初の直営店がみなとみらいに登場！パティスリーウイッシュボン 横濱レンガ通りオフィシャルショップ

パティスリーウイッシュボン 横濱レンガ通りオフィシャルショップ

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 2F

<営業時間 11:00〜20:00(定休日:施設に準ずる)>

ウイッシュボンは、2025年7月18日(金)に「横濱レンガ通り」初となる直営店「パティスリーウイッシュボン 横濱レンガ通りオフィシャルショップ」を、みなとみらいクイーンズタワーA棟内にオープン。

■パティスリーウイッシュボン 横濱レンガ通りオフィシャルショップ

横浜土産として定評のあるロングセラー「横濱レンガ通り」がついに直営店で登場。

観光・通勤・ギフト需要が交差するみなとみらいに、横浜の魅力を詰め込んだ店舗が誕生します。

発売から20年以上が経った今もなお、地元横浜で愛されている「横濱レンガ通り」各種をはじめ、これまで工場直売店でしか購入できなかった「横濱レンガ通り 切り落とし」も販売します。

※「横濱レンガ通り 切り落とし」は購入数量制限あり

■商品紹介

・横濱レンガ通り

商品概要:香ばしくローストしたアーモンドに自家製生キャラメルを絡め、

特製のクッキー生地でサンドし、じっくり焼き上げています。

パティシエが心を込めて炊き上げた自家製生キャラメルは「素材」「製法」「火加減」がおいしさの秘訣。

価格 :横濱レンガ通り(6個入) 675円(税込)

:横濱レンガ通り(12個入) 1,296円(税込)

:横濱レンガ通り3種詰合せ(18個入) 1,944円(税込)

:横濱レンガ通り3種詰合せ(24個入) 2,808円(税込)

横濱レンガ通り

・横濱レンガ通り 切り落とし

商品概要:「横濱レンガ通り」製造時に出来る切れ端部分を詰め合わせました。

正規品の横濱レンガ通りに比べて少し固めの食感が楽しめます。

今まで工場直売店でしか販売していなかった大人気商品です。

※こちらの商品は数量制限があります

価格 :432円(税込)

横濱レンガ通り 切り落とし

