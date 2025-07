貯金がない状況でありながら、結婚して子どもを持つことを望んできた26歳の年下彼氏が、一目惚れした29歳の彼女に涙ながらにプロポーズするシーンがあった。

【映像】年下彼氏が一目惚れしたバリキャリ美女(プロポーズの答えも)

7月10日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via スペイン』の最終回となる第8話が放送された。

本作は、2組のカップルが7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない結婚リアリティー番組。スタジオではさや香・新山、ヒコロヒー、藤本美貴がMCを務めるほか、桜田通と松村沙友理、山田優が見届け人として出演する。

旅の最終日、アパレル店員のケイゴ(26歳)とアイブロウサロンを経営するヤワラ(29歳)に、決断の時が訪れた。初めにケイゴは、この旅に一緒に来てくれたことへの感謝を伝え、そのうえで「ヤワラちゃんに最初、結婚っていう言葉を投げた時にすごく不安そうな顔で、ちょっと自分の気持ちを隠す感じが見えて」と回想。ヤワラの反応を受け、「結婚するのはまだ早いんじゃないか」とケイゴの中に迷いが生じたこともあったという。しかし、それでも大好きなヤワラと結婚したいという、ケイゴの気持ちが揺らぐことはなかった。「やっぱりヤワラちゃんっていいな、ずっと一緒にいたいなって思っていて」。そう気持ちを伝えた後、ヤワラからプレゼントされたフォトブックの話を始めると、ケイゴの声は涙声に変わっていった。

2人が手を繋いだ写真に添えられていた「Thank you for a year. I am who I am today because of you.」という英語のメッセージ。「今の私がいるのはあなたのおかげです」という意味のこの文に、ケイゴは胸を打たれたのだという。仕事が忙しいヤワラを支えようと、同棲する家の家事をすべて引き受けてきたケイゴだったが、蓄積されたストレスが今回の旅で爆発。家事への協力を、繰り返しヤワラに求めてきた。

しかし、フォトブックに記されていたヤワラからのメッセージや手紙を通して、ケイゴは自分に向けられていた愛の大きさに気づいた様子。「俺はヤワラちゃんのことを支えていたつもりだったけど、それって多分ちょっと自己満もあったりして」と反省を口にしつつ「手伝ってほしいなって気持ちも出てきちゃって」と素直に明かした。

そしてケイゴは「これから先、死ぬまでずっと一緒にいたいって思っていて」と、一生を添い遂げたい気持ちを表明。さらに「本当にヤワラちゃんが大好きで。仕事頑張っているヤワラちゃんも、本当に本当に大好きで」とあふれんばかりの愛を伝え、「僕と結婚してください」とプロポーズした。