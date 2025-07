TWICE、3年8カ月ぶりのフルアルバムを本日リリース　国民的人気ガールズグループからK-POPを象徴する存在に

TWICEが帰ってくる。

【写真】モモ、“胸元チラリ”な大胆キャミ

TWICEは本日(7月11日)13時に新しいフルアルバムおよび同名タイトル曲『THIS IS FOR』をリリースする。

2015年10月20日にデビューしたTWICEは、今年でデビュー10周年を迎えた。

国民的な人気を誇るガールズグループから、世界各地のスタジアムを駆け巡るスタジアム・ヘッドライナー、そしてK-POPを象徴するグループへと成長した彼女たちが、4枚目のフルアルバム『THIS IS FOR』でファンと喜びを分かち合い、限りない成長にさらなる拍子を打つ。

3年8カ月ぶりに発表するフルアルバム

新譜には「THIS IS FOR YOU」「THIS IS FOR ONCE(TWICEファン)」「THIS IS FOR EVERYONE」という広い意味が込められており、すべての人のため、そして私たち自身のための音楽が詰め込まれている。

(写真提供=JYPエンターテインメント)TWICE

メンバーたちは所属事務所JYPエンターテインメントを通じて、「今回のアルバムは3年8カ月ぶりに発表するフルアルバムでもあり、過去10年間、TWICEに愛情深い関心を寄せてくれた国内外のファンや、常にTWICEのそばで同じ方向を見つめてきたONCEに応援の気持ちを伝えたいという思いで準備した作品」と紹介した。

また、「どうすればさらに成長した姿をお見せできるか慎重に考え、10周年にふさわしい作品として記憶に残る音楽を盛り込みたいと思った」と付け加えた。

TWICEの真剣な思いに応えるように、各種ティーザーコンテンツが公開されると、世界中のファンは歓喜した。

メンバーたちは「TWICEという独自のカラーはそのままに、新鮮で新たな魅力を込めるため、ユニット曲の組み合わせやコンセプトフォト撮影にも変化を加えた。私たちにとっても特別な意味を持つアルバムなので、作業中もメンバーの意見を多く取り入れた」とし、「ティーザーが公開され、『TWICEにこんな声や雰囲気もあるんだ』『TWICEで初めて見る新しいコンセプトだ』という反応に感謝しており、TWICEとしてお見せしたい魅力が無限にあることを感じ取ってもらえてうれしかった」と、熱い反応に満足感を示した。

さらに「新アルバムに収録された14曲はもちろん、ソロリリックビデオで公開した9曲、6th日本フルアルバム、さまざまなコラボ楽曲、OSTなどで活動領域を広げている。『ソワイス(牛のように働く)』というニックネームもあるが(笑)、メンバーたちがチームをとても愛しており、継続して応援してくれるファンの皆さんのおかげで活動を続けることができている。ONCEが私たちの最大の原動力」と語った。

(写真提供=JYPエンターテインメント)TWICE

そして「ONCEと共に、この夏を思い切り楽しむために多くの準備をした。タイトル曲『THIS IS FOR』の活動に加え、来週(7月19〜20日)から新しいワールドツアー『THIS IS FOR』をスタートする。今回のツアーは全会場で360度公演として行われ、360度単独コンサートは初めてなので期待が大きい。全方位のステージを活用し、さまざまな動線でより躍動感のあるパフォーマンスをお見せしたい」と、今後の活動への期待感を高めた。

特に、現地時間8月2日に米シカゴのグラント・パークで開催される大規模音楽フェス「ロラパルーザ・シカゴ(Lollapalooza Chicago)」ではヘッドライナーを務める予定だ。

メンバーたちは「大規模フェスのステージで観客と一緒に楽しめると思うとワクワクする。TWICEのステージを初めて見る方々にも私たちのエネルギーを感じてもらえるよう頑張る。みんなで一緒に歌える楽しい曲を準備しているので、期待していてほしい」とコメントしている。

最後に、最近Netflixのグローバルアニメ映画『KPOPガールズ!デーモン・ハンターズ』のオリジナルサウンドトラック『TAKEDOWN(JEONGYEON, JIHYO, CHAEYOUNG)』に参加し、世界的なヒットを牽引しているジョンヨン、ジヒョ、チェヨンに感想を尋ねると、「たくさんの愛をいただいていると聞いている。私たちの曲『Strategy』も映画に出ており、大きな愛を願っているし、『TAKEDOWN(JEONGYEON, JIHYO, CHAEYOUNG)』もたくさん聴いてほしい。そして今日(7月11日)発売の4thフルアルバム『THIS IS FOR』にも関心と応援をお願いする」と答えた。

TWICEはカムバック当日、KBS 2TV『ミュージックバンク』を皮切りに、12日にMBC『ショー!音楽中心』、13日にSBS『人気歌謡』に続けて出演し、音楽番組での活動を開始する。