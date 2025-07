「The Captain has turned on the seatbelt light.」――。

Number_iが9月22日に2ndフルアルバム『No.Ⅱ』をリリースする。アルバム収録曲「未確認領域」の音源の一部が、本日7月11日よりTikTok/Instagram/YouTube Shortsで“SNS宇宙先行配信”された。

昨年5月27日にリリースされたミニアルバム『No.O -ring-』、9月23日にリリースされた1stフルアルバム『No.Ⅰ』に続く、グループにとって2枚目のフルアルバム『No.Ⅱ』。0、1、2と数字が増えていくことに、Number_iというグループが着実に歩みを重ねていること、まるで映画のチャプターのように、その時までの彼らの軌跡がアルバムに集約されていることが感じられる。

今回の『No.Ⅱ』は、『No.Ⅰ』のちょうど1年後にリリースされることになる。『No.Ⅰ』は、当時デビュー1年目のNumber_iの集大成とも言えるアルバムだった。デビュー曲の「GOAT」、『No.O -ring-』のリードトラック「BON」といった既発曲に加え、平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太それぞれのソロ楽曲も収録。いわば、メンバー個人とグループの個性を打ち出した、「Number_iとはどういうグループか」を示すような作品だったのだ。『No.Ⅱ』も、デビュー2年目の今の彼らが詰まった作品になることだろう。

そして、アルバムから8月11日に先行配信されるのが「未確認領域」である。公開されているジャケット写真は、ピンク色の背景にふわふわとした雲のようなものが描かれ、そこに楽曲タイトルが書かれた甘めのテイスト。そもそも「未確認領域」という日本語の楽曲タイトルも、これまでのNumber_iの作品群からすれば少々意外に感じられた。

楽曲タイトルに絡めて“SNS宇宙先行配信”と、SNSで一部解禁された音源は30秒程度。メジャー調で全体的に明るめながら、ぶつ切りになるトラックにタイトルを繰り返すフレーズ、音源が切れる直前は音が一段とクリアになってガラリと雰囲気が変わるなど、たった30秒だけでも実験的な要素が垣間見える。過去のNumber_iの作品を踏まえても、今回も展開が多い楽曲になっていそうだ。

『No.Ⅱ』のアルバム特設サイト(※1)にも、「未確認領域」のジャケット写真と同じような空が広がっている。サイトを開いた時にはある英文が浮かび上がるのだが、それが冒頭に記した一文だ。飛行機に搭乗した際に耳にするような、サイトを訪れた“乗客”に向けた案内文である。雲をかき分けて進んでいくように画面をスクロールすると、次第に視界が開けていき、そこに見えてくるものは――。これだけでも見たことのないどこかに向かっていくような物語性を感じられる。

『No.O -ring-』から『No.Ⅰ』へ、『No.Ⅰ』から『No.Ⅱ』へ。そして、向かう先は「未確認領域」だ。『No.Ⅱ』は、Number_iの次なる旅路の始まりなのかもしれない。そんな彼らの旅に、私たちは誘われているようである。

さて、どんな景色が見えてくるだろうか。まず、「未確認領域」の全貌が明らかになるのが1カ月後。未知を前にした時の緊張と興奮を抱えながら、シートベルトをきつく締めて待っていたい。

※1:https://tobe-store.jp/pages/no-two

(文=かなざわまゆ)