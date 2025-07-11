¡Ö¹ü³Ê¤¬¤Þ¤ë¤Ç¡ØONE PIECE¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿ITZY¡¦¥æ¥Ê¡¢Ì©Ãå¥¦¥§¥¢¤Ç¤¨¤°¤¤¡È¤¯¤Ó¤ì¡É¡ÚPHOTO¡Û
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ITZY¡Ê¥¤¥Ã¥Á¡Ë¤Î¥æ¥Ê¤¬¡¢¸«»ö¤Ê¡È¤¯¤Ó¤ì¡É¤Ç»ëÀþ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¹ü³ÊONE PIECE¡×¥æ¥Ê¡¢´ñÀ×¤Î1Ëç
¥æ¥Ê¤Ï7·î10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤·¤Ë¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¶À¤ò»È¤Ã¤Æ¼«»£¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤À¡£
¤½¤Î¼Ì¿¿¤Ç¥æ¥Ê¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Ý¥Ö¥é¡¢¥Ü¥È¥à¥¹¤ÏÆ±¤¸¿§¤Î¥ì¥®¥ó¥¹¤òÃåÍÑ¡£ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶¯Ä´¤µ¤ì¡¢¤¯¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖS¥é¥¤¥ó¡×¤Î¶ÊÀþÈþ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£Ê¢¶Ú¤Ë¤ÏÌµÂÌ¤ÊÆù¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£
·ò¹¯Èþ¤È½÷À¤é¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤é¤Ï¡Öº£Æü¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¡Ö´°àú¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¯¤Æ²Ä°¦¤¯¤Æ¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¤È¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥æ¥Ê¤¬½êÂ°¤¹¤ëITZY¤Ï¡¢6·î¤Ë¿·¤·¤¤¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGirls Will Be Girls¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢³èÈ¯¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥æ¥Ê ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2003Ç¯12·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥·¥ó¡¦¥æ¥Ê¡£2019Ç¯2·î¤ËITZY¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£ºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸Ø¤ë¡£2015Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÇ¯Ëö¼ø¾Þ¼°¡ÖKBS²ÎÍØÂç½Ëº×¡×¤Ë´ÑµÒ¤È¤·¤ÆË¬¤ì¡¢JYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¡£±¿Æ°¿À·Ð¤¬È´·²¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢²áµî¤Ë¤Ï¥Õ¥í¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Î»Ô¡¦Æ»Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£