ダンクハーツは、Steam用トラウマ解消系謎解きアドベンチャー「雑音系少年少女」を9月17日に発売する。価格は未定。

本作の舞台は東京とは似て異なる迷宮都市・雑音スクランブルシティ。記憶を失った6人の少年少女たちが街の各所に隠された自分たちの過去の記憶を集め、謎を解き明かして脱出を目指す。

人の心の奥深くに潜む、繊細な感情のタブーに静かに切り込むストーリーと、40種以上の多彩な「謎解き」が特徴で、謎解きによって物語が進み物語が謎を解く鍵になるという本作ならではの新感覚アドベンチャー体験が楽しめる。現在、本作のストーリー序盤と謎解きの一部を体験できるDemo版も配信されている。

また、発売日決定を記念したユーザー参加型新企画として、本作の宣伝広報キャラクターPVの「ナレーション」を担当する出演者のオーディションが開催される。

「雑音系少年少女」ゲーム情報

【「雑音系少年少女」PV】

発売日:9月17日(水)

プラットフォーム:Steam

ジャンル:トラウマ解消系謎解きアドベンチャー

価格:未定

プレイ人数:1人

対応言語:日本語、英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)

ストーリー:心の迷宮を解き明かす、サイケデリックな都市「雑音スクランブルシティ」からの脱出

東京と似て異なる街、人々のトラウマが牢獄になった場所、迷宮都市「雑音スクランブルシティ」と、謎の力によりそこに転移された6人の記憶喪失の少年少女たち。

プレーヤーは、ねじれた外見と多様なスタイルを持つ「迷宮都市」からの脱出を目指しつつ、少年少女たちが忘れてしまった記憶、そして封印された過去を少しずつ解き明かしていく。その過程で、彼らは少しずつこの世界の謎と物語の核心へと迫っていく。

果たして彼らは、自分自身に起きた事件の謎を解き明かし、元の世界へ帰れるのか?

立ちはだかる40種類以上の「謎」を解き明かし、迷宮都市脱出の糸口を掴もう

少年少女たちは失われた記憶の欠片を取り戻していく中で、脱出の手がかりを掴むための「謎解き」に直面することになる。シンプルな因果推理やロジックパズルをはじめ、中には「どこか」で見た事があるようなボードゲームや法廷バトル、格闘ゲーム風など、40種を超えるバリエーション豊かな謎解きがプレーヤーを待ち受ける。

また、本作ではストーリーと謎解きが密接に結びついており、ただの脱出ゲームにとどまらない、感情に響くゲーム体験を楽しめる。

新・ユーザー参加型企画「雑音系少年少女」PV声優オーディション開催決定

「雑音系少年少女」PV声優オーディションにて、本作の宣伝広報キャラクターPVの「ナレーション」を務める出演者を決定する。

プロ、アマ、経験は不問。既に声優活動中の人はもちろん、Vtuberや声優を志望している人も応募できる。

【エントリー期間】

7月11日(金)~8月17日(日)

【参加方法】

・自分に合ったキャラを1名選ぶ

・そのキャラのPVに合わせ、ナレーションとCVを収録する

・対象のPVに音声を載せる

・「 #雑音系少年少女」をつけてXでポストする

【賞金】

最優秀作品に選出された1名に5万円贈呈

【対象動画】

以下のドライブから各キャラクターのPVをDLすることができる。

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1XOAT-9_TlLqrFraPmVDfbqqZ4AI3cMPt

【選考基準】

声の表現力、演技の質、映像とのマッチング度など、PV・キャラクターに合った音声を吹き込んだ人を本作のディレクターにより1人選ぶ。

【注意事項】

※動画は本キャンペーン以外の目的で使用しないでください。

※報酬金額は、消費税込の金額であり、また、別途源泉所得税が徴収される場合があります。

※お1人6キャラまで投稿可能。同じキャラのPVをお1人で複数投稿するのはお控えください。

※選出された方には報酬のお支払いと広報大使PVとしてXなどで使用させて頂く場合がございます。

キャラクター:トラウマを抱えている6人の少年少女

共通の危機により集まった6人の少年少女たちは、都市からの脱出を試みる中で、それぞれの胸の奥に眠っていた記憶と向き合うことになる。「過去の自分」と和解できるかどうかという問いを抱きながら、この都市の真の姿が徐々に明らかになっていく。

6つの物語には、現代人が直面する複雑な状況や、人間の普遍的なテーマが込められている。過去と改めて直面したとき、プレーヤーは少年少女と共に、心の奥底に潜む微細な感情を体感し、自身も気づいていなかった“本当の気持ち”と向き合うことになるだろう。

【「特撮好きなツンドラ系少女」ゼナ:歪空絶那(主人公・15歳)】

「ヒーローみたいに、わたしも出来るはず……!」

【「妬みに苛まれた少年」イツキ:崩月慈來(16歳)】

「うざっ!イラつくんだよ。お前が俺にハンバーグ作ってくれんのか?」

【「強がり疑心暗鬼少女」ホノカ:桐島朋夏(16歳)】

「所詮他人事。疑って疑われて、それが人間なのよ」

【「自己肯定感皆無少年」カイト:清水佳弦(17歳)】

「この顔ゆえに避けられ、ばい菌と呼ばれた影の傷」

【「嘘つき動画投稿者の少女」ヒヨリ:円堂陽縁(17歳)】

「ハイパーパワフルで頑張るでー!動画回しまーす!」

【「お節介焼き愚直少年」ソウト:堕花想征(15歳)】

「キミがやるなら、僕も力になるよ」

【「ひょうきんな街の監視者」スペクター】

「そう思うなら、何とかしてあげろよなぁ~」

「雑音系少年少女」各種イベント出展予定情報

9月17日の発売に向け、「雑音系少年少女」が各種イベントに出展・参加する。

・7月11日~13日:bilibili world(上海)出展

・7月11日:秋葉原にて本作のクリエイター兼ディレクターMYUが号外チラシ・ポケットティッシュを配布

・7月18日~:bittsummit(京都)

・8月1日~4日:ChinaJoy(上海)出展

・8月3日:東京ゲームダンジョン出展

・8月10日:大阪ゲームパビリオン出展

・8月20日~24日:Gamescom(ドイツ・ケルン)オンライン出展

・9月14日:愛知ゲームキャッスル出展

「雑音系少年少女」Discordサーバー開設

「雑音系少年少女」のDiscordサーバーでは、本作のクリエイターもコミュニティに参加し、今後「雑音系少年少女」に関する最新情報や魅力を紹介する。

