今回は、保温と保冷の両方に対応している、「スティッチ」デザインの「持ち手とコップが付いた大容量水筒<0.75L/1L>」を紹介します☆

ベルメゾン ディズニー「スティッチ」持ち手とコップが付いた大容量水筒<0.75L/1L>

タイプと価格:【0.75L】3,990円(税込)、【1L】4,690円(税込)

サイズ:【0.75L】幅約8cm、奥行約8cm、高さ約26.5cm(ハンドル含まず)、【1L】幅約8.5cm、奥行約8.5cm、高さ約29.5cm(ハンドル含まず)

製品重量:【0.75L】約433g、【1L】約496g

保温効力:【0.75L】75度以上(6時間)、【1L】78度以上(6時間)

保冷効力:【0.75L】9度以下(6時間)、【1L】8度以下(6時間)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

映画『リロ&スティッチ』に登場する実写の「スティッチ」をデザインした水筒。

保温・保冷ができるステンレス製のボトルで、シーンに合わせてコップと直飲みの2WAYで使うことができます。

ファミリーでのお出かけに便利な大容量タイプなのもうれしいポイント。

サイズは、0.75Lと、

1Lの2種類。

どちらも白を基調とした実写「スティッチ」デザインになっています。

さらに、フタは持ち手付きでちょっと移動するときに便利☆

「スティッチ」は首からレイをかけて楽しそうにフラダンスを踊っています。

おしゃれなかすれ風プリントで仕上げられ、「OHANA」のロゴやハイビスカスや葉っぱのアートが南国ムードたっぷり!

たくさんの水分補給が必要な部活用にもオススメなドリンクウェア!

保温と保冷の両方に対応した、ディズニーデザイン「持ち手とコップが付いた大容量水筒<0.75L/1L>」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

