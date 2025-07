かわにしなつきのニューシングル「optimism」がリリースされた。 2024年にリリースされた「理想的ガール」以来、共感性の高い歌詞とキャッチーなメロディでSNSを中心に話題を集め、国内のみならず韓国をはじめとするアジア圏の多くのリスナーを魅了しているかわにしなつきだが、2024年11月には韓国で初の海外イベントに出演、2025年5月には台湾の音楽フェスにも出演し、現地のオーディエンスを大いに盛り上げたところだ。 本作「optimism」は、FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」の作詞・作曲を手がけるなど、アーティストのジャンルを横断して楽曲を提供するヤマモトショウをプロデューサーに迎えた楽曲で、ポップなサウンドに乗せて、現代を生きる私たちに「正しさ」ではなく「楽しさ」を軸に生きることの大切さを教えてくれる、等身大のポジティブソングとなっている。 ◆ ◆ ◆ 行き交う人も、情報も、「かわいい」も溢れかえる東京という街。その渦のなかで、「私らしさ」とは何かを探すうち、いつからか楽しむことを忘れていたのかもしれません。今作、「optimism」は、「正しさ」ではなく「楽しさ」を軸に生きることの大切さを、大人になるとは、何者かになること。ではなくて、見えない未来を少し楽観的に信じてみる。そんな「柔らかさ」を持つことなのかもしれない。とそっと教えてくれる。そんな楽曲になれば嬉しいです。そして本作は、かわにしなつきとして初めて、作詞・作曲を他の方に委ねて生まれた特別な楽曲でもあります。私の声が、この楽曲に宿るたくさんの想いとともに、あなたの心の奥へ、そっと、深く届きますように。 かわにしなつき ◆ ◆ ◆ かわにしなつき Digital Single「optimism」 2025年7月11日(金)配信https://lnk.to/optimism <かわにしなつきpresents「puzzle」vol.4> 2025年8月16日(土)@東京都 HARAJUKU RUIDO出演アーティスト:かわにしなつき / 井上苑子 / 柚木みいな /OPEN/START:18:00 / 18:30チケット料金:¥3500チケット購入:https://t.livepocket.jp/e/puzzle_vo4 Official site:https://kawanishinatsuki.com/YouTube:https://www.youtube.com/@kawanishi_natsukiTwitter:https://twitter.com/06_k_natsukiInstagram:https://www.instagram.com/natsu__0615/TikTok:https://www.tiktok.com/@natsu__0615

