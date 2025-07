スバル新型「コンパクトSUV」世界初公開へ！ アドベンチャーな“タフ仕様”か!? 新型「アンチャーテッド」米国で7月17日お披露目！

アドベンチャーな“タフ仕様”の「コンパクトSUV」か!?

スバルの米国法人は2025年7月9日、新型SUVをまもなく世界初公開することを明らかにしました。

まもなく世界初公開される新型「アンチャーテッド」

新型モデルは、コンパクトクロスオーバーSUVタイプのバッテリーEV。車名は「UNCHARTED(アンチャーテッド)」となる見込みです。

スバルのバッテリーEVとしては、2022年にデビューした「ソルテラ」がラインナップされています。

ソルテラはまもなくマイナーチェンジすることが発表されており、デザイン刷新やパワーユニットの改良、航続距離向上などがおこなわれる予定です。

さらに、このマイナーチェンジ版のソルテラをベースにホイールベースを延長し、後席空間やラゲッジスペースを拡大した新型「トレイルシーカー」というワゴン風のSUVが2026年に北米で発売されることになっています。

そんななか、まもなく世界初公開される新型アンチャーテッドは、コンパクトSUVということで、ソルテラやトレイルシーカーよりも小さいモデルとなるようです。

スバルの米国法人は新型アンチャーテッドについて「Subaru’s newest, all-electric compact crossover SUV is ready for your next adventure.(スバルの最新の完全電動コンパクトクロスオーバーSUVで、次の冒険に出かける準備ができました)」と説明しており、同ブランドのSUVらしく、タフなモデルとなることが予想されます。

新型アンチャーテッドは米国東部時間2025年7月17日 17時30分(日本時間 7月18日 7時30分)にオンラインでお披露目されます。