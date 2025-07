アトレ松戸は、聖徳大学・聖徳大学短期大学部と、東和フードサービスが運営するチーズエッグガーデンと連携し、産学連携の取り組み第3弾として、2025年7月11日(金)に開発商品を販売中。

聖徳大学・聖徳大学短期大学部×チーズエッグガーデン× アトレ松戸

アトレ松戸は、聖徳大学・聖徳大学短期大学部と、東和フードサービスが運営するチーズエッグガーデンと連携し、産学連携の取り組み第3弾として、2025年7月11日(金)に開発商品を販売中です。

■松戸産の野菜をより多くの方に知ってもらいたい〜考案したメニューの試食会を実施〜

聖徳大学短期大学部総合文化学科では、授業で地域貢献活動に取り組んでいます。

今回、授業内の名品作りとフード分野のゼミ学生が、地域の食材のおいしさを存分に味わえるレシピを考案しました。

考案されたレシピメニューは商品化が決定し、試食会も実施しました。

今回商品化されるメニューは全3種類。

学生考案メニューにチーズエッグガーデンのアレンジを加え、千葉県松戸市産の野菜を使用した「キッシュと枝豆のパスタ」や学生自身が「苦手な落花生を美味しく食べたい」という想いから考案した「落花生を使用したパスタ」などが誕生しました。

これらの商品は、7月11日(金)から8月31日(日)まで、チーズエッグガーデンアトレ松戸店で限定販売されます。

■聖徳大学・聖徳大学短期大学部×チーズエッグガーデン×アトレ松戸コラボメニューの紹介

松戸市の野菜を使用したメニュー・松戸白宇宙かぼちゃも!

■彩り野菜のキッシュプレート

キッシュには松戸産あじさいねぎ、松戸白宇宙かぼちゃのパウダーを使用。

北海道産の栗かぼちゃ、ほうれん草、ベーコンをふんだんに使用した野菜たっぷりのキッシュです。

コク旨ミートソースのハーフパスタ&サラダ&季節の冷製スープも一緒に味わえる贅沢なプレートセット。

※松戸白宇宙かぼちゃとは、宇宙を旅した「松戸白」の種から栽培し育てたかぼちゃ

彩り野菜のキッシュプレート

■枝豆のグリーンクリームソースパスタ

鮮やかな緑色のクリームソースパスタ。

ベーコンを入れて食べ応えとコクを加えました。

枝豆の成分が影響し、ソースが固まってしまう課題をクリアし、濃厚なクリームソースに仕上げた逸品。

松戸産「戸張農園の枝豆」をたっぷりトッピングしています。

枝豆のグリーンクリームソースパスタ

■落花生カルボナーラ

「自分が苦手な落花生を美味しく食べられる料理を考案したい」ということで生まれたレシピ。

ペーストにした落花生を加えたカルボナーラ風パスタです。

松戸産あじさいねぎをたっぷりと加え、濃厚ソースなのに、なぜかぺろっと食べられます。

落花生カルボナーラ

<「アトレ松戸」施設概要>

施設名 :アトレ松戸

所在地 :千葉県松戸市松戸1181

営業時間:10:00〜21:00

※一部営業時間が異なる店舗があります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 産学連携コラボメニュー第3弾!聖徳大学・聖徳大学短期大学部×チーズエッグガーデン× アトレ松戸 appeared first on Dtimes.