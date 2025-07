扇風機はもはや、「夏に屋内で使うもの」ではないようです。シャークニンジャは5月28日、同社初となるコードレス扇風機「Shark FlexBreeze」シリーズの新製品発表会を開催しました。会場となった、西海岸風ビーチハウススタジオのあちこちに「屋内外での様々な製品使用シーン」が再現され、それらを巡るユニークな形式です。「私ならこう使いたい」なんてイメージが膨らむとともに、購買意欲を掻き立てられた発表会の模様をレポートでお伝えします。

夏のアウトドアシーンに必須⁉「Pro Mist」の実力

今回お披露目されたのは下記の3機種。「どこでも自由に涼しさを運べるコードレス扇風機」として、夏はもちろん、暖かい空気の循環、部屋の換気、洗濯物の乾燥など、サーキュレーターとしてもオールシーズン使える製品です。

最上位モデル:Shark FlexBreeze Pro Mist(シャーク フレックスブリーズ プロ ミスト)コードレスサーキュレーターファン/以下、Pro Mist(7月1日発売予定)

コンパクトモデル:Shark FlexBreeze HydroGo(シャーク フレックスブリーズ ハイドロゴー)コードレスサーキュレーターファン/以下、HydroGo(7月1日発売予定)

スタンダードモデル:Shark FlexBreeze(シャーク フレックスブリーズ)コードレスサーキュレーターファン/以下、FlexBreeze(5月30日発売)

3つのミストモードを搭載し、長時間のアウトドア使用に最適な「Pro Mist」、タンク一体型でドライミスト機能を搭載した「HydroGo」、ミストアタッチメント式を採用し、通常の扇風機としてもミスト付き扇風機としても使える「FlexBreeze」。それぞれの強みを、筆者が会場で見た「製品使用シーン」とともにお届けします。

ミストの効果でBBQの二重苦を緩和する

最初に向かった先では、若い男女4人がBBQをしていました。楽しそうではありますが、炎天下で食材を焼くのは暑さ×熱さの二重苦……! パラソルなどを広げて日陰を作っても、時間帯によっては日差しが直撃することだってありますし、無風だと熱やニオイがこもって大変です。

そういうときに活躍するのが、細かな粒子のミストが最大3m先まで届く本格的なミスト機能を搭載した「Pro Mist」。ミストの気化熱効果で、最大6.7℃の温度低下を実現し(※)、猛暑日であっても快適な空間を作り出してくれます。

※タンクに氷を入れ、扇風機から2.7m離れた環境での試験結果

↑風とミストを浴びて、涼しそうな女性たち。Pro Mistは3つのミストモード(連続強モード/連続弱モード/断続弱モード)を搭載しており、天候や環境にあわせて最適なモードを選べるのが魅力。

BBQスポットのすぐ近くでは、別の男女4人組がビーチバレーで遊んでいました。

↑コート外に置かれた「Pro Mist」の前に集まって、ミストと風を近くで浴びて一息つく様子。同品はIPX5の防水性能とUV耐性を備え、突然の雨や強い日差しの中でも安心して使えます。

「Pro Mist」はソフトな風からブーストモードまで6段階の風量調整ができ、最大で20m先まで風を届けられます。スポーツの邪魔にならない場所に置いて使っても、「扇風機が遠くて全然風を感じられない」……なんてことがなさそうのがうれしいですね。左右最大180°の首振りと上下最大55°の角度調整により、複数人で風をシェアしたい時や、「ずっと風が当たっていると寒い」というときの微調整も思いのままです。こんなアイテムを持参してくれる人がいたら、一躍人気者になりますね!

屋外での「くつろぎタイム」でも、「Pro Mist」があれば快適。パラソルの下に置いたイスでゆったりと過ごしていた男性は、おもむろに立ち上がると、近くに置いてあった「Pro Mist」からワンタッチでスタンドから扇風機本体とミスト用タンクを取り外しました(Shark独自、リフトアウェイ技術)。

