ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年7月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ミニオン」グッズを紹介します!

セガプライズ「ミニオン」グッズ

投入時期:2025年7月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2025年7月も、セガプライズから「ミニオン」たちのグッズが続々登場!

部活姿がユニークなマスコットやポップなデザインの「ボブ」たちのリュックなど、全5種類のグッズがラインナップされます。

ミニオン プラチナムザッカリュック“ボブ&ティム”

投入時期:2025年7月4日より順次

サイズ:全長約25×11×36cm

種類:全2種(ボブ、ティム)

ポップなデザインの「ボブ」と「ティム」のリュック。

物がたっぷり入るサイズ感なのも嬉しいポイントです。

ミニオン マスコット 部活シリーズ

投入時期:2025年7月11日より順次

サイズ:全長約8×8×13cm

種類:全5種(バスケットボール、野球、バレーボール、サッカー、テニス)

部活で人気のスポーツのユニフォームを着た「ミニオン」たちのマスコット。

ボールやラケットも持った楽しいデザインです。

ミニオン ぬいぐるみ Fluffy Dreams

投入時期:2025年7月18日より順次

サイズ:全長約11×11×15cm

種類:全5種(ボブ、ティム、フラッフィ)

「アグネス」が大事にしているユニコーンのぬいぐるみの「フラッフィ」に「ボブ」と「ティム」が大変身。

ふわふわのたてがみとしっぽがポイントです。

ミニオン マスコット“ボブ&ティム” アイスクリーム

投入時期:2025年7月18日より順次

サイズ:全長約8×8×10cm

種類:全4種(ボブ(アイス持ち)、ティム(アイス持ち)、ボブ(頭にアイス)、ティム(頭にアイス))

アイスクリームをテーマにしたかわいい「ボブ」と「ティム」のマスコット。

アイスクリームをイメージしたモコモコの生地が特徴のかわいいデザインです。

ミニオン スーパーラージぬいぐるみ“ボブ” Fluffy Dreams

投入時期:2025年7月25日より順次

サイズ:全長約28×20×44cm

種類:全1種(ボブ)

「フラッフィ」に大変身した「ボブ」の大きなぬいぐるみ。

ふわふわのたてがみとしっぽがポイントの、抱き心地が良いぬいぐるみです。

「ミニオン」たちのかわいいマスコットやリュックなど全5種がラインナップ。

2025年7月より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「ミニオン」グッズの紹介でした☆

