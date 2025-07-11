Ž¢¤¢¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ï±éµ»¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Ž£¹âÁÒ·ò¤ÎºÇ¤â¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿Ì¾ÏÆÌò¤¬ÌÀ¤«¤¹ÆüËÜ°ì¤ÎÇÐÍ¥¤Î¶ìÇº
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÌîÃÏÃá²Å¡ØÅì±Ç¤Î¿ÎµÁ¤Ê¤Àï¤¤¡¡¿á¤±¤èÉ÷¡¢¸Æ¤Ù¤èÍò¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¹âÁÒ·ò¤¬Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÃË¤ò¾å¤²¤¿±Ç²è
ÄáÅÄ¹ÀÆó¼ç±é¡Ø¿ÍÀ¸·à¾ì¡¡Èô¼Ö³Ñ¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ËÂ³¤±¤ÈÅö»þÅì±ÇÅìµþ»£±Æ½ê½êÄ¹¡Ê¤Î¤Á¼ÒÄ¹¡Ë¤Î²¬ÅÄÌÐ¤¬Åì±ÇµþÅÔ»£±Æ½ê¤Ç»£¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ØÆüËÜ¶¢µÒÅÁ¡Ù¤À¡£¼ç±é¤Ï¹âÁÒ·ò¡£±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¹ß´ú¹¯ÃË¤Ï¹âÁÒ¤Ë2Ç¯ÃÙ¤ì¤ÆÅì±Ç¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¹âÁÒºîÉÊ¤ò²¿ºî¤â»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ß´ú¤Ï¡ØÆüËÜ¶¢µÒÅÁ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö·ò¤µ¤ó¤¬Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÃË¤ò¾å¤²¤¿±Ç²è¤¬¡ØÆüËÜ¶¢µÒÅÁ¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÍè¡¢¼ç±é¤ÏÃæÂ¼¡Êèß²°¡Ë¶ÓÇ·½õ¡Ê²ð¡Ë¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ËÜ¿Í¤¬¡Ø¤ä¤¯¤¶±Ç²è¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç·ò¤µ¤ó¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÄïÊ¬¤Î·ò¤µ¤ó¤¬¼çÌò¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤¬½õ¤±¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È½õ±é¤Ç½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤Î¶ÓÇ·½õ¤µ¤ó¤Î¼Çµï¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ·ò¤µ¤ó¤â³Ð¸ç¤Î·è¤Þ¤Ã¤¿¼Çµï¤ò¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¡ØÆüËÜ¶¢µÒÅÁ¡Ù¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤·¡¢·ò¤µ¤ó¤Î¼Çµï¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×
¥Ò¥Ã¥È¤Î¸å¡¢¹âÁÒ·ò¤ÏÅìµþ»£±Æ½ê¤¬À½ºî¤·¤¿¡Ø¾¼ÏÂ»Ä¶¢ÅÁ¡Ù¡ØÌÖÁöÈÖ³°ÃÏ¡Ù¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¡£Ç¤¶¢±Ç²è¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
Æ±»þ´ü¡¢Åìµþ»£±Æ½ê¤Ë¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤ÇÆþ¤Ã¤¿¾®ÎÓÌ»ø¤ÏÀìÂ°ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ»£±Æ½ê¤Ë½Ð¶Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËèÆü¡¢¥¿¥¤¥à¥«¡¼¥É¤ò²¡¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¾®ÎÓ¤Î¶¥ÁèÁê¼ê¤ÏÂçÀª¤¤¤¿¡£
»£±Æ½ê¤Ë¡Ö¥·¡¼¥ó8 »Å½Ð¤·¡ÊÇÐÍ¥¡Ë180¿Í¡×¤ÈÅ½¤ê»æ¤¬¤·¤Æ¤¢¤ë¡£¾®ÎÓ¤ÏÅ½¤ê»æ¤ò¸«¤Æ¤«¤é¡¢½õ´ÆÆÄ¤Ë¡Ö½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¿½¤·½Ð¤ë¡£¤½¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
¸½ºß¤Ê¤éÂçÈ¾¤Ï³°Éô¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¥¨¥¥¹¥È¥é¤òÄ´Ã£¤¹¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢1960Ç¯Âå¤ÎÅìµþ»£±Æ½ê¤Ç¤Ï200¿Í¤¯¤é¤¤¤Î»Å½Ð¤·Ìò¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¹¤Ù¤ÆÅì±ÇÀìÂ°¤ÎÇÐÍ¥¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤ÂçÀª¤ÎÀìÂ°ÇÐÍ¥¡¢½÷Í¥¤¬¤¤¤Æ¡¢¤·¤«¤â¡¢Á´°÷¤¬¼ç±é¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ë¿·¿ÍÇÐÍ¥¤Ï¾¯¤·¤Ç¤âÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡¢·²½°¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¥ß¥«¥óÈ¢¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤ÆÌÜÎ©¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë±Ç¤ë¤¿¤á¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¤«¤Ê¬¤±¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤ë¿Í´Ö¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬»£±Æ½ê¤À¤Ã¤¿¡£
