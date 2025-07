セガプライズから、ディズニー&ピクサーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年7月11日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トイ・ストーリー』 マスコットを紹介します☆

セガプライズ ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』 マスコット

登場時期:2025年7月11日より順次

サイズ:全長約7×4×10cm

種類:全3種(ロッツォ、ハム、トリクシー、スリンキー・ドッグ)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニー&ピクサー「トイ・ストーリー」シリーズの人気キャラクターのマスコットがセガプライズから登場!

全長約7×4×10cmと飾りやすく、持ち歩きもしやすいサイズ感が魅力的です。

そしてどれも忠実に再現され、今にも動き出しそう。

「ロッツォ」「ハム」「トリクシー」「スリンキー・ドッグ」の4種類がラインナップされます。

ロッツォ

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー3』に登場する「ロッツォ」のマスコット。

もふもふとした大きな体が愛らしさ満点☆

くりっとした大きな目もポイントです。

ハム

チャームポイントでもある、お腹の貯金箱のフタがキュートな「ハム」のマスコット。

ちょこんとお行儀よく座った姿にほっこりと癒やされます。

立体的に表現された大きなお鼻も「ハム」ならでは☆

トリクシー

トリケラトプスの人形「トリクシー」のマスコット。

水色や紫色など、体の色も忠実に再現されています。

つぶらな瞳や優しい表情にも注目です。

スリンキー・ドッグ

トレードマークの垂れた長い耳がかわいい「スリンキー・ドッグ」のマスコット。

バネでできた胴体部分がインパクト抜群☆

しっぽを振って元気いっぱいに動き回る姿が想像できます。

バッグやポーチなどに付けていつでも一緒におでかけ出来るのもうれしいポイント。

セガプライズのディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』 マスコットは、2025年7月11日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ロッツォやトリクシーなど全4種類!セガプライズ ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』 マスコット appeared first on Dtimes.