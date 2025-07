2022年10月で芸能界を引退したEXILEの元パフォーマー・黒木啓司さん(45)の妻で、実業家・タレントの宮崎麗果(37)が11日までに、自身のインスタグラムを更新。7日に第4子が2歳の誕生日を迎えたことを伝えた。

宮崎は「happy birthday Keilly」と祝福。「2 years ago on 7/7 you came into our world(=2年前の7月7日に私たちの世界に生まれました) My lucky charm(=私の幸運のお守り)」と伝えた。

そして「2年前 肺に穴が空いて産まれてきて最初は帝王切開後抱っこはできず NICUで保育器越しでのこんにちは ママとパパ心配したよ」と、出産当時を回想。「やっと抱っこできた時嬉しかった」と振り返った。

しかし「肺に穴が空いてたとは思えない 大声を出せるようになり 今じゃ我が家1番のやんちゃboyに」と感激。「10まで言えるようにもなって最後自分で"yay" Stitch が大好きで stitchのように本当にいたずらっ子です笑」と明かし、「成長が」と号泣する絵文字を添えた。

この投稿にフォロワーからは「もぉ2歳!!」「七夕ボーイ」「天使ですね」「全てが奇跡の賜物ですね」「幸せのおすそ分けいただきました」「黒木家の中でもケイリー君推しです」「ケイリーくん黒木家に生まれてきてくれてありがとう」などの声が集まった。

宮崎は黒木さんと21年12月に再々婚し、23年7月に第4子男児、24年9月に第5子を出産した。