↑付属のタンク(4.5L)から水を供給するため、水道が近くになくても心地よいミストを楽しめます。タンクは取り外しでき、給水やお手入れも簡単です。

その後、四脚を開いてテーブルの上にしっかりと設置。近距離から爽やかなミストと風を浴び、単に日陰にいるだけでは得られない快適さを堪能していました。

↑スタンドがついた状態はもちろん、扇風機本体のみでもミスト用タンクを接続できます。タンクを使わないときは取り外してコードレス扇風機としても使えます。

キャンプシーンやガーデニングでも大活躍

続くキャンプシーンでは、親子3人が「Pro Mist」と「HydroGo」を使い分ける様子が再現されていました。テント内で眠る小さな子どもには、父親がコンパクトな「HydroGo」で風を送り、テント外の母親は「Pro Mist」でミストを浴びてリラックス……。コンセントのないアウトドア環境でも、「Pro Mist」は最大24時間(風量1、首振りなし、ミストなしの場合)、「HydroGo」は最大12時間(風量1でミストなしの場合)使えるので、バッテリーが持つかどうかヒヤヒヤせずに済みます。

↑同シリーズを複数台持つことで、家族が違う過ごし方をしていても全員が快適でいられますね。

いずれもBLDCモーターのおかげで、パワフルなのに運転音が非常に静か。子どもが寝ていても安心して使えます。1〜5時間のタイマー設定もできるので、もし子どもと一緒にうたた寝してしまっても自動的に運転を停止します。

↑そこまでスペースが広くないテント内に置いても、圧迫感のない「HydroGo」。空気がこもりやすい場所での換気にも活躍します。

そのほか、ガーデニングでも大活躍します。炎天下での作業時の暑さ対策はもちろん、植物にもミストがかかることで、ちょっとした水やり効果も期待できそうです。

↑女性が「Pro Mist」を使いながら植物の手入れを行うシーン。熱中症対策としてうってつけです。

「HydroGo」は屋内使用で手軽さが際立つ

続いて、室内でのシーンを見ていきましょう。あらゆるシーンで「HydroGo」の手軽さが際立っていました。

女性がペットボトルの水を「HydroGo」へ直接注ぎ、室内でヨガをしようとしているシーン。水を入れてミストボタンを押すだけで、ミストを最大1時間楽しめます。

↑室内でも熱中症の危険が高まる昨今、ミストの気化熱効果で温度を下げられるのは大きなメリットです。最大2℃の温度低下効果(気温30℃、風量3で0.9m離れた環境での試験結果)が期待できます。

部屋の中でミスト機能を使うと、床や壁、家具が濡れるのではと心配になるかもしれませんが、「HydroGo」が出す「ドライミスト」は超微細な霧状なので、家財を濡らすことがないとのこと(風量1〜3の場合)。

運動シーン以外でも「ちょっと蒸すな」というときに、「HydroGo」があると便利です。物で散らかりやすい机にもサッと置けて圧迫感がありません。

↑机上に「HydroGo」を置いて、読書をしようとしている男性。何かと物が多くなりやすい机でも邪魔になりにくい、コンパクトなサイズ(高さ29.1×幅21.2×奥行22.0cm)。重さも約2.0kgと、持ち運びやすいです。

梅雨時期や、突然の強い雨が心配なシーズンは、室内干しが多くなりがち。そういうときは「FlexBreeze」が洗濯物の乾燥効率を高めてくれます。もともと、通年で部屋干しをするという家庭では特に重宝されそうです。

↑スタンドから扇風機本体を取り外せば、狭いスペースにも持ち込めます(写真右にあるのがスタンド)。風量は6段階から調節できます。

もはや「快適空間を持ち運ぶ」と言っても過言ではない

今回の発表会で印象的だったのは、製品スペックを羅列するのではなく、具体的な使用シーンを通じて製品の価値を伝えるアプローチでした。「コードレス扇風機」というと、ポータブル性だけがメリットなのかと思いがちですが、そこにミスト機能が加わることで他にはない製品に仕上がっています。「どこへでも涼しさを手軽に持ち運んで、より快適に過ごせる」というイメージがわいて、会場を回っている最中に「欲しい……」とつぶやいてしまったくらいです。これまでは「暑いから」と諦めていた屋外アクティビティや、屋内でエアコンがない場所での作業で活躍しそうですね。

Shark FlexBreeze Pro Mist コードレスサーキュレーターファン

市場想定価格: 3万4980円

発売日:7月1日 Shark FlexBreeze HydroGo コードレスサーキュレーターファン

市場想定価格: 1万9800円

発売日:7月1日 Shark FlexBreeze

2万9700円前後(税込)

発売日:5月30日



