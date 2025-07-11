Mrs. GREEN APPLE「サマソニ」サプライズ出演決定 最終ラインナップ・タイムテーブル発表
【モデルプレス＝2025/07/11】8月16日・17日に東京（千葉）・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセと大阪・万博記念公園にて開催される「SUMMER SONIC 2025」より、最終ラインナップとタイムテーブルが公開。Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の出演が明らかとなった。
【写真】ミセス大森元貴の匂わせ投稿
「サマソニ」東京の最終追加アーティストとして、デビュー10周年を迎え国内外の音楽シーンを席巻するMrs. GREEN APPLE がサプライズ出演決定。アニバーサリー・ベスト・アルバム『10』をリリースしたばかりの彼らがMARINE STAGE のトップバッターを飾る。
そして、タイムテーブルも同時に公開。じっくり観たいアーティストを悩むのも開催までの楽しみの1つ。サマソニならではの豪華かつバラエティに富んだアーティスト達が出揃った。（modelpress編集部）
【MARINE STAGE】
FALL OUT BOY
Official髭男dism・YUNGBLUD
CHASE ATLANTIC・i-dle・LiSA・SixTONES
MOUNTAIN STAGE
THE PRODIGY
BABYMETAL・PORTER ROBINSON・HYDE
THE RAMPAGE・HOT MILK・chilldspot・黒夢
SONIC STAGE
BEABADOOBEE
DOMi ＆ JD BECK・BLOC PARTY・amazarashi
MONOBLOC・WALLICE・go!go!vanillas
OA：紫 今
PACIFIC STAGE
THE ROSE・BAND-MAID・WOODZ・PSYCHIC FEVER
HANA・BUS・izna・Ave Mujica
O.A：KickFlip
BEACH STAGE
Billboard Live ＆JUJU’s BEACH PARTY
AI ＆ JUJU
COMMON
JIMMY JAM & TERRY LEWIS・DIGABLE PLANETS
ウルフルズ・スチャダラパー・PUSHIM
Spotify Stage［RADAR: Early Noise Special］
Chilli Beans.・レトロリロン・ブランデー戦記・reina（w.a.u Band Set）x TRIPPYHOUSING
CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN・PAS TASTA・Lavt
O.A：OddRe:
MIDNIGHT SONIC curated by m-flo
m-flo
TERIYAKI BOYZ（VERBAL, ILMARI, RYO-Z ＆ WISE）
板橋兄弟（PUNPEE & 原島“ど真ん中”宙芳）
f5ve
DONGROSSO
Banvox
Tofubeats
N2（KYUNDESU／※「2」は二乗が正式表記）
… and many “loves” artists
【MARINE STAGE】
ALICIA KEYS
aespa・Camila Cabello・J Balvin
BE:FIRST・JO1
Mrs. GREEN APPLE
【MOUNTAIN STAGE】
優里
21 SAVAGE・JORJA SMITH・AI・TINASHE
KATSEYE・MAZZEL・INI
【SONIC STAGE】
JVKE
INFINITY SONG・LANA・ELIJAH WOODS
SOMBR・NESSA BARRETT・FRUITS ZIPPER
O.A：冨岡 愛
【PACIFIC STAGE】
NiziU
BMSG POSSE・LEE YOUNGJI
Da-iCE・JEFF SATUR・Omoinotake
Furui Riho・B&ZAI
【BEACH STAGE】
FEID
BOMBA ESTÉREO
TAINY
PERRO NEGRO
RIP SLYME・iri・Def Tech
【Spotify Stage】
［RADAR: Early Noise Special］
Kaneee・Mega Shinnosuke・muque・AKASAKI・Billyrrom・ziproom
［＋八一 コネクト ライブ］
JP THE WAVY - Elle Teresa - swetty
O.A：板歯目
【AIR STAGE】
ALICIA KEYS
ちゃんみな・Camila Cabello・J Balvin
BE:FIRST・NiziU・TREASURE
【MOUNTAIN STAGE】
優里
BABYMONSTER・JORJA SMITH
湘南乃風・TINASHE・KATSEYE・MAZZEL・INI
【SONIC STAGE】
JVKE
INFINITY SONG・LANA・ELIJAH WOODS
SOMBR・NESSA BARRETT・FRUITS ZIPPER・
O.A：AKASAKI
【MASSIVE STAGE】
Da-iCE・JEFF SATUR・LEE YOUNGJI
flumpool・iri・Omoinotake・Billyrrom・Furui Riho
【PAVILION】
DADA ＆ AZU・DJ SHOTA・MFS・MUUDO・OMSB
Sincere・汐れいら・矢部ユウナ
【AIR STAGE】
FALL OUT BOY
Official髭男dism・YUNGBLUD
CHASE ATLANTIC
i-dle・LiSA
A ぇ! group
【MOUNTAIN STAGE】
MAN WITH A MISSION
BABYMETAL・PORTER ROBINSON・HYDE
THE RAMPAGE・HOT MILK・黒夢・Fear, and Loathing in Las Vegas
【SONIC STAGE】
CLOSING ACT：GESAFFELSTEIN
BEABADOOBEE
DOMi & JD BECK・BLOC PARTY
ウルフルズ・MONOBLOC・WALLICE・アイナ・ジ・エンド
O.A：Leina
【MASSIVE STAGE】
THE ROSE・WOODZ・PSYCHIC FEVER