¢£18ºÐ¤ÎÂç¸¶Îï»Ò¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë
¤À¤¬¡¢µ¤¼å¤ÊÀ³Ê¤Î¾®ÎÓ¤Ë¤Ï¿Í¤ò²¡¤·¤Î¤±¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÅþÄì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤ä¤í¤¦¤È¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾®ÎÓ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ÆÆÄ¡¢¿¼ºî¶ÕÆó¤ÏÂçÀ¼¤Ç¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡ÖÌ»ø(¤Í¤ó¤¸)¡¢±Ç²è¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤Æ¥Ê¥ó¥Ü¤ÎÀ¤³¦¤À¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤À¡£¤ªÁ°¤Ï¸å¤º¤µ¤ê¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¸å¤í¤Ø¹Ô¤¯¤Ê¡£¤â¤Ã¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤³¤¤¡×
¤À¤¬¡¢ÅÜÌÄ¤é¤ì¤Æ¤â¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î»ÑÀª¤Ë¾®ÎÓ¤Ï¡Ö¥ª¥ì¤Ï¥À¥á¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¤À¡£»Å»ö¾ì¤ÎÅìµþ»£±Æ½ê¤Î½êÄ¹¼¼¤ÎÁ°¤òÄÌ¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤«¤«¤é¾¯½÷¤ÎÂç¤¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£
½êÄ¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï18ºÐ¤ÇÅì±Ç¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿½÷Í¥¡¢Âç¸¶Îï»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¦¤Á¤Î¥Þ¥Þ¡¢Ã¯¤¬ÍÜ¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¡ª¡¡¤½¤ó¤Ê¶â³Û¤¸¤ã¥À¥á¡×
¾®ÎÓ¤Ï¡Ö¤¢¤¢¡¢·ÀÌó¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡£½êÄ¹¤òÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿»Ò¤Ê¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£18ºÐ¤Î¿·¿Í½÷Í¥¤¬¼«Ê¬¤Î²Ô¤®¤ÇÊì¿Æ¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤ÏÁê¼ê¤¬½êÄ¹¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢¾®ÎÓ¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢»Å½Ð¤·¤ÎÌò¤·¤«²ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£·ÀÌó¶â¤ò¾å¤²¤í¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÏÇÐÍ¥¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£Â¾¤Î»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
»£±Æ½ê¤ÇÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢Å¾¤ó¤À¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿»Å½Ð¤·¤Î±éµ»¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤¿¤áÂ©¤¬½Ð¤¿¡£¼ò¤â°û¤á¤Ê¤¤Èà¤Ï²¼½ÉÀè¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¿¤À¡¢ÉÛÃÄ¤ËÆþ¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾Ã¶ËÅª¤ÊÀ³Ê¤Ç¤ÏÌò¤Ï²ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¾®ÎÓ¤Î¿·¿Í»þÂå¤Ï¹âÁÒ·ò¤Î¤½¤ì¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¶èÌò½ê¶ÐÌ³¤Î¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¿ËÞ¤ÊËèÆü¤À¤Ã¤¿¡£
¢£Âº·É¤·¤Æ¤¤¤¿¹âÁÒ·ò¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¹¬¤»
¾®ÎÓ¤¬Åì±Ç¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÂç¸¶Îï»Ò¤ò¸«¤«¤±¤¿1965Ç¯¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»þÂå·à¤Ï²¼²Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À½ºî¤Î¼çÂÎ¤ÏÇ¤¶¢±Ç²è¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê60Ç¯Âå¤Ï±Ç²è´Û¤Ø¹Ô¤¯´ÑµÒ¤¬¤â¤Ã¤È¤â¸º¤Ã¤¿10Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë1964Ç¯¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³«ºÅ¤Ç°ìÈÌ²ÈÄí¤Ø¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÉáµÚ¤Ï¿Ê¤ó¤À¡£Åì±Ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯±Ç²è²ñ¼Ò¤Ï¸®ÊÂ¤ß¸º¼ý¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Åì±Ç¤Ï±Ç²è¤Ç¤ÏÇ¤¶¢±Ç²è¤Ë³èÏ©¤ò¸«½Ð¤·¤¿¡£¡Ø¿ÍÀ¸·à¾ì¡¡Èô¼Ö³Ñ¡Ù¡ØÆüËÜ¶¢µÒÅÁ¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ç¤¶¢±Ç²è¤Ï60Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢70Ç¯Âå½é¤á¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£1973Ç¯¤Ë¡Ø¿ÎµÁ¤Ê¤Àï¤¤¡Ù¤¬¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ç¤¶¢±Ç²è¤ÏÅì±Ç¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤È»ÉÀÄ¤Î±Ç²è¤¬´ÑµÒ¤ÈÅì±Ç¥Þ¥ó¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¾ì¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ê¤ÉÆüÁ¬¤ò²Ô¤°»ö¶È¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¼Ò°÷¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»ý¤Á¾ì¤ÇÌÛ¡¹¤ÈÆ¯¤¤¤¿¡£±Ç²è¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¼ÐÍÛ¤Î¶È³¦¤È¤ï¤«¤Ã¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢»Å»ö¼«ÂÎ¤Ï»£±Æ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿¦¾ì¤ÇÆ¯¤¯¿Í´Ö¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¾®ÎÓ¤Ï¤Þ¤À¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¼ç±é¤ÎÌò¤Ï²ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ËèÆü¡¢¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¤ï¤º¤«¤È¤Ï¤¤¤¨µëÎÁ¤â¤â¤é¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÂº·É¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚÇÐÍ¥¡¢¹âÁÒ·ò¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Çº¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤±¤ì¤ÉÉÔ¹¬¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£±Ç²è»Ë¤Ç¤âÎà¤Î¤Ê¤¤¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡·ò¤µ¤ó¡×¤Î³Ý¤±À¼
¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¢·ò¤µ¤ó¡ª¡×
¡ÖÆüËÜ¶¢µÒÅÁ¡×¤Ç°ìÈÌ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë±éµ»¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¹âÁÒ·ò¤À¡£¤À¤¬ËÜ¿Í¤Ï¾¯¤·¤â¼«Ê¬¤Î±éµ»¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÈÕÇ¯¤Þ¤Ç¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿»¥ËÚ¤Î¼÷»ÊÅ¹¡Ö¤¹¤·Á±¡×¼ÒÄ¹¡¢ÅèµÜ¶Ð¤¬¡Ö¤ä¤¯¤¶±Ç²è¤Îº¢¤«¤é±éµ»¤¬¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤é¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤â¤Î±éµ»¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¿Í¤ËË«¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼Çµï¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢³ØÀ¸¡¢¼ã¤¤¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·ò¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ó¤Ï²¥¤ê¹þ¤ß¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö·ò¤µ¤ó¡ª¡×¤È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö´ÑµÒ¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤ëÇÐÍ¥¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶«¤Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¹ß´ú¹¯ÃË´ÆÆÄ¡Ë
¹âÁÒ·ò¤Ï¹ó»È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤Î±Ç²è¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤âË°¤¤ÆÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ì²¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤¸¤ã¤¢¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê±Ç²è¤Ê¤ó¤«ºî¤ì¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Åì±Ç¤ò¤¤¤Ä¤«¤ä¤á¤è¤¦¤È¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡ØÆüËÜ¶¢µÒÅÁ¡Ù¡Ø¾¼ÏÂ»Ä¶¢ÅÁ¡Ù¡ØÌÖÁöÈÖ³°ÃÏ¡Ù¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤«¤é¤À¡£¿´¿È¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤·¡¢±Ç²è¤ÎÆâÍÆ¡¢¼Á¤Ë¤âËþÂ¤¬¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¹âÁÒ¤Ï¼çÌò¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡Öº£¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤â¤·¡¢»£¤êÄ¾¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ²ø²æ¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ò»×¤¦