■「5,000円以上のギフトカードを購入すると、500円分のポイントがもらえる」キャンペーンAmazonのギフトカードを5,000円分買うと、500ポイントがもらえるというこのキャンペーン。かなりお得。キャンペーンは対象者限定ですが、ログイン後にキャンペーンページへ行って「エントリーする」ボタンが表示されていればOK!対象者だった場合、簡単なステップをふめば確実に500ポイントもらえます。間違うともらえるはずのものがもらえなくなるので気を付けて!1▶︎ エントリーボタンを押すAmazonにログイン後「キャンペーンにエントリーする」ボタンを押してエントリー。2▶︎ ギフトカードを購入するEメールタイプ・配送タイプのAmazonギフトカードを以下の期間中に5,000円以上購入。キャンペン期間:2025年6月17日(火)14:00 〜 2025年7月14日(月)23:593▶︎ ポイントを受け取るキャンペーン終了日から約2週間後に、期間限定ポイントをゲット!簡単ですね! 自分に送る場合はEメールタイプを選ぶとすぐに5000円チャージできてすぐに使えるので便利。期間限定ポイントの使用期限は、付与が確定した翌月末まで。14日にプライムデーとこのキャンペーンが終了して、約2週間後の7月末に付与されたとしたら、8月いっぱいの期間限定ポイントとなるので、早めに使ってしまいましょう。1人1回限りのキャンペーンなので、何度も500ポイントがもらえるというわけではありませんのでご注意を。また、エントリーしてからの購入でないと500ポイントはもらえませんので、エントリーは忘れずにしておきたいところです。■プライムデーで買いたいおすすめアイテム20!それでは、プライムデーでお得に買いたいアイテムをご紹介します!▶【7/11発売】贅沢なビューティー体験 私にご褒美セット●¥4,950SK-IIのマスク、ロクシタンのミニハンドクリームなどのラグジュアリーアイテム含め合計27種(約17,000円分!)が入った限定3000個のコスメボックスは手に入れたい!他にも3種のコスメボックスがあります。要チェックです!▶【7/11発売】韓国コスメでじっくり肌メンテ 厳選コスメセット●¥3,300 <約20,000円分の24種のアイテム。限定3000個>▶【7/11発売】至福の朝美容 トータルコスメセット●¥4,070<約12,000円分の22種のアイテム。限定3000個>▶【7/11発売】おやすみ前の極上リラックス 贅沢コスメセット●¥3,520<約10,000円分の26種のアイテム。限定3000個>▶iPhone 16e 512GB: Apple Intelligence のために設計、A18 チップ、パワフルに進 化したバッテリー、48MP Fusion カメラ、6.1 インチの Super Retina XDR ディスプレイ、SIMフリー 5G対応; ホワイト●¥144,800【7月14日まで15,000円OFFクーポンあり】iPhone16eが15,000円オフクーポン付き…!▶iPhone 14 512GB ブルー + 延長2年 AppleCare+ for iPhone 14●参考価格:¥164,600 → 【15%OFF】Amazonプライムデー2025価格¥140,053iPhone 14も今なら2万円以上お得に…!▶Apple 2025 MacBook Air M4 チップ搭載 13 インチノートブック: Apple Intelligence のために設計、13.6 インチ Liquid Retina ディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、 256GB SSD ストレージ、12MP センターフレームカメラ、Touch ID - シルバー●参考価格: ¥164,800 → 【14%OFF】Amazonプライムデー2025価格¥141,8002025のMac Book Airもセール中!▶【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠●参考価格: ¥2,180 → 【40%OFF】Amazonプライムデー2025価格¥1,305レタスクラブ経由爆売れアイテムのイブクイック。▶キリン 自然が磨いた天然水 ラベルレス 水 2リットル 9本 国産 天然水 ミネラルウォーター ペットボトル 軟水●参考価格: ¥2,722 → 【65%OFF】Amazonプライムデー2025価格¥964(¥107/ 本)65%オフ!?と驚くオフ率のミネラルウォーター。▶コカ・コーラ やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス 650mlPET×24本●参考価格: ¥2,510 → 【34%OFF】Amazonプライムデー2025価格¥1,666 (¥69 / 本)▶ウィルキンソン アサヒ飲料 タンサン ラベルレス 500ml×32本 [炭酸水]●参考価格: ¥3,802 → 【42%OFF】Amazonプライムデー2025価格¥2,198 (¥69 / 本)暑い時はよく冷えた炭酸水が最高!▶キリン 午後の紅茶 おいしい無糖 500ml 24本 ペットボトル お茶 無糖紅茶 飲料 アイスティー●参考価格: ¥2,871 → 【42%OFF】Amazonプライムデー2025価格¥1,660 (¥69 / 本)麦茶もいいけれど、冷たいアイスティーもさっぱりしていて夏には最高!▶Amazon Fire TV Stick HD | 大画面でフルHDの楽しさを簡単に | ストリーミングメディアプレイヤー●¥6,980 → 【50%OFF】Amazonプライムデー2025価格¥3,480Fire TV Stickで家のテレビで動画サービスも見られるように!