『ミニオン・パーク』エリア拡張記念！NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン「 1デイ・スタジオ・パス プレゼントキャンペーン」

NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパンでは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの『ミニオン・パーク』エリア拡張を記念して「怪盗グルー/ミニオンズ」シリーズの公式グッズを全国の販売店で2,000円(税込)以上購入すると抽選で25組50名様にユニバーサル・スタジオ・ジャパンの1デイ・スタジオ・パス(2026年9月30日まで有効)が当たるキャンペーンを開催。

NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン「 1デイ・スタジオ・パス プレゼントキャンペーン」

【キャンペーン応募方法】

STEP1:「怪盗グルー/ミニオンズ」シリーズの公式グッズを合計金額2,000円(税込)以上購入

STEP2:商品とレシートを写真撮影

STEP3:キャンペーンLPサイトの応募フォームへ写真をアップロード

※複数店舗にて購入したレシート(または購入証明書)の合算でも応募可能。

※オンラインストアの場合、注文確認メールが購入証明となります。

【公式グッズ販売店】

全国の販売店、オンラインストアなどで展開中のすべての商品が対象となります。

その中でも、主な販売店はこちらです。

■エディオン

■キデイランド

■くもん出版(全国の書店)

■ドン・キホーテ

■BABYDOLL

■PET PARADISE

■ミニオンズ 軽井沢デニムベース in デニムストリート

■ミニオンズモール

■ミニオンズラン

■MOOOSH SQUISHY

■MOFF (THREE ARROWS)

■ラウンドワン

※ラウンドワンの場合、クレーンゲーム(1回500円)を1プレイごとに1枚もらえるノベルティステッカーが500円分の購入証明となります。

ノベルティステッカーの写真を応募フォームにアップしてください。

※ミニオンズランに参加者の場合、ギグバンド(リストバンド)が購入証明となります。

ギグバンド(リストバンド)の写真を応募フォームにアップしてください。

2025年7月18日(金)〜9月15日(月・祝)の期間中に購入した方のみが対象となります。

