年齢・経験問わず誰もが主役になれる参加型フェス！オアシス×しま夢 BEER ＆ BEAT FEST.

しま夢ジャズ実行委員会は、佐渡の夏を彩る新感覚の音楽イベント「オアシス×しま夢 BEER & BEAT FEST.」を、2025年8月14日(木)、あいぽーと佐渡(屋外・屋内ステージ)にて開催します。

オアシス×しま夢 BEER & BEAT FEST.

このイベントは入場無料、年齢・経験問わず誰もが主役になれる参加型フェスティバルです!

【出演アーティスト・スケジュール】

■あいぽーと佐渡屋外ステージ

18:00〜18:40/20:00〜20:40

Omar AFROBEGUE feat. 狩野 泰一

>アフリカンリズムと篠笛の融合が生む圧巻のライブ!

19:00〜19:30

長木鬼太鼓保存会 鬼太鼓

>佐渡が誇る伝統芸能の力強い響きを体感!

■あいぽーと佐渡屋内ステージ

16:30〜18:00/18:40〜19:40

KENTACKY from Ricky with FSP presentsワークショップ+カップスLIVE

映画『ピッチ・パーフェクト』でも話題の“カップス”パフォーマンスにみんなで挑戦!

【観客参加型!ビートで繋がるフェス】

屋外ステージでは観客参加型パーカッションLIVEを開催。

ドラム缶、木魚、タンバリンなど、お好きな打楽器をご自宅から持って来場ください!もちろん手拍子でもOK。

みんなでビートを奏でて会場がひとつになる感動の瞬間をともに!

【カップスワークショップ】

屋内ステージでは、プラスチックカップを使ったリズム遊び「カップス」をプロのミュージシャンのLIVE演奏に合わせて体験!初心者でも手軽に誰でも楽しめる新感覚ワークショップです。

ワークショップやLIVEで使用するカップはこちらでも用意していますが、数に限りがあるのでご自宅からマイカップの持参をおすすめします。

イベント前に「カップス」動画を検索して練習して予習も◎!

【イベントテーマ曲公開!】

イベントを彩る新たなテーマ曲が誕生!

1. Umi Yama - Sado(佐渡)

2. NOMO!NOMO!

Music by Omar Gaindefall & 狩野 泰一

Vo, Djembe:Omar Gaindefall|Shinobue:狩野 泰一|Guitar:津田 悠佑|Doundoun:池宮 ユンタ

【主催・協力】

(1) みなとオアシス佐渡両津実行委員会

齋藤 勉

川内 ゆかり

計良 大悟(佐度地域おこし協力隊)

(2) しま夢ジャズ実行委員会

実行委員長:能(たくみ) 厚準

事務局長 :多賀 健太郎

会計 :吉見 幸代

(3) 東京富士大学 イベントプロデュース学科 北原ゼミ

撮影協力 :堀部 道将・俵 健太

音響協力 :瀧口 和徳

広報 :久野 洋イチ

ゲスト対応:浦野 有加

【会場情報】

あいぽーと佐渡(新潟県佐渡市両津夷384-11)

佐渡汽船ターミナルすぐ

※荒天の場合は一部内容を変更または中止する場合があります。

