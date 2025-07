Our Fashion Story【 vol.27_ STELLA McCARTNEY × The Modern Armour 】

私たちの日常に、未知との遭遇への喜びや希望の光を宿してくれるのはクリエイションの力。第27回目となる、FASHION HEADLINEのクリエイター連載「Our Fashion Story」は、ステラ マッカートニー(Stella McCartney)にフィーチャー。今季のステラ マッカートニーの“ロックロイヤリティ”というスピリットは、強さと優しさ、反骨と調和を同時に纏うという現代のアティチュードを映し出します。今回は、 ステラ マッカートニー 2025 オータム コレクションを写真家・笠原秀信とスタイリスト鈴木香織が「都会をサバイブする女性のスタイル」をテーマに「STELLA McCARTNEY × The Modern Armour」を表現するストーリーをお送りします。

Our Fashion Story_vol.27 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINEOur Fashion Story_vol.27 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINEジャケット 31万9,000円トップス 参考商品パンツ 31万9,000円ベルト 参考商品シューズ 15万9,500円サングラス 参考商品Our Fashion Story_vol.27 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINEジャケット 28万4,900円シャツ 18万9,200円パンツ 15万9,500円シューズ 15万9,500円バッグ 25万9,600円Our Fashion Story_vol.27 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINEニットカーディガン 52万9,100円パンツ 37万4,000円シューズ 参考商品掲載アイテムのお問い合わせ:ステラ マッカートニー カスタマーサービス03-4540-1906stellamccartney.com《Our Fashion Story vol.27:Staff Credit》Photographs : Hidenobu KasaharaStyling & Direction Kaori SuzukiHair : TenjuMake-up : Natsuki WatanabeModel : Larissa