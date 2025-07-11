『ミニオン・パーク』エリア拡張記念！NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン「 1デイ・スタジオ・パス プレゼントキャンペーン」
NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパンでは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの『ミニオン・パーク』エリア拡張を記念して「怪盗グルー/ミニオンズ」シリーズの公式グッズを全国の販売店で2,000円(税込)以上購入すると抽選で25組50名様にユニバーサル・スタジオ・ジャパンの1デイ・スタジオ・パス(2026年9月30日まで有効)が当たるキャンペーンを開催。
NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン「 1デイ・スタジオ・パス プレゼントキャンペーン」
【キャンペーン応募方法】
STEP1：「怪盗グルー／ミニオンズ」シリーズの公式グッズを合計金額2,000円(税込)以上購入
STEP2：商品とレシートを写真撮影
STEP3：キャンペーンLPサイトの応募フォームへ写真をアップロード
※複数店舗にて購入したレシート(または購入証明書)の合算でも応募可能。
※オンラインストアの場合、注文確認メールが購入証明となります。
【公式グッズ販売店】
全国の販売店、オンラインストアなどで展開中のすべての商品が対象となります。
その中でも、主な販売店はこちらです。
■エディオン
■キデイランド
■くもん出版(全国の書店)
■ドン・キホーテ
■BABYDOLL
■PET PARADISE
■ミニオンズ 軽井沢デニムベース in デニムストリート
■ミニオンズモール
■ミニオンズラン
■MOOOSH SQUISHY
■MOFF (THREE ARROWS)
■ラウンドワン
※ラウンドワンの場合、クレーンゲーム(1回500円)を1プレイごとに1枚もらえるノベルティステッカーが500円分の購入証明となります。
ノベルティステッカーの写真を応募フォームにアップしてください。
※ミニオンズランに参加者の場合、ギグバンド(リストバンド)が購入証明となります。
ギグバンド(リストバンド)の写真を応募フォームにアップしてください。
NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパンでは、「怪盗グルー/ミニオンズ」シリーズの公式グッズを全国の販売店で2,000円(税込)以上購入すると抽選で25組50名様にユニバーサル・スタジオ・ジャパンの1デイ・スタジオ・パス(2026年9月30日まで有効)が当たるキャンペーンを開催します！
2025年7月18日(金)〜9月15日(月・祝)の期間中に購入した方のみが対象となります。
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