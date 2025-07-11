ÆÃµ»¤ÏàÌÜ¥³¥Ôá¤Ç¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¡¡´ïÍÑ¤µ¤È½¤ÀµÎÏ¤¬Éð´ï¤Î¥¢¥¸¥¢¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ï¡ÖÁö¤êÉýÄ·¤Ó¤È»°ÃÊÄ·¤Ó¤Ç2´§¤ò¡×¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡¦Î¦¾å¡Û
¡¡25Æü¤«¤é¹Åç»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡ËÎ¦¾å¶¥µ»¤Ç¡¢Ê¡²¬Âè°ì¤ÎÂç¿¹·Ã°Î²»¡Ê¤¨¤¤¤È¡Ë¡á3Ç¯¡á¤¬ÃË»ÒÄ·Ìö¼ïÌÜ¤Î¡Ö2´§¡×¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï»°ÃÊÄ·¤Ó¤ÇÍ¥¾¡¡£Áö¤êÉýÄ·¤Ó¤Ç¤ÏºòÇ¯¤ÎU20¡