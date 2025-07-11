・セブン＆アイが反発、店舗資産売却寄与し３～５月期は最終利益２．３倍

・ブックオフＧは大幅高、２６年５月期も増収増益へ

・ファストリが大幅安で７日続落、３～５月期最終減益をネガティブ視

・イトヨーギョの上げ足加速、全国的な下水道インフラ整備で活躍期待高まる

・大有機は大幅高、１２～５月期好決算と中間配当増額を好感

・アルバイトＴは大幅高、第１四半期営業益の高進捗率を好感

・スギＨＤは急反発、足もと販売好調で通期業績予想を上方修正

・三光合成が急速人気化、前期大幅増益に続き今期もピーク更新基調で増配も評価

・シリコンスタがカイ気配、今１１月期最終利益予想の大幅増額受け投資資金が集中

・チムスピはカイ気配スタート、今期営業利益の上方修正を好感



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出所：MINKABU PRESS