¤È¡¢»£¤êÄ¾¤·¤òÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö·ò¤µ¤ó¤Ï¤Í¤Ð¤ë¤Î¤¬·ù¤¤¤À¡×¡Ö°ìÈ¯OK¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤Ð¼Çµï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹âÁÒ¤À¤Ã¤ÆÉÔËÜ°Õ¤Ê±éµ»¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÅê±Æ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÔÌ²ÉÔµÙ¤ÇÆ¯¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤êÄ¾¤·¡×¤ò¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤Ã¤¿ÉÔËÜ°Õ¤Ê±éµ»¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤â¤ó±éµ»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤¬Æ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£±Ç²è¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Çºî¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤À¤«¤é¡¢¼ç±é¥¹¥¿¡¼¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂÎÄ´¤Þ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¡¢ËÜ¿Í¤¬ÉÔËÜ°Õ¤È»×¤Ã¤¿¼Çµï¤Ç¤µ¤¨¡¢Èà¤¬½Ð¤¿±Ç²è¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£Èà¤ò¡ÖÂçº¬Ìò¼Ô¡×¤È¸Æ¤ó¤À±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¤Ï²¿¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¹âÁÒ¤¬ÉÔËÜ°Õ¤Ê¼Çµï¤ò¤·¤¿±Ç²è¤ò¸«¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤â¤½¤â¡ÖÂçº¬Ìò¼Ô¡×¤Î°ÕÌ£¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Âçº¬¤Ï¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤ÌîºÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¡ÖÂçº¬Ìò¼Ô¤È¤Ï¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¤Î¤Ê¤¤Ìò¼Ô¡×¤ò¤¤¤¦¡£Àµ³Î¤ò´ü¤¹¤ë¤È¹âÁÒ·ò¤ÏÂçº¬Ìò¼Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¹âÁÒ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï²æËý¤Ë²æËý¤ò½Å¤Í¤¿¤¦¤¨¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡¢²ÎÉñ´ì¤Ç¸À¤¦¡Ö¿ÉÊúÎ©Ìò¡×¤Î±éµ»¤À¤Ã¤¿¡£Ç¤¶¢±Ç²è¤Ï»þÂåÇØ·Ê¤¬ÌÀ¼£°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇËÜ¼Á¤ÏÅì±Ç¤Î»þÂå·à¤À¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¿Í´Ö¤¿¤Á¤âÎø°¦¤â¥³¥á¥Ç¥£Í×ÁÇ¤â»þÂå·à¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£°áÁõ¤ÏÃË½÷¤È¤â¤ËÃåÊª¤Ç¡¢½÷À¤ÏÆüËÜÈ±¤Î¥«¥Ä¥é¤ò¤Ä¤±¤ë¡£»þÂå·à¤È¤Î°ã¤¤¤Ï»ÉÀÄ»Õ¤Î»Å»ö¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤°¤é¤¤¤À¤í¤¦¡£Åì±Ç¤¬Ç¤¶¢±Ç²è¤ÎÎÌ»º¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ï»þÂå·à¤Î°áÁõ¡¢Æ»¶ñ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤ë¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÇ¤¶¢±Ç²è¤Î¼çÌò¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¹âÁÒ¤ÏÌµ¸ý¤Ç¶ØÍßÅª¤ÇÇ¤¶¢Æ»¤ò´Ó¤¯ÃË¤È¤¤¤¦Áü¤ò²õ¤µ¤Ì¤è¤¦»äÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾Ð¤ï¤Ê¤¤ÃË¤È¤·¤Æ¤ÎÁü¤¬³ÎÎ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢µ¤¤òµö¤·¤¿¿Í´Ö°Ê³°¤Ë¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£±Ç²è¥¹¥¿¡¼¤ÎÀ¸³è¤Ïµ¤³Ú¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£¡Ö¾®ÎÓ¤È¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê¹âÁÒ·ò¤ÎÁÇ´é¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¹¬±¿¤ÊÇÐÍ¥¤¬¾®ÎÓÌ»ø¤À¡£
»Å½Ð¤·¤ÎÇÐÍ¥¤Ë¤ÏÁ°¤â¤Ã¤Æ»£±Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢·Ç¼¨ÈÄ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æü²Ý¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Öº£Æü¤Ï¤Á¤ó¤Ô¤é¤ä¤¯¤¶¤«¡×¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤é¡¢°áÁõÉô¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤¯¤¶¤ÎÉþÁõ¤ËÃåÂØ¤¨¡¢ÀãÂÌ¤òÍú¤¤¤Æ¡¢»£±Æ¤ËÈ÷¤¨¤ë¡£ÄÌ¹Ô¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ»£±Æ¤Î´Ö¡¢Æ»¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ËèÆü¤¬¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢»£±Æ½ê¤ÎÏ²¼¤Ç¹âÁÒ·ò¤È¤¹¤ì°ã¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾®ÎÓ¤¬Æ¬¤ò²¼¤²¤¿¤é¡¢¤¹¤ì¤Á¤¬¤¤¤¶¤Þ¤Ë¡Ö¾®ÎÓ¤¯¤ó¡¢´èÄ¥¤ì¤è¡×¤È¹âÁÒ·ò¤¬¤µ¤µ¤ä¤¤¤¿¡£
