水道水を注ぐだけで、自宅でいつでも安心安全でおいしいお水が飲める！コスモライフ「Humming Water」

コスモライフの浄水型ウォーターサーバー「Humming Water」が、GMOリサーチ&AIが実施した「2025年 GMO顧客満足度ランキング 浄水型ウォーターサーバー部門」において、“顧客満足度 総合第1位”を受賞しました。

コスモライフ「Humming Water」

また、評価項目別ランキングのうち、「サーバーのコンパクトさ」「コスパの良さ」「サーバーの色やデザイン性」においてもNo.1を受賞しました。

ハミングウォーターは、業界トップクラスの浄水性能を誇り、水道水を注ぐだけで、ご自宅でいつでも安心安全でおいしいお水を飲むことができます。

■浄水型ウォーターサーバー「Humming Water(ハミングウォーター)」とは

水道水を注ぐだけで、ご自宅でいつでもおいしいお水を飲むことができるウォーターサーバーです。

従来のペットボトルや宅配型のウォーターサーバーと比べて、重たい水ボトルの購入や交換をする必要もなく、水ボトルを保管するスペースも不要。

毎月定額制だから、飲み水だけではなく料理にも気兼ねなく使えます。

浄水フィルターも交換時期に合わせて定期的にお届けするので、水ボトルを日中受け取りにくい1人暮らしから、家族暮らしまで、幅広い層に利用されています。

■ハミングウォーターの浄水力

浄水性能は業界トップクラス。

独自のフィルターで31種類の不純物を徹底除去。

有機フッ素化合物PFAS(PFOS・PFOA・PFHxS)も除去可能で、赤ちゃんのミルクづくりにも安心して使えます。

更に、最大1,800Lも浄水できるので、使用量も気にせずたっぷり使えるのも安心です。

毎日の暮らしに寄り添いサポートしてくれる、そんなウォーターサーバーです。

■2025年 GMO顧客満足度ランキング 浄水型ウォーターサーバー 調査概要

・調査主体:GMOリサーチ&AI株式会社

・調査方法:インターネット

・調査期間:2025/01/24〜2025/01/28

・調査対象者:1,156名

・以下すべてに該当する方

1. 18-84歳男女

2. 現在、家庭用のウォーターサーバーを3ヶ月以上継続利用している

(キャンペーン期間は除く)

3. 現在利用しているサーバーを過去5年以内に利用開始している

4. サービスの選定に関与した

5. 料金を把握している

・ランキング基準:ランクイン企業の最低回答者数は100人以上

・調査企業数:15社

・定義:以下すべての条件を満たす家庭用ウォーターサーバーの、貸出サービスを提供している企業

1. 水道水をタンクに注ぎ、内蔵の浄水フィルターを通して、ろ過・造水する

2. 「冷水・温水」、または「冷水、常温水」が使用できる

