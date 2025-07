英語で「怖い」は何て言う？ 使い分けが必要な「怖い」の英単語を例文付きで解説

人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」(毎週金曜更新)では、初心者でも覚えやすい簡単フレーズながら確実に伝わる英会話を提案しています。

今回は、「怖い」の英語表現を例文付きで解説します。日本語では「怖い」とひと言で表せますが、英語の場合、「怖い」を意味する英単語は複数あり、ニュアンスによって使い分けが必要です。どの単語を選べばいいのかわからない人はこの機会にぜひ覚えましょう。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ! 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

使い分けできる?「怖い」の英語表現

英語での「怖い」は状況や対象によって使い分けが必要です。どのシチュエーションでどんな単語や表現が使われるのかを例文とともに解説していきます。

【1】afraid 「怖い、恐れている」

【解説】「afraid」は「恐れていること」や「不安に感じている」ことを表現するときに使えます。「I'm afraid of heights.(高所恐怖症なんだ)」のように、be動詞と一緒に使われます。いろいろなシチュエーションで使える便利な単語です。

【2】scared 「怖い、びっくりする」

【解説】「びっくりするほど怖い」というニュアンスが含まれた単語です。「I was so scared during the horror movie.(ホラー映画を見てすごく怖かった)」などのように使われます。どのようなシチュエーションで使われるかも含めて覚えておきましょう。

【3】creepy 「怖い、気味が悪い」

【解説】「This abandoned house feels really creepy.(この廃墟、なんか気味が悪い)」のように、「気味が悪い」「ぞっとする」のようなニュアンスの含まれた単語です。見た物や感じた雰囲気などが不気味で怖い、と思ったときに使えます。

今週はここまで。mamiさん監修「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」は毎週金曜日に更新!

