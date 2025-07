ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは10日、人気キャラクター「ミニオン」をテーマにした『ミニオン・パーク』のエリア拡張を記念したセレモニーを開催し、新アトラクションがお披露目されました。

『ミニオン・パーク』は2017年4月に開業し、その後はライドアトラクション『ミニオン・ハチャメチャ・アイス』をオープンするなど多彩なイベントを開催しています。7月11日から、新たなアトラクションやショップなどが誕生し、体験エリアは1.4倍に拡張するということです。

イベントでは、記念すべき日をお祝いしようと、 映画シリーズ「ミニオンズ」に登場する悪党キャラクターに扮(ふん)したコスプレミニオンが登場。スモークが吹き上がり、 新エリア の象徴となるVILLAIN(ヴィラン/悪党)の頭文字の巨大な『V』サインが披露されました。

■新アトラクションは“シューティングアトラクション”

新エリアで注目なのが、新たに誕生するアトラクション『ミニオン・ハチャメチャ・ミッション 〜大悪党への道〜 』。体験時間は約7分で、アメリカ・フロリダ州のユニバーサル・スタジオ・フロリダに続き、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン史上初のムービング・ウォークウェイ式シューティングアトラクションです。

動く歩道に乗って、立った状態で進んでいくライドアトラクションで、ゲストは映画の世界そのままに、極悪イベント『大悪党大会』の開催現場に遭遇。最新鋭のブラスター『イーリミネーターX』(電気銃)を手にパークのアトラクションに初登場となるスーパー悪党グループ『ヴィシャス6』の新メンバーになるため、高得点を目指してシューティングの腕を競うということです。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM & (C) Universal Studios. All rights reserved.MINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.