Ì»ø¤ÏÅ·¤Ë¤â¾º¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¤Î¹âÁÒ·ò¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò²±¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡£¤·¤«¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤·¤¿¡£
¡Ö¾®ÎÓ¤È¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ë¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¤Ë»×¤¨¤¿¤«¤é¤À¡£
¸å¤ËÈà¤Ï¹âÁÒ¤Î¤³¤È¤ò¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í´Ö¤À¤±¤Ë¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤Î¿Í¤ÎÃÏÌ£¤Ê¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ËÍ¤ÏÌ»ø¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ò¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ÏÃ¶Æá¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Ã¶Æá¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø²¶¤È¤ªÁ°¤ÏÍ§¤À¤Á¤À¤«¤é¡¢ÉÕ¤¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¿¿»÷¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤È¡£·ò¤µ¤ó¤¬¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ò¡ØÃ¶Æá¡¢»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤Ï¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»Å½Ð¤·¤Îº¢¡¢Â¾¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È·ò¤µ¤ó¤Î±Ç²è¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ç¤¶¢±Ç²è¤ÎÅö»þ¡¢·ò¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÃí¤¤¤Ç¤â¤é¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ç»æ¥³¥Ã¥×¤Ë¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¤«¤é¡¢»æ¥³¥Ã¥×¤ò¥¹¥Ã¤È»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤¬¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¡¢·ò¤µ¤ó¤Ï¿Íµ¤¤È¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ËÍ¤È¤Ç¤Ï·î¤È¥¹¥Ã¥Ý¥ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤Î¿Í¡¢ÉáÃÊ¤Ï¼«Ê¬¤ò»¦¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤éµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
»£±Æ½ê¤Î¤Ê¤«¤ò¤Õ¤¿¤ê¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ØÌ»ø¤µ¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤´¤¯¤¿¤Þ¤Ë¼ã¤¤»Ò¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬Â¿¾¯¡¢¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£Àè¤ËÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¤È¡¢ËÍ¤Ï¤â¤¦ÃÏ¤ÎÄì¤ØÀø¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤ë¤È¡¢¸å¤Ç¡¢¡ØÌ»ø¡¢¤ªÁ°¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¤ó¤À¤è¡£ÌÜÎ©¤Á²á¤®¤Ê¤ó¤À¤è¡Ù¤ÈÅÜ¤é¤ì¤ë¡£¤¢¤Î¿Í¡¢ÌÜÎ©¤Ä¤Î¤¬·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼Çµï¤Ç¤âÁ°¤Ë½Ð¤ë¼Çµï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£É¬¤º¤¹¤Ã¤È°ìÊâ°ú¤¤¤Æ¤ë¼Çµï¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡¢°ìÊâ°ú¤¤¤Æ¡¢¼þ¤ê¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¾®ÎÓ¤ÏÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¹âÁÒ·ò¤Î¼Çµï¤ò¿¿»÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»Å½Ð¤·Ìò¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍÌ¾¤ÊÇÐÍ¥¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ëµ¤ÇÛ¤ò»¦¤·¤¿±éµ»¤ò¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Ì¾¾¢¡¢¿¼ºî¶ÕÆó¤ÎÅÜ¤ê
Ì»ø¤¬¶È³¦¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1975Ç¯¤Î¡Ø¿·¿ÎµÁ¤Ê¤Àï¤¤ ÁÈÄ¹¤Î¼ó¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÄïÊ¬¤ò±é¤¸¤¿»þ¤Ç¤¢¤ë¡£
