筧美和子が主演する映画『オオムタアツシの青春』が、9月19日より福岡県先行公開、9月26日より全国公開されることが決定。予告編と本ビジュアルが解禁されたほか、主題歌がMisiiN(ミシエヌ)の書き下ろし楽曲「Heartache Homework」に決まった。本作は、昭和の風情が残る炭鉱町を舞台に、人生につまずいた大人たちと、病気を抱えながらも前向きに生きる少女の偶然の出会いから生まれる、かけがえのない絆の物語。メガホンを取るのは、映画『ラーメン侍』(2011年)、『いのちスケッチ』(2019年)、『恋のしずく』(2018年)など、地域・グルメをモチーフにした作品に定評がある瀬木直貴。

炭鉱文化の名残ある町、福岡県大牟田市。パティシエの五十嵐亜美(筧美和子)は夢だった洋菓子店をオープンさせるためこの町にやってきた。しかし共同経営するはずだった友人に見放され、ひとり途方に暮れる。そんなある日、下校途中の少女がケガをしたところに居合わせた亜美は、同じく偶然通りかかった青年・高杉司(福山翔大)と初老の男性・樋渡静男(陣内孝則)とともに日菜子を病院に連れて行くことに。この偶然の出会いをきっかけに亜美は、お店の内装の手伝いを彼らに依頼する。開店にむけて順調に進んでいると思われたが、司と静男には、誰にも話していない大牟田に来た“ある過去”があり…。予告編は、筧演じる亜美が、洋菓子店オープンに向けて試行錯誤するシーンから始まる。車上生活を送る訳アリ風な初老の男性・静男(陣内)と人には言えない過去を持つ司(福山)が亜美の出店準備に駆り出され、さらに一型糖尿病の持病がある少女・日菜子(奥野楓)も仲間入り。年齢も経歴もバラバラの4人がトラブルに巻き込まれながらも支え合い、ひたむきに生きていく姿が映し出されている。甘くない世間と対峙し、つまずきながらも少しずつ前に進もうとする彼らが行きつく先とは…。本ビジュアルは、亜美の快活な笑顔や、静男の真剣なまなざし、司のなにかを見守るような柔らかな表情を配置したもの。その下には夕日を見て談笑する彼らの後ろ姿が収められ、真摯に生きる彼らの温かい“青春ストーリー”を予感させるビジュアルに仕上がった。また今回、本作の主題歌がMisiiN(ミシエヌ)の書き下ろし楽曲「Heartache Homework」に決定。MisiiN(ミシエヌ)は、ボーカル・ソングライティングを手がけるMisii(ミシー)とトラックメイク・ポエトリーラップを手がけるnagoho(ナゴホ)からなる気鋭のアーティストデュオ。2022年5月に結成し「be the you ‐自分であれ‐」をテーマに掲げ、オルタナティブミュージックとして独自のサウンドを生み出しながら、音楽・映像・アートを自由な発想で表現している。本作について、Misiiは「人生を作り上げていく日常の葛藤や喜びが、日々呼吸をするように自然に詰まった作品でした。生きる、ということに視点を合わせられる作品に出会えて、自分の見える景色もまた広がったように思います」、nagohoは「頑張っても空回りしたり、頑張りたくても頑張れない。でもそんな不甲斐ない自分もいていいんだと、肯定してあげられなかった自分をハグしてくれるような作品でした」と語っている。さらに本作に、小野塚勇人、佐藤寛太、芹澤興人の出演が決定。小野塚は瀬木監督の『恋のしずく』で、佐藤寛太、芹澤興人は同じく瀬木監督が手掛けた大牟田市が舞台の『いのちスケッチ』でメインキャストを務めた。それぞれ本作では特別出演しており、どんな姿を見せるのか要チェックだ。映画『オオムタアツシの青春』は、9月19日より福岡県先行公開、9月26日より全国公開。※MisiiNのコメント全文は以下の通り。<コメント全文>■Misii (MisiiN)人生を作り上げていく日常の葛藤や喜びが、日々呼吸をするように自然に詰まった作品でした。そんな作品に主題歌として携われたことは、MisiiNのコアメッセージでもある“be the you”と深く重なり合えるものでした。生きる、ということに視点を合わせられる作品に出会えて、自分の見える景色もまた広がったように思います。れいんさんとの制作も含めて、とても貴重な時間を過ごせました。■nagoho(MisiiN)頑張っても空回りしたり、頑張りたくても頑張れない。でもそんな不甲斐ない自分もいていいんだと、肯定してあげられなかった自分をハグしてくれるような作品でした。 誰しもがそれぞれの場所で、それぞれの戦い方をしていて、その日々の連続の先で、桜梅桃李に花を咲かせる日が来るんだということを、伝えてもらった気がします。