【「ビッグコミックスペリオール」2025年15号】 7月11日 発売 価格：510円

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　小学館は、マンガ雑誌「ビッグコミックスペリオール」2025年15号を本日7月11日に発売した。価格は510円。

　今号の表紙は斎藤恭代さん。巻頭カラーでは「永世乙女の戦い方」とのコラボグラビアも披露する。そのほか、津村マミ氏による読切「話を聞いて欲しいだけ」や「光って！月魄さん」、最終回まであと6話となる「機動戦士ガンダム サンダーボルト」も掲載される。

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