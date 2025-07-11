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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年7月11日0時から7月14日23時59分まで、一年に一度のビッグセール｢Amazonプライムデー」を開催中。

今回は、Apple（アップル）やAnker（アンカー）、Xiaomi（シャオミ）、HARIO（ハリオ）など、まずはじめにチェックしたい争奪戦必至の目玉商品30選を紹介します。狙っているアイテムがあるという人は、ぜひチェックしてみてください！

Fire HDタブレットやKindle Paperwhiteなど、超定番のAmazonデバイスが多数セール価格で登場

Fire HD 8

Amazon Fire HD 8 タブレット - 持ち運びに便利な８インチ、外出先で動画もマンガも - 64GB ブラック 11,980円 Amazonで見る PR PR

Fire TV Stick 4K Max(マックス)

Amazon Fire TV Stick 4K Max(マックス) | Fire TV Stick史上最もパワフル | ストリーミングメディアプレイヤー 7,980円 Amazonで見る PR PR

Echo Dot (エコードット) 第5世代

Echo Dot (エコードット) 第5世代 - Alexa、センサー搭載、鮮やかなサウンド｜チャコール 4,980円 Amazonで見る PR PR

Kindle Paperwhite

Kindle Paperwhite (16GB) 7インチディスプレイ、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、ブラック 20,980円 Amazonで見る PR PR

人気のApple製品に手が届く。iPhoneもiPadもMacも超特価です

iPhone 16e

iPhone 16e 512GB: Apple Intelligence のために設計、A18 チップ、パワフルに進 化したバッテリー、48MP Fusion カメラ、6.1 インチの Super Retina XDR ディスプレイ、SIMフリー 5G対応; ホワイト 144,800円 （クーポンで15,000円オフ） Amazonで見る PR PR

Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル

Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - イエロー 51,800円 Amazonで見る PR PR

Apple Watch Series 10(GPSモデル)

Apple Watch Series 10(GPSモデル)- 46mmジェットブラックアルミニウムケースとインクスポーツループ - 先進的なディスプレイ、睡眠時無呼吸の通知、高速な充電、Suica対応、スマートウォッチ、スポーツウォッチ 54,900円 （15%オフ） Amazonで見る PR PR

Apple 2025 MacBook Air M4 チップ搭載

Apple 2025 MacBook Air M4 チップ搭載 13 インチノートブック: Apple Intelligence のために設計、13.6 インチ Liquid Retina ディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、 256GB SSD ストレージ、12MP センターフレームカメラ、Touch ID - ミッドナイト 141,800円 Amazonで見る PR PR

Apple AirPods Pro 2

Apple AirPods Pro 2 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、アクティブノイズキャンセリング、外部音取り込み、パーソナライズされた空間オーディオ、原音に忠実なサウンド、H2 チップ、USB-C 充電、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電、ヒアリング補助機能 29,800円 Amazonで見る PR PR

デスク周りから家の防犯、外出中までAnkerにお任せ

Eufy Security SoloCam S220（屋外用防犯カメラ）

Anker Eufy Security SoloCam S220（屋外用防犯カメラ）【 ソーラー充電/ネットワークカメラ/ワイヤレスセキュリティカメラ/監視カメラ / 2K画質 / バッテリー搭載 / 2.4GHz Wi-Fi / IP67 / 8GBローカルストレージ / 追加料金不要 】 9,090円 Amazonで見る PR PR

Charging Station (9-in-1, 100W)

Anker Charging Station (9-in-1, 100W) 【USBタップ/電源タップ/AC差込口 3口 / USB-C 4ポート / USB-A 2ポート/ 1.5m延長コード】 ブラック 4,990円 Amazonで見る PR PR

Soundcore Liberty 4 Pro

Anker Soundcore Liberty 4 Pro（Bluetooth 5.3）【カナル型完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / A.C.A.A 4.0 / ハイレゾ/感圧 & スワイプセンサー搭載/PSE技術基準適合】パールホワイト 13,990円 （30%オフ） Amazonで見る PR PR

コスパといったらXiaomi、最新モデルもしっかり値引きされてます

POCO Pad タブレット

Xiaomi POCO Pad タブレット 8GB 256GB(最大1.5TB拡張) 12.1インチ 120Hz 2560x1600 Snapdragon 7s Gen 2 Xiaomi HyperOS搭載 Dolby Vision 10000mAh(標準) 33W急速充電対応 Wi-Fi Bluethooth エンターテインメント会議 作業 適用 ブルー 33,566円 Amazonで見る PR PR

14T Pro

シャオミ(Xiaomi) SIMフリースマートフォン Xiaomi 14T Pro 12GB 256GB ライカ Summilux光学レンズ搭載 Advanced AI 120Wハイパーチャージ MediaTek Dimensity 9300 搭載 IP68防水防塵 FeliCa対応 チタングレー 81,044円 Amazonで見る PR PR

