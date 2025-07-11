表紙＆巻頭グラビアは斎藤恭代さん！「ビッグコミックスペリオール」15号が本日発売！
【「ビッグコミックスペリオール」2025年15号】 7月11日 発売 価格：510円
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小学館は、マンガ雑誌「ビッグコミックスペリオール」2025年15号を本日7月11日に発売した。価格は510円。
今号の表紙は斎藤恭代さん。巻頭カラーでは「永世乙女の戦い方」とのコラボグラビアも披露する。そのほか、津村マミ氏による読切「話を聞いて欲しいだけ」や「光って！月魄さん」、最終回まであと6話となる「機動戦士ガンダム サンダーボルト」も掲載される。
＼『コタローは1人暮らし』著者による特別読切／- スペリオール編集部 公式📖 (@bigsuperior) July 10, 2025
☕『話を聞いて欲しいだけ』#津村マミ
ファミレスで語り合う女子高生2人。その話題は…？
✅『膠と油』#ぱらり
✅『れんげとなると！』nicolai
✅『光って！月魄さん』#安彦晴
✅『MUJINA INTO THE DEEP』#浅野いにお
📖本誌15号📆本日発売！… pic.twitter.com/LA1ECqbGuI
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