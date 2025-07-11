ËÜÅÄ¿¿ô¥¡¢¥×¡¼¥ë¤ÇÍ¥²í¤Ë¤¿¤æ¤¿¤¦¡¡1st¼Ì¿¿½¸¤Ç¡ÈÈþÇØÃæ¡ÉÈäÏª¤Î¥Ð¥ì¥¨¥·¡¼¥ó¤â
¡¡8·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¦ËÜÅÄ¿¿ô¥¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬11Æü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿½¸¥«¥Ã¥È¡ÛÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÈþÇØÃæÈäÏª¡ª¥Ð¥ì¥¨¤òÍÙ¤ëÁ°¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥
¡¡º£ºî¤Ï¡Ö²ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ÇÌ¾Á°¤â¡ÈMarin¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Æ¤é¤·¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤¤¡×¤È¼«¤é´õË¾¤·¡¢Áª¤ó¤ÀÂæÏÑ¤ÎÅÔ»Ô¡¢ÂæÃæ¡õ¹âÍº¤Ç»£±Æ¡£¥ê¥¾¡¼¥È¤äÅÔ²ñÅª¤Ê°ìÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤Ê¥à¡¼¥É¤â¿§Ç»¤¯»Ä¤ê¡¢Â¿ÌÌÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î¿åÌÌ¤ËÍ¥²í¤Ë¤¿¤æ¤¿¤¦¥·¡¼¥ó¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤ÊÌ±½É¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¥·¡¼¥ó¡¢¥Ð¥ì¥¨¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó»£±ÆÁ°¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÉ÷·Ê¤òÄÉ¤Ã¤¿¤Ò¤È¥³¥Þ¡£¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥ë¥¯¥ë¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯°µÅÝÅª¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÅÄ¤Ï¡Ö¤ª³°¤Î¥×¡¼¥ë!!!7Ç¯´Ö¥¬¥Á¤Ç½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿å±Ë¤ò¤¤¤«¤»¤ëÆü¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡ªÄ¶´¨¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁ´ÎÏÊ¿±Ë¤®¤ò¤·¤Æ²¹¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬ÂÅò¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¡Ø¤¢¤Ã¤¿¤±¡Á¡Ù¤ÊµÙ·Æ¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢»£±Æ¤Ç¤ÏÈ±¤ÎÌÓ¤¬¿å¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾å¤Ë¿¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¤ÂçÇú¾Ð¡£°ìÈÖ»×¤¤½Ð¤Ê»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿½¸¥«¥Ã¥È¡ÛÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÈþÇØÃæÈäÏª¡ª¥Ð¥ì¥¨¤òÍÙ¤ëÁ°¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥
¡¡º£ºî¤Ï¡Ö²ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ÇÌ¾Á°¤â¡ÈMarin¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Æ¤é¤·¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤¤¡×¤È¼«¤é´õË¾¤·¡¢Áª¤ó¤ÀÂæÏÑ¤ÎÅÔ»Ô¡¢ÂæÃæ¡õ¹âÍº¤Ç»£±Æ¡£¥ê¥¾¡¼¥È¤äÅÔ²ñÅª¤Ê°ìÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤Ê¥à¡¼¥É¤â¿§Ç»¤¯»Ä¤ê¡¢Â¿ÌÌÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÅÄ¤Ï¡Ö¤ª³°¤Î¥×¡¼¥ë!!!7Ç¯´Ö¥¬¥Á¤Ç½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿å±Ë¤ò¤¤¤«¤»¤ëÆü¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡ªÄ¶´¨¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁ´ÎÏÊ¿±Ë¤®¤ò¤·¤Æ²¹¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬ÂÅò¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¡Ø¤¢¤Ã¤¿¤±¡Á¡Ù¤ÊµÙ·Æ¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢»£±Æ¤Ç¤ÏÈ±¤ÎÌÓ¤¬¿å¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾å¤Ë¿¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¤ÂçÇú¾Ð¡£°ìÈÖ»×¤¤½Ð¤Ê»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£