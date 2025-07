【TXT・aespa・NCT WISH...】超豪華アーティストが集結！『2025Show！音楽中心in Japan』DAY2レポ

韓国の人気番組『Show!Music Core(通称:ウマチュン)』をリアルで楽しめるライブイベント『2025 Show!音楽中心 in Japan』が2025年7月5日(土)・6日(日)に埼玉・ベルーナドームにて 開催!昨年に引き続き二度目の開催となる今年は、計16組の超豪華アーティストが出演。Ray WEB編集部が注目したステージをアーティスト別にお届けします♡

『2025 Show! 音楽中心 in JAPAN』のMCを務めたのは、番組『Show! Music Core』のMCとしてもおなじみのKIM GYU VIN(ZEROBASEONE)とA-NA(Hearts2Hearts)、そして昨年に続き登場したMINHO(SHINee)の3名。

2日目のトップバッターを飾ったのはILLIT。スクリーンにメンバーが映し出される度に歓声が響き、可愛らしい猫のポーズで観客の心をつかみました。

1曲目に披露した「Do the Dance」では、火花の演出とともに華やかにステージがスタートし、会場の熱気は一気に上昇。

続く「Cherish (My Love)」ではステージがピンクに染まり、可愛らしい雰囲気に包まれました。

その後の「Tick-Tack」まで、ILLITらしいキュートな魅力で観客を魅了しました。

セットリスト

Do the DanceCherish (My Love)Tick-Tack