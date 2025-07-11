Åìµþ¡¦ÈÄ¶¶¶è¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¡¡ÃËÀ2¿Í¤¬»àË´¡¡90Âå¤È60Âå¤Î¿Æ»Ò¤Î²ÄÇ½À¡¡¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¿Ê¤á¤ë
¤¤Î¤¦Ìë¡¢Åìµþ¡¦ÈÄ¶¶¶è¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢ÃËÀ2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à90Âå¤È60Âå¤Î¿Æ»Ò¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Î¤¦¸á¸å11»þ45Ê¬¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦ÈÄ¶¶¶è¤Î½»Âð¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¡¢2»þ´Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ç¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»Âð¤ª¤è¤½150Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ2¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î²È¤Ë¤Ï90Âå¤ÎÃËÀ¤È60Âå¤ÎÂ©»Ò¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¿Æ»Ò¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£