Smart Band 9

Xiaomi Smart Band 9 スマートウォッチ 21日間連続使用 ディスプレイ輝度強化 環境光センサー搭載 クイックリリース構造 150種類スポーツモード スマートバンド 着信通知・LINEアプリ通知 iPhone&Android対応 アークティックブルー 4,880円 Amazonで見る PR PR

容量不足のストレスにサヨナラ。用途に合わせてベストなストレージが勢揃い

KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB

KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G 1,082円 Amazonで見る PR PR

SanDisk SSD 外付け 4TB

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Western Digital ウエスタンデジタル WD Red Plus 内蔵 HDD ハードディスク 8TB

【Amazon.co.jp限定】Western Digital ウエスタンデジタル WD Red Plus 内蔵 HDD ハードディスク 8TB CMR 3.5inch SATA 5640rpm キャッシュ256MB NAS WD80EFPX-AJP エコパッケージ 【国内正規代理店】 27,480円 Amazonで見る PR PR

アウトドアやキャンプの味方。コールマンからスノーピークまでギアを揃えよう

コールマン(Coleman) クイックアップシェード

Coleman(コールマン)クイックアップシェード DR ビーチテント 持ち運び ダークルーム コンパクト 収納 アウトドア 耐水 紫外線対策 公園 運動会 ワンタッチテント ポップアップ PU防水 8,140円 Amazonで見る PR PR

スノーピーク(snow peak)チェア ローチェア30

【ONLINE限定】スノーピーク(snow peak) メッシュローチェア30 リッチブラック LV-110M-RB 19,999円 Amazonで見る PR PR

アイリスオーヤマ 真空断熱クーラーボックス HUGEL

【Amazon.co.jp限定】真空断熱クーラーボックス 40L 約12日間保冷可能 モスグレー クーラーボックス 大型 レジャークーラー アウトドア キャンプ スポーツ 21,800円 Amazonで見る PR PR

ドウシシャの名作、風の出る照明は今確保が吉ですよ！

【風の出る照明】ドウシシャ サーキュライト EZシリーズ

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ドウシシャ 丸氷 まる氷 透明氷 大人の透明まる氷 2個 製氷器 直径6cm おうちでBar気分 1,360円 Amazonで見る PR PR

夏の必需品、ヘインズの超定番Tシャツがお得に登場！

Tシャツ 半袖 KURO

[Hanes] 半袖 KURO 綿100% 丸胴仕様 タグレス仕様 ヘインズ Tシャツ 黒 クルーネックTシャツ アンダーウェアトップス メンズ HM1-B201 ブラック 2,833円 （14%オフ） Amazonで見る PR PR

Tシャツ 半袖 Shiro

[ヘインズ] Tシャツ 半袖 Shiro 綿100% 丸胴仕様 タグレス仕様 Tシャツ白クルーネックTシャツ アンダーウェアメンズ HM1-X201 ホワイト L 2,300円 （23%オフ） Amazonで見る PR PR

ビーフィー Tシャツ 半袖

[ヘインズ] 半袖 丸首 2P ビーフィー Tシャツ BEEFY-T 2枚組 綿100% 肉厚生地 丸胴仕様 タグレス仕様 ヘビーウェイトT H5180-2 メンズ ホワイト L 3,732円 （39%オフ） Amazonで見る PR PR

HARIO、OXO、UCCも。水出しコーヒーが手軽に作れるグッズも大特価で登場

HARIO(ハリオ) 水出し珈琲ポット

HARIO(ハリオ) 水出し珈琲ポット ブラック 1000mL コーヒー ピッチャー コールドブリュー 日本製 MCPN-14-B 1,004円 （54%オフ） Amazonで見る PR PR

HARIO(ハリオ) フィルターインコーヒーボトル

HARIO(ハリオ) フィルターインコーヒーボトル 650ml ペールグレー 水出しコーヒー 日本製 プレゼント ギフト 贈り物 FIC-70-PGR 1,655円 （40%オフ） Amazonで見る PR PR

OXO BREW 水出し コーヒー メーカー

OXO BREW 水出し コーヒー メーカー コールドブリュー 濃縮コーヒー 器具 3,631円 （34%オフ） Amazonで見る PR PR

UCC ドリップポッド カプセル式コーヒーマシン

【Amazon.co.jp限定】UCC ドリップポッド カプセル式コーヒーマシン EC DP03クールグレー(H)Amazon限定カラー + テイスティングキット15P 【コーヒーメーカー】 【ギフト】【中元】【歳暮】【母の日】【父の日】【アイスコーヒー対応】【静音】【レギュラーコーヒー対応】【緑茶紅茶ほうじ茶】 7,676円 （42%オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2025年7月10日0時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

Source:｢Amazonプライムデー」