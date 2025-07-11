気象庁は、霧島連山の新燃岳が、11日午前10時15分頃に「噴火したもよう」と発表しました。天候不良のため噴煙の高さや方向は不明としています。

新燃岳は、6月22日に７年ぶりに噴火し、活発な火山活動が続いています。27日から７日まで連続噴火を続け、いったん停止しましたが、7日に再び連続噴火が始まり、きのう10日午後3時に連続噴火は「停止したとみられる」と発表されていました。

噴火警戒レベルは、3の「入山規制」が継続中で、気象庁は火口からおおむね3キロの範囲で大きな噴石に、おおむね2キロの範囲で火砕流に警戒を呼びかけています。

定時の降灰予報では、鹿児島県、熊本県、宮崎県に降灰が予想されています。しています。

新燃岳降灰予報（定時）

新燃岳で噴火が発生した場合、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

（時刻）（火口からの方向）（降灰の距離）（小さな噴石の距離）

▼１１日１２時から１５時まで 北西 ９０ｋｍ ６ｋｍ

▼１１日１５時から１８時まで 北西 １００ｋｍ ６ｋｍ

▼１１日１８時から２１時まで 北西 １１０ｋｍ ７ｋｍ

▼１１日２１時から２４時まで 北西 １３０ｋｍ ７ｋｍ

▼１２日００時から０３時まで 北西 １２０ｋｍ ６ｋｍ

▼１２日０３時から０６時まで 北西 １１０ｋｍ ６ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

▼宮崎県 ：小林市、えびの市

▼鹿児島県：霧島市、湧水町、伊佐市、阿久根市、出水市、さつま町、長島町、薩摩川内市

▼熊本県 ：人吉市、水俣市、天草市、芦北町、津奈木町、球磨村、苓北町

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