▶Jackery Solar Generator 1000 New 1070Wh ポータブル電源 100W ソーラーパネル 1枚 2点セット 業界トップの軽さとコンパクトボディ 60分でフル充電 リン酸鉄 長寿命 バッテリー 定格出力1500W 瞬間最大3000W 家庭用 アウトドア用 防災 UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz対応●¥174,600 → 【50%OFF】Amazonプライムデー2025価格¥87,300防災の備えにも。セール時に買うのがお得!▶【防災士推奨】PYKES PEAK 救急トイレ 簡易トイレ 120回セット 凝固剤×120 共通袋×144 手袋×120 防災トイレ 15年保存 携帯トイレ 防災グッズ 防災 災害用 非常用 防災チェックリスト付き モグラ隊長●¥5,980 → 【20%OFF】Amazonプライムデー2025価格¥4,784過去1か月で1万点以上売れています!携帯トイレ・アクセサリカテゴリーのベストセラー(7月10日現在)。▶防災バッグ 【 防災士が監修した 防災セット 】 防災リュック (避難リュック たったこれだけ!) 非常用持ち出し袋/防災グッズ セット [ 防災のミカタ ] 避難グッズ プレミアム 2人用 ブラック 68点●過去価格: ¥19,800 → 【15%OFF】Amazonプライムデー2025価格¥16,830防災リュックも備えておきたいですね。こちらも非常用持出袋・緊急避難セットのベストセラーアイテム(7月10日現在)。▶アイラップ 60枚入●参考価格: ¥247 → 【37%OFF】¥156何かと使えるアイラップもセール時にストック!▶ワインノマド サンタ・レジーナ シャルドネ ケース売り 箱入りワイン(バッグインボックス) [ 3000mlx4本 ]●¥8,000 → 【20%OFF】Amazonプライムデー2025価格¥6,391本格辛口白ワイン。3リットルが4本なので、750mlワイン16本分。ワイン好きには◎さらに7月14日まで5%オフクーポンもあり!▶De'Longhi (デロンギ) 全自動コーヒーマシン マグニフィカS ECAM22112B コーヒーメーカー 全2メニュー カフェジャポーネ搭載 アイスコーヒー 豆から挽きたて 簡単お手入れ 手動ミルクフロッサー ブラック デロンギファミリー登録で3年保証●参考価格:¥69,800 → 【16%OFF】Amazonプライムデー2025価格¥58,800コーヒー好きなら絶対おすすめ!とレタスクラブ編集部スタッフ激推しコーヒーマシン。「コーヒーショップに行かなくなるので元はとれます!」▶[冷凍] by Amazon 味の素 PROTEINギョーザ 1kg 高タンパク プロテイン 冷凍食品 餃子 ぎょうざ 大容量 (SOLIMO)●過去価格: ¥2,561→ 【20%OFF】Amazonプライムデー2025価格¥2,048冷凍食品の売れ筋ナンバーワン!味の素とアマゾンのコラボ冷凍餃子。ちなみに冷凍食品5,000円以上買うと1,000ポイントもらえるキャンペーンもやっています!■Amazonサブスクもお得!!Amazonプライムデーに合わせてAmazonの各サブスクでもお得なキャンペーンやっています!いずれも初回登録やひさしぶりの利用で対象になるので、普段から使っている方は対象外です。■【Amazon Music Unlimited】:4ヶ月無料(3,920円相当)■【Amazon Audible】プレミアムプラン:3ヶ月無料(4,500円相当)■【Kindle Unlimited】:3ヶ月無料(2,940円相当)■【4ヶ月無料】Amazon Music Unlimitedオーディオブックも聴けるようになったAmazon Music Unlimited。1億曲以上の音楽を聴き放題です。通常1ヶ月980円のところ、4ヶ月無料体験キャンペーン中。プライム会員以外は通常1ヶ月1,080円のところ3ヶ月無料に。●キャンペーン期間:2025年7月15日(火)23:59まで■【3ヶ月無料】Amazon Audible聴く読書ができるAmazon Audible。「ながら聴き」でかなりの読書ができます!対象作品が聴き放題のプレミアムプランが通常1ヶ月1,500円のところ3ヶ月無料に。プライム会員以外は通常1ヶ月1,500円のところ3ヶ月間月額99円に。●キャンペーン期間:2025年7月31日(木)23:59まで■【3ヶ月無料】Kindle Unlimited500万冊の電子書籍が読み放題のKindle Unlimited。マンガや小説などなど様々なジャンルを網羅しています。通常1ヶ月980円のところ3ヶ月無料に。もしくは通常1ヶ月980円のところ30日間無料、あるいは3ヶ月499円に。●キャンペーン期間:7月14日(月)23:59まで■さらに…【名作映画が500円〜】Prime Video国内外の映画やドラマ、アニメなどを見ることができるPrime Videoでは、あの有名な映画購入が500円からというセールが開催中。●キャンペーン期間:7月14日(月)までどんな映画があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。■Kindle本最大80%OFF&その他キャンペーン2025年07月14日(月)23:59まで、Kindle本が最大で80%オフになるというセールも!そしてKADOKAWAコミックは7月14日まで50%ポイント還元キャンペーン中。例えば…■『北欧女子オーサ日本を学ぶ』(C)オーサ・イェークストロム、小倉 朋子、金田一 秀穂、杉山 美奈子、岩下 宣子/KADOKAWAスウェーデン人漫画家のオーサ・イェークストロムさんのマンガ。外国人ならではの視点から見た日本不思議を再発見してみませんか?■『山田くんとLv999の恋をする』ゲームで終わりゲームで始まる恋を描いた、テレビアニメ化もされた人気マンガ!(C)ましろ/KADOKAWA他にも様々なキャンペーンが開催中のAmazonプライムデー&先行セール。ぜひチェックしてみてくださいね。テキスト=mm