special]Kaneee・Mega Shinnosuke・muque・AKASAKI・Billyrrom・ziproom[+八一 コネクト ライブ]JP THE WAVY - Elle Teresa - swettyO.A:板歯目【AIR STAGE】ALICIA KEYSちゃんみな・Camila Cabello・J BalvinBE:FIRST・NiziU・TREASURE【MOUNTAIN STAGE】優里BABYMONSTER・JORJA SMITH湘南乃風・TINASHE・KATSEYE・MAZZEL・INI【SONIC STAGE】JVKEINFINITY SONG・LANA・ELIJAH WOODSSOMBR・NESSA BARRETT・FRUITS ZIPPER・O.A:AKASAKI【MASSIVE STAGE】Da-iCE・JEFF SATUR・LEE YOUNGJIflumpool・iri・Omoinotake・Billyrrom・Furui Riho【PAVILION】DADA & AZU・DJ SHOTA・MFS・MUUDO・OMSBSincere・汐れいら・矢部ユウナ【AIR STAGE】FALL OUT BOYOfficial髭男dism・YUNGBLUDCHASE ATLANTICi-dle・LiSAA ぇ! group【MOUNTAIN STAGE】MAN WITH A MISSIONBABYMETAL・PORTER ROBINSON・HYDETHE RAMPAGE・HOT MILK・黒夢・Fear, and Loathing in Las Vegas【SONIC STAGE】CLOSING ACT:GESAFFELSTEINBEABADOOBEEDOMi & JD BECK・BLOC PARTYウルフルズ・MONOBLOC・WALLICE・アイナ・ジ・エンドO.A:Leina【MASSIVE STAGE】THE ROSE・WOODZ・PSYCHIC FEVERHANA・SCANDAL・izna・紫 今・KickFlip【PAVILION】CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN・HIYADAM・石野卓球Kanna・lilbesh ramko・luvis・7co・tofubeats【Not Sponsored 記事】