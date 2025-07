軽井沢・大阪・東京・能登を巡る！ニューヨーク市ヤングピープルズ・コーラス「日本公演」

青少年合唱団「ニューヨーク市ヤングピープルズ・コーラス(YPC)」が、7度目となる日本公演を開催します。

ニューヨーク市ヤングピープルズ・コーラス「日本公演」

【出演】

指揮:フランシスコ・J・ヌニェス (創設者)

合唱:ニューヨーク市ヤングピープルズ・コーラス(YPC)

能登キッズコーラス&珠洲児童コーラス・ティンクルベル (7/26のみ出演)

【日時・会場】

●軽井沢公演

日時:2025年7月25日(金)18時30分開演

会場:軽井沢大賀ホール

●能登半島復興応援コンサート珠洲市公演

日時:2025年7月26日(土)14時開演

会場:ラポルトすず

●大阪公演

日時:2025年7月29日(火)18時30分開演

会場:住友生命いずみホール

●東京公演

日時:2025年7月31日(木)19時開演

会場:文京シビックホール・大ホール

青少年合唱団「ニューヨーク市ヤングピープルズ・コーラス(YPC)」が、7度目となる日本公演を開催。

今回の訪日は、YPCが2005年に京都で開催された世界合唱シンポジウムにアメリカ代表として参加してからちょうど20年の節目の年。

記念すべきツアーでは、軽井沢・大阪・東京に加え、能登半島・珠洲市を訪問します。

珠洲市では、「能登キッズコーラス」「珠洲児童コーラス・ティンクルベル」と共に、復興応援コンサートを開催します。

YPCは、指揮者・作曲家として世界的に活躍するフランシスコ・J・ヌニェス氏が1988年に設立。

8歳から18歳の子どもたちが人種や宗教、経済的背景を超えて共に歌う場として生まれました。

その優れた歌唱力と芸術性は世界各国で高く評価され、文化的にも社会経済的にも異なるバックグラウンドを持つ子どもたちにとって、YPCは合唱を学ぶ場であると同時に、多様な学校から集まった仲間との友情を育み、異なる価値観を受け入れる体験の場ともなっています。

2025年のプログラムでは、日本にゆかりのある作品をはじめ、坂本龍一氏、谷川俊太郎氏への追悼の意を込めて坂本龍一氏の『Cantus Omnibus Unus』、谷川俊太郎氏が2013年にYPCの公演に寄せて綴った詩「希望」に、世界的ジャズピアニスト・秋吉敏子氏が作曲を手がけた『希望』を、演奏します。

さらに、ガーシュウィン・メドレーや、ブラジルの伝統音楽を用いたダンスパフォーマンスも予定されています。

多文化共生と芸術教育を活動の軸に据えるYPCの歌声は、まさに“世界をつなぐ歌のちから”を体現しています。

今しか聴けない、奇跡のハーモニー。

音楽監督・創設者:フランシスコ・J・ヌニェス

ニューヨーク市ヤングピープルズ・コーラス(YPC)

演奏曲目

●第一部

・ひかりの歌

(チャンドリカ・タンドン)

・『ミサ・ブレヴィス』 ニ長調 K.194 より 第3曲「クレド」

(モーツァルト)

・夏の思い出

(作詞 / 江間章子 作曲 / 中田喜直)

・クラオ族の三つの先住民の歌

(ブラジル伝統曲 / 編曲 マルコス・レイテ)

・私が白鳥だったら

(ケヴィン・プッツ)

・エゼキエル、車輪を見たり

(アフリカン・アメリカン民謡 / 編曲 ウィリアム・ドーソン)

・時には母のない子のように

(アフリカン・アメリカン民謡 / 編曲 クレイグ・ヘラ・ジョンソン)

・テンバンダンバ

(パキート・デ・リベラ)

・花は咲く

(作詞 / 岩井俊二 作曲 / 菅野よう子)

●第二部

・上を向いて歩こう

(作詞 / 永六輔 作曲 / 中村八大 / 編曲 フランシスコ・ヌニェス)

・明日のノート

(作詞 / 俵万智 作曲 / 松下耕)

・希望

(作詞 / 谷川俊太郎 作曲 / 秋吉敏子)

・ガーシュウィン・メドレー

(ジョージ・ガーシュウィン / 編曲マット&アダム・ポッド)

・新しい日の太陽

(ジャスティン・ヒューツ、パセック&ポール / 編曲 ベイリン・バーガス)

・座って!ボートが揺れる!

(フランク・ローサー / 編曲 ベイリン・バーガス)

・踊り続けて

(スティーヴ・シュワルツ、ファレル・ウィリアムス、ケニー・ロギンス、ディーン・ピッチフォード/編曲 ベイリン・バー)

・Cantus Omnibus Unus

(坂本龍一)

・イマジン

(ジョン・レノン / 編曲 ジム・パポリス、フランシスコ・ヌニェス)

【チケット情報】

●軽井沢・東京公演 / 全席自由

一般 5,000円、学生(大学生以下) 3,000円

チケットぴあ Pコード299776

●大阪公演 / 全席指定

一般 5,000円、学生(大学生以下) 3,000円

チケットぴあ Pコード299891

住友生命いずみホールチケットセンター

06-6944-1188 10:30〜17:00(日・祝休み)

●能登半島復興応援コンサート珠洲市公演

入場無料 / 問合せ 合唱八木:090-1630-4083 (携帯)

【主催】ニューヨーク市ヤングピープルズ・コーラス(YPC)

【協賛】ソニー生命保険株式会社、Totsu株式会社

【協力】在ニューヨーク日本国総領事館、ニューヨーク日本商工会議所、日本クラブ、ダイキン工業株式会社、日米芸術振興協会

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 軽井沢・大阪・東京・能登を巡る!ニューヨーク市ヤングピープルズ・コーラス「日本公演」 appeared first on Dtimes.