きのうは桜島で爆発的噴火があり、鹿児島市街地では「灰雨」に見舞われました。きょうも鹿児島市街地方向では「灰雨」のおそれがあります。

桜島で噴火が発生した場合には、１１日午前９時から正午までと、１１日午後９時から１２日午前０までは火口から北西の鹿児島市吉野方向に降灰が予想されます。

１１日９時から１２日３時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

（時刻）（火口からの方向）（降灰の距離）（小さな噴石の距離）

▼１１日０９時から１２時まで 北西（鹿児島市吉野方向） １１０ｋｍ ６ｋｍ

▼１１日１２時から１５時まで 北西（鹿児島市吉野方向） １１０ｋｍ ４ｋｍ

▼１１日１５時から１８時まで 北西（鹿児島市吉野方向） １１０ｋｍ ６ｋｍ

▼１１日１８時から２１時まで 西（鹿児島市街方向） １２０ｋｍ ６ｋｍ

▼１１日２１時から２４時まで 北西（鹿児島市吉野方向） １３０ｋｍ ６ｋｍ

▼１２日００時から０３時まで 北西（鹿児島市吉野方向） １３０ｋｍ ７ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、日置市、いちき串木野市、薩摩川内市、姶良市、阿久根市

噴火と雨が重なるときょうも「灰雨」のおそれがあります。噴火や雨の情報に注意してください。

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