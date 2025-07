2pin仕様になってフルモデルチェンジ！NUARL「NX1 Chapter2」

「NUARL(ヌアール)」は、マグネシウム筐体に独自のシングルダイナミックドライバーを搭載したリケーブル対応のHi-Res有線イヤホン「NUARL NX1 Chapter2 HDSS Hi-Res Stereo Earphone」(以下:Chapter2)を2025年8月8日(金)に発売します。

NUARL「NX1 Chapter2」

[型番/JANコード]NX1C2:4560358452709

[カラー] サンドブラック

[希望小売価格] 49,500円(税込)

[発売日] 2025年8月8日(金)

[仕様]

構成 シングルダイナミック型ドライバー搭載Hi-Res有線イヤホン

質量 53g(ケーブル含む)

筐体 マグネシウム合金

ドライバー φ10mm 単層カーボンナノチューブ振動板+7N OCCボイスコイル+

デュアルネオジムマグネット磁気回路採用ダイナミック型フルレンジ

“NUARL DRIVER[N10]v5X2”

テクノロジー トリプル・チャンバー、デュアルETL HDSS

再生周波数帯域 10〜40,000Hz

インピーダンス 16Ω

音圧感度 108dB±3dB/1mW

最大許容入力 10mW

ケーブル 銀メッキ7N OCC 8線撚り(2pin接続)

プラグ φ4.4mmバランス接続ストレート型金メッキ5極プラグ×1

0.78mmピッチ2pin端子×2

ケーブル長 130cm

付属品 φ4.4mmバランス5極プラグ・ステレオイヤホンケーブル

φ3.5mmアンバランス⇔φ4.4バランス変換ケーブル

ケーブルクリップx1

音調ノズル(短2種、長2種 ※各ノズルホルダー付)

Block Ear+7抗菌シリコンイヤーピース(L/ML/MS/S)

Block Ear+6N抗菌シリコンイヤーピース(L/ML/MS/S)

ユーザーズガイド(日本語、英語、中国語)

保証期間 1年間

「Chapter2」はNUARLが培った様々なテクノロジーを組み合わせて造り上げたハイエンド・ピュアオーディオイヤホンです。

独自のφ10mmフルレンジ・シングルドライバーをアップデートし、トリプル・チャンバー構造のマグネシウム筐体にデュアルETL仕様のHDSSと共に搭載。

さらに今回、市場からの要望に合わせてイヤホンの付属ケーブルとリケーブル用の接続端子を2pin仕様に変更し、装いも新たにフルモデルチェンジしました。

<製品特長>

■新型ダイナミックドライバー「NUARL DRIVER[N10]v5X2」(*2)

前モデルにも採用されているφ10mmカーボンナノチューブ複合振動板の器材硬度を高めることで、超高域で起こる周波数特性の乱れを改善。

7NグレードのOCC(単結晶状高純度無酸素銅線)を使用したボイスコイルと強力なデュアルネオジムマグネット磁気回路との組み合わせにより高精細なサウンドを奏でます。

■マグネシウム製筐胴

筐胴には軽量でありながら剛性が高く、素材独自の付帯音が少ないマグネシウム合金を採用。

5軸CNC切削加工により、鋳造や鍛造では出来ない複雑な曲線の組み合わせにすることで筐体内部での共鳴を抑制しながらも持ちやすい独自のデザインも施しています。

■徹底した音質への拘り

製品は出荷前に100時間のエージングを行い特性を均一化。

音調ノズルの素材には真鍮を使用し筐体と素材を変えることで共振点の分散を図っています。

内部の配線やケーブルの接続には、上位機種同様の日本製20%銀含PbフリーのSnAgCu(スズギンドウ)半田を使用しています。

■デュアルETL仕様のHDSS

米国T.B.I社の音響特許技術「HDSS」を採用。

第3世代ETL(Embedded Transmission Line)音響モジュールを高域と低域用に1つずつ筐体に内蔵することでカナル型イヤホンにありがちな頭内定位を防ぎ、全帯域に渡ってクリアで立体感のある音の広がりを再現します。

■トリプル・チャンバー構造

ドライバーの背面モジュールと筐体の前後に空気室を持たせたトリプル・チャンバー構造を採用。

素材固有の周波数特性の乱れを整え、低域から高域までの響きを滑らかに紡ぎます。

■定位感と量感の選択が可能

NUARL有線イヤホン共通規格のInterchangeable Nozzle仕様を新たに採用。

2段階の音調ノズルを長短2種類付属し500Hz以下の低音の量感や音の定位感を選択することが可能です。

■上位モデルと同グレードのケーブル

付属のケーブルは、上位モデルである「Overture」と同じφ0.6mm 7×7芯銀メッキ銅線を採用。

4.4mmバランス接続対応で信頼性の高いストレートタイプのプラグは、微細な振動による断線を防ぎ音楽プレーヤーを持ち歩いて使用する際にも最適です。

■NUARL初の2pin接続のリケーブルに対応

イヤホン側のケーブル接続端子にはIEM 2pin(0.78mm)互換のコネクターを初採用。

多彩な線種の市販ケーブルも利用できます。

■2種類のシリコンイヤーピースを付属

装着感と遮音性を両立した「Block Ear+6n」と「Block Ear+7」の長さ違い2種類のイヤーピースを付属。

装着感や音質の好みにより使い分けていただけます。

■セミハードタイプのイヤホンケースを付属

持ち運びに便利なPU製の丸型イヤホンケースを付属しています。

■プロダクトデザイナーに「Akihiro Momozaki(by BATTLES DESIGN)」を起用

際立った良音を奏でるに相応しい気品や重厚さを持たせつつ、シンプルでニュートラルなNUARLらしい雰囲気もしっかりと残しました。

■トレードアップサービス

他のNUARLイヤホンからのトレードアップサービスを用意。

お手持ちのNUARLイヤホンを「Chapter2」に有償交換することができます。

(準備出来次第NUARL公式ストアで受付予定)

■万が一のときにも安心

イヤホンの片側紛失および保証対象外の故障(落下や水没など外的な要因による破損/故障)または保証期限切れの場合でも、手元に残っている製品との交換を条件に同製品の新品を安価で購入できる「NUARL Care」に対応しています。

(NUARL公式サイトで受付*3)

*1 「抗菌」とは当該品およびその部位(素材も含む)の表面における細菌の増殖を抑制することであり、カビ・酵母などの真菌類やウイルスの「殺菌」「除菌」を行うものではありません。

*2 「NUARL DRIVER[N10]v5X2」の「2」は上付き文字が正式表記。

*3 準備出来次第

[商品イメージ]

NX1 Chapter2

イヤホン部

付属ケーブル

ノズル

