ディズニーストアに「ミニーマウス」のトレードマークであるリボンをモチーフにした新コレクション「MINNIE’S DOT RIBBON」が登場!

スクールバッグにつけたいぬいぐるみキーチェーンや、お友だちとお揃いで楽しめる雑貨などがラインナップされます☆

ディズニーストア「ミニーマウス」コレクション「MINNIE’S DOT RIBBON」

スケジュール:

先行発売日:2025年7月15日(火)より順次先行販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア発売日:2025年7月18日(金)販売店舗:ディズニーストア店舗

ディズニーストアから、平成レトロをテーマにした新コレクション「MINNIE’S DOT RIBBON」が登場。

赤地に白のドット柄のワンピースと大きなリボンを身につけた「ミニーマウス」の、どこか懐かしさを感じるアートに注目です。

スクールライフや、お友達との日常が楽しくなるステーショナリーや雑貨などを幅広く取り揃えられます。

コレクションには、大きなリボンでおめかししているポーズがキュートな「ミニーマウス」のぬいぐるみキーチェーンや、ミラー付きで便利なリボンのぬいぐるみキーチェーンがラインナップ。

ほかにも二つ折り携帯風のデザインが心くすぐるカードホルダーなど、バッグにつけて楽しめるグッズが多数展開されます。

スクールバッグをイメージしたショルダーバッグやペンケースのほか、ひも付きで斜め掛けできるショッピングバッグやヘアクリップなどは、スクールライフにもおすすめです。

さらに、シークレットコレクションからは、軽くてコンパクトな全6種のミラーが登場します☆

ミニー ショルダーバッグ スクールバッグ MINNIE’S DOT RIBBON

価格:4,400円 (税込)

サイズ:約高さ33×幅26×奥行き13cm

ショルダー部分 約67〜126cm ※調節可能

カラビナ 約長さ2.5cm

スクールバッグをイメージした四角い形のショルダーバッグ。

「ミニーマウス」らしい赤色のライン、キャラクターとネームロゴのプリントがアクセントになっています。

バッグボディには雰囲気のある生地を採用し、パイピングや底鋲もしっかり施されているほか、シルバーカラーのカラビナがハートモチーフでキュート☆

ミニー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン MINNIE’S DOT RIBBON

価格:2,400円 (税込)

サイズ:全長 約26.5cm

キャラクター 約高さ19×幅10×奥行き12cm

チェーン 約長さ15cm

赤に白のドットがかわいい「ミニーマウス」のぬいぐるみキーチェーン。

大きなリボンを両手で持って、おめかししているようなポーズで登場します。

色鮮やかな赤×白ドットは、きらめくシャイニーな質感がポイントです。

ミニー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン ミラー MINNIE’S DOT RIBBON

価格:2,600円 (税込)

サイズ:全長 約24cm

リボン 約縦19×横25×厚み7cm/ミラー 約縦6.5×横8.5cm

チェーン 約長さ15cm

パッと目を引く大きなミニーリボンをデザインした、きらめくシャイニーな質感のぬいぐるみキーチェーン。

ミラー付きなので、いつでも身だしなみチェックができて便利です。

背面には「ミニーマウス」のサインがさり気なくレイアウトされています。

ミニー ポーチ リボン MINNIE’S DOT RIBBON

価格:2,400円 (税込)

サイズ:約高さ12.5×幅16×奥行き5.5cm

赤×白いドットがかわいい、ミニーリボンの形をした透明感のあるキラキラポーチ。

裏面中央には、同じ柄のリボンをつけた「ミニーマウス」がプリントされています。

細かなラメが入ったクリアポーチは、きれいな透明感がありつつも、中が透けすぎないので使いやすさもばっちりです。

ミニー カードホルダー スタンドタイプ カード入り MINNIE’S DOT RIBBON

価格:1,800円 (税込)