78Ç¯¤Î¹âÁÒ·ò¼ç±é¤Î±Ç²è¡ØÅß¤Î²Ú¡Ù¤Ç¤Ï¥»¥ê¥Õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¹âÁÒ¤òÊé¤¦ÈÄÁ°¤ÎÌò¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¤Ë¡Ö¾®ÎÓÌ»ø¤¬È´·²¤À¡×¤ÈÈãÉ¾¤¬½Ð¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¶á½ê¤Î±Ø¤ÎÇäÅ¹¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤òÇã¤¤Àê¤á¤¿¡£°Ê¸å¡¢¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¢¼ç±é¤È¤·¤Æ±Ç²è¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£¹âÁÒ·ò¤Î±¢¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾®ÎÓÌ»ø¤ÏÂ©¤ÎÄ¹¤¤Ì¾Í¥¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤ÏÁ°¤Ø½Ð¤ë¼Çµï¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¾®ÎÓ¤¬»Å½Ð¤·¤À¤Ã¤¿º¢¡¢¿¼ºî¤Ï¥Æ¥ì¥Ó±Ç²è¡Ø¥¥¤¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¡Ê1968Ç¯¡Á73Ç¯¡Ë¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¿ÎµÁ¤Ê¤Àï¤¤¡Ù¤ò»£¤ëÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¿¼ºî¤¬Åìµþ»£±Æ½ê¤Î¤Ê¤«¤ò¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¤À¡£¾ÈÌÀÉô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¿¼ºî¤µ¡¼¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¿¼ºî¤µ¤ó¡¢¤¢¤ó¤Ê¾®¤µ¤¤¤Î¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ð¤Ã¤«¤ê»£¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¡¢Áá¤¯Âç¤¤¤¤Î¡Ê±Ç²è¡Ë»£¤Ã¤Æ¤è¡×
¤½¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï»ý¤Á¾å¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¿¼ºî¤Ï·ãÅÜ¤·¤¿¡£¾®ÎÓ¤Ï¿¼ºî¤¬¤½¤ì¤Û¤É·ã¤·¤¯¡¢¿¿·õ¤ËÅÜ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¡£¿¼ºî¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Å¾¼Ö¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤òÆ»Ï©¤Ë¥Ð¥·¡¼¥ó¤ÈÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡£ÂÎ¤ò¿Ì¤ï¤»¤Æ¶«¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤ªÁ°¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ß¤í¡£¾®¤µ¤¤¤Î¤¬»£¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÂç¤¤¤¤Î¤¬»£¤ì¤ë¤ó¤À¡ª¡×
Ýµ¶þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿¼ºî¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±Ç²è¤â¥Æ¥ì¥Ó¤âÆ±¤¸±ÇÁü¤Î»Å»ö¤À¤È¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
----------
ÌîÃÏ Ãá²Å¡Ê¤Î¤¸¡¦¤Ä¤Í¤è¤·¡Ë
¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È
1957Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤Ë¡£¿ÍÊª¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿©¤äÈþ½Ñ¡¢³¤³°Ê¸²½¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³èÌöÃæ¡£Ãø½ñ¤Ï¡Ø¥È¥è¥¿¤Î´íµ¡´ÉÍý ¤É¤ó¤Ê»þÂå¤Ç¤â¡Ö¹õ»ú²½¡×¤Ç¤¤ëÄìÎÏ¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¹âÁÒ·ò¥¤¥ó¥¿¥ô¥å¡¼¥º¡Ù¡ØÆüËÜ°ì¤Î¤Þ¤«¤Ê¤¤¥ì¥·¥Ô¡Ù¡Ø¥¥ã¥ó¥Æ¥£Êª¸ì¡Ù¡Ø¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÃ£¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ø°ìÎ®¤¿¤Á¤Î½¤¶È»þÂå¡Ù¡Ø¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÈþ¿©Î¹¹Ô¡Ù¡ØµþÌ£Êª¸ì¡Ù¡Ø¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ò¸Æ¤ó¤ÀÃË¡Ù¡Ø¥È¥è¥¿Êª¸ì¡Ù¡ÊÀé½»Çî²òÀâ¡¢¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÌ¾ÌçºÆÀ¸ ÂÀÊ¿ÍÎ¥¯¥é¥ÖÊª¸ì¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¡¢¡Ø°ËÆ£Ãé ºâÈ¶·Ï¤òÄ¶¤¨¤¿ºÇ¶¯¾¦¿Í¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£¡ØTOKYO¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Êª¸ì¡Ù¤Ç¥ß¥º¥Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¾ÞÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¡£Î¹¤Î»¨»ï¡Ø¥Î¥¸¥å¡¼¥ë¡Ù¡ÊJTB¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Ë¤Æ¡Öµð¾¢¤ÎÌ¾²è¤òË¬¤Í¤Æ¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¡£
----------
¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È ÌîÃÏ Ãá²Å¡Ë