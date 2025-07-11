１０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６６．５７ドル（－１．８１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３２５．７ドル（＋４．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３７０３．８セント（＋６８．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５０．２５セント（＋７．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４０７．２５セント（－５．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１２．５０セント（＋０．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３００．３７（－１．２８）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６６．５７ドル（－１．８１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３２５．７ドル（＋４．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３７０３．８セント（＋６８．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５０．２５セント（＋７．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４０７．２５セント（－５．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１２．５０セント（＋０．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３００．３７（－１．２８）
出所：MINKABU PRESS