HANA・SCANDAL・izna・紫 今・KickFlip
【PAVILION】
CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN・HIYADAM・石野卓球
Kanna・lilbesh ramko・luvis・7co・tofubeats
【Not Sponsored 記事】
【写真】ミセス大森元貴の匂わせ投稿
◆「サマソニ」最終追加アーティスト発表
「サマソニ」東京の最終追加アーティストとして、デビュー10周年を迎え国内外の音楽シーンを席巻するMrs. GREEN APPLE がサプライズ出演決定。アニバーサリー・ベスト・アルバム『10』をリリースしたばかりの彼らがMARINE STAGE のトップバッターを飾る。
◆8月16日（⼟）東京 出演者一覧
【MARINE STAGE】
FALL OUT BOY
Official髭男dism・YUNGBLUD
CHASE ATLANTIC・i-dle・LiSA・SixTONES
MOUNTAIN STAGE
THE PRODIGY
BABYMETAL・PORTER ROBINSON・HYDE
THE RAMPAGE・HOT MILK・chilldspot・黒夢
SONIC STAGE
BEABADOOBEE
DOMi ＆ JD BECK・BLOC PARTY・amazarashi
MONOBLOC・WALLICE・go!go!vanillas
OA：紫 今
PACIFIC STAGE
THE ROSE・BAND-MAID・WOODZ・PSYCHIC FEVER
HANA・BUS・izna・Ave Mujica
O.A：KickFlip
BEACH STAGE
Billboard Live ＆JUJU’s BEACH PARTY
AI ＆ JUJU
COMMON
JIMMY JAM & TERRY LEWIS・DIGABLE PLANETS
ウルフルズ・スチャダラパー・PUSHIM
Spotify Stage［RADAR: Early Noise Special］
Chilli Beans.・レトロリロン・ブランデー戦記・reina（w.a.u Band Set）x TRIPPYHOUSING
CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN・PAS TASTA・Lavt
O.A：OddRe:
◆8月16日（⼟）東京：MIDNIGHT SONIC 出演者一覧
MIDNIGHT SONIC curated by m-flo
m-flo
TERIYAKI BOYZ（VERBAL, ILMARI, RYO-Z ＆ WISE）
板橋兄弟（PUNPEE & 原島“ど真ん中”宙芳）
f5ve
DONGROSSO
Banvox
Tofubeats
N2（KYUNDESU／※「2」は二乗が正式表記）
… and many “loves” artists
◆8月17日（⽇）東京 出演者一覧
【MARINE STAGE】
ALICIA KEYS
aespa・Camila Cabello・J Balvin
BE:FIRST・JO1
Mrs. GREEN APPLE
【MOUNTAIN STAGE】
優里
21 SAVAGE・JORJA SMITH・AI・TINASHE
KATSEYE・MAZZEL・INI
【SONIC STAGE】
JVKE
INFINITY SONG・LANA・ELIJAH WOODS
SOMBR・NESSA BARRETT・FRUITS ZIPPER
O.A：冨岡 愛
【PACIFIC STAGE】
NiziU
BMSG POSSE・LEE YOUNGJI
Da-iCE・JEFF SATUR・Omoinotake
Furui Riho・B&ZAI
【BEACH STAGE】
FEID
BOMBA ESTÉREO
TAINY
PERRO NEGRO
RIP SLYME・iri・Def Tech
【Spotify Stage】
［RADAR: Early Noise Special］
Kaneee・Mega Shinnosuke・muque・AKASAKI・Billyrrom・ziproom
［＋八一 コネクト ライブ］
JP THE WAVY - Elle Teresa - swetty
O.A：板歯目
◆8月16日（⼟）大阪 出演者一覧
【AIR STAGE】
ALICIA KEYS
ちゃんみな・Camila Cabello・J Balvin
BE:FIRST・NiziU・TREASURE
【MOUNTAIN STAGE】
優里
BABYMONSTER・JORJA SMITH
湘南乃風・TINASHE・KATSEYE・MAZZEL・INI
【SONIC STAGE】
JVKE
INFINITY SONG・LANA・ELIJAH WOODS
SOMBR・NESSA BARRETT・FRUITS ZIPPER・
O.A：AKASAKI
【MASSIVE STAGE】
Da-iCE・JEFF SATUR・LEE YOUNGJI
flumpool・iri・Omoinotake・Billyrrom・Furui Riho
【PAVILION】
DADA ＆ AZU・DJ SHOTA・MFS・MUUDO・OMSB
Sincere・汐れいら・矢部ユウナ
◆8月17日（⽇）大阪 出演者一覧
【AIR STAGE】
FALL OUT BOY
Official髭男dism・YUNGBLUD
CHASE ATLANTIC
i-dle・LiSA
A ぇ! group
【MOUNTAIN STAGE】
MAN WITH A MISSION
BABYMETAL・PORTER ROBINSON・HYDE
THE RAMPAGE・HOT MILK・黒夢・Fear, and Loathing in Las Vegas
【SONIC STAGE】
CLOSING ACT：GESAFFELSTEIN
BEABADOOBEE
DOMi & JD BECK・BLOC PARTY
ウルフルズ・MONOBLOC・WALLICE・アイナ・ジ・エンド
O.A：Leina
【MASSIVE STAGE】
THE ROSE・WOODZ・PSYCHIC FEVER
HANA・SCANDAL・izna・紫 今・KickFlip
【PAVILION】
CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN・HIYADAM・石野卓球
Kanna・lilbesh ramko・luvis・7co・tofubeats
【Not Sponsored 記事】