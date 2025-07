アメリカンレストラン“ハードロックカフェ”のユニバーサル シティウォーク大阪店では、7月11日(金)から22日(火)の期間限定で、HYDE監修ウォッカ“PSYCHO LOVE”を使用したスペシャルカクテル“サイコラヴ シーブリーズ”を販売する。 “PSYCHO LOVE”使用カクテルの販売は、HYDEのライヴツアー<HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR>の開催を記念して実施されるものだ。 HYDE監修ウォッカ“PSYCHO LOVE”は、グルテンフリー、糖質ゼロ、炭水化物ゼロ、低カロリーのウルトラ プレミアム オーガニックウォッカとして日本で一番飲みやすいウォッカを目指して作られた。アメリカ アイダホ州の農家が育てたオーガニックの小麦と、スネークリバー平原の地中にある帯水層からくみ取られた水で製造されており、アメリカのUSDAおよびOregon Tilthといった両機関の厳しい条件を満たしてオーガニックであると認定されている。 “サイコラヴ シーブリーズ”は“PSYCHO LOVE”の軽やかかつ滑らかな口あたり、スッキリとした後味を生かし、グレープフルーツ、クランベリーをミックスして仕上げたカクテルだ。期間中、ハードロックカフェだけでしか楽しめない“PSYCHO LOVE”の新たな味わいとして届けられる。 ■ウォッカ“PSYCHO LOVE”使用スペシャルカクテル“サイコラヴ シーブリーズ”販売概要販売期間:2025年7月11日(金)〜22日(火)販売商品:“サイコラヴ シーブリーズ” 1,980円(税込)販売店舗:ハードロックカフェ ユニバーサル・シティウォーク大阪大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪™ 3・4階ハードロックカフェ 公式HP:http://hardrockjapan.com/ 関連リンク◆HYDE オフィシャルサイト◆HYDE オフィシャルTwitter◆HYDE オフィシャルInstagram◆HYDE オフィシャルFacebook◆HYDE オフィシャルYouTubeチャンネル◆『HYDE CHANNEL』特設ページ

