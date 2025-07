JO1、東京ドーム公演より「BE CLASSIC」ライブ映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■壮大な演出と芸術性溢れるパフォーマンスが話題に!

JO1が、4月20日・21日に開催した東京ドーム公演より、「BE CLASSIC」のライブ映像を公開した。

本映像は、2日間で計10万人を動員した自身初の単独東京ドーム公演『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME』のパフォーマンスを収録。エネルギッシュなダンスで繋いだライブ本編のラストを飾った「BE CLASSIC」は、5年間の集大成を魅せる楽曲で、ベートーベンの交響曲第5番「運命」をサンプリングしたトラックがドームに荘厳に響き、作曲家であるベートーベンの苦悩を表現したようなダンスブレイク、川尻蓮がリフトされ天を仰ぎながら後方へ倒れ込む緊張感に満ちた演出、そして暗転からのセンターステージでの11人による渾身のパフォーマンスなど、芸術性溢れるパフォーマンスが高く評価された。

現在大ヒット上映中のJO1のドキュメンタリー映画『JO1 THE MOVIE「未完成」-Bon Voyage-』でも、「BE CLASSIC」のアザーカットが収録されており、大きな劇場のスクリーンで堪能できるパフォーマンスに「これだけでも映画館で観る価値がある」「一瞬で心を奪われた」など、SNSでも反響を呼んでいる。

国内最大級の映画レビューサービス「Filmarks(フィルマークス)」にて7月第1週の「初日満足度ランキング」で堂々の第1位を獲得し、多くの感動を呼んでいる本作は、東京ドーム公演の「BE CLASSIC」だけでなく、世界各地でのライブ映像や舞台裏の模様もたっぷり収録。JO1がステージを創り上げていく過程、そしてその裏にある熱い想いや葛藤、覚悟がリアルに描かれている。

リリース情報

2025.07.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Bon Voyage(LIVE)」

映画情報

『JO1 THE MOVIE「未完成」-Bon Voyage-』

上映中

出演:大平祥生、川尻蓮、川西拓実、木全翔也、金城碧海、河野純喜、佐藤景瑚、白岩瑠姫、鶴房汐恩、豆原一成、與那城奨

監督:稲垣哲朗

配給:TOHO NEXT 吉本興業

(C)2025「JO1 THE MOVIE『未完成』-Bon Voyage-」製作委員会

映画作品サイト

https://jo1.jp/feature/mikansei_bonvoyage

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/