サイズ:ホルダー 約縦13×横7.3×厚み1cm/コード 約長さ12cm

カード 約縦9×横6.5cm

「ミニーマウス」の赤×白いドットのドレスをモチーフにした、二つ折り携帯風デザインのカードホルダー。

推し活にも役立つアイテムにかわいさがプラスされ、遊び心たっぷりなグッズに仕上げられています。

二つ折りのホルダーを広げれば自立するので、お出かけ先でも、好きなカードを立てて飾ることができるのも嬉しいポイントです。

ミニー シークレット ミラー ミニサイズ MINNIE’S DOT RIBBON

価格:700円 (税込)

サイズ:パッケージ 約縦7×横5×厚さ1cm

ミラー 約縦5.7×横3.6×厚さ0.5cm

小さいポーチやバッグに入れて、持ち歩きやすいサイズ感のミラーがシークレットになって登場。

どこにいても「ミニーマウス」と一緒にメイクアップができます。

ドットデザインをモチーフにした「ミニーマウス」柄全6種類のうちどれかひとつが小箱に入っています。

ミニー ボールペン MINNIE’S DOT RIBBON

価格:900円 (税込)

サイズ:約長さ13.8×幅2.8×厚み2cm

クリップに色鮮やかな赤×白ドットの大きなミニーリボンをあしらったボールペン。

ペン軸には、赤×白いドットドレス&リボンの「ミニーマウス」がプリントされています。

ペンボディ全体をキャラクターらしい配色で仕上げられた「ミニーマウス」らしさ満載のステーショナリーです。

ミニー ペンケース MINNIE’S DOT RIBBON

価格:2,800円 (税込)

サイズ:約高さ9.3×幅18.5×奥行き5cm/リボン 約縦8.5×横10×厚み3cm

持ち手(ケース上部から持ち手のトップ長さ) 約9.5cm

スクールバッグがそのまま小さくなったような、持ち手付きのペンケース。

ネイビー×グレーのバッグ風ケースに、ミニーのネームロゴとイラストがアクセントになっています。

お気に入りのキーホルダーなどをプラスして自分好みにカスタマイズすることもできるディナーグッズです。

ミニー ポーチ カラビナ付き フェイス MINNIE’S DOT RIBBON

価格:1,600円 (税込)

サイズ:約縦14×横16×厚み3.5cm

カラビナ 約縦4.3×横4.3×厚み0.4cm

「ミニーマウス」のお顔形ポーチとハート形カラビナを組み合わせたポーチ。

存在感があってとってもかわいいデフォルメフェイスのポーチは、キラキラきらめくリボンがポイントです。

カラビナにもこだわって、キャラクターらしい赤のメタリックカラーがチョイスされています。

ミニー ヘアクリップ MINNIE’S DOT RIBBON

価格:2,900円 (税込)

サイズ:約縦6.7×横12×厚み8.8cm

ぱっちり開いた大きな目、丸い耳がチャーミングな「ミニーマウス」をレイアウトしたぬいぐるみ風ヘアクリップ。

赤×白いドットのリボンは、きらめくシャイニーな質感がポイント。

ヘアスタイルの仕上げに付けるのはもちろん、スクールバッグのアクセントにもおすすめです。

ミニー ショッピングバッグ・エコバッグ MINNIE’S DOT RIBBON

価格:900円 (税込)

サイズ:約高さ46×幅35×奥行き10cm

ショルダー部分 最大約 71cm ※調節可能

「ミニーマウス」のドレスをモチーフにした色鮮やかなショッピングバッグ。

「ミニーマウス」の配色とパターンに、キャラクターアートが大胆に組み合わせられた、ファンにはたまらないグッズに仕上げられています。

キャラクターの魅力を存分に味わえるグッズは、友だちとお揃いにするのもおすすめです。

「ミニーマウス」のドット柄リボンを主役にした、平成レトロな新コレクション。

ディズニーストアにて2025年7月15日より順次販売が開始される「MINNIE’S DOT RIBBON」の紹介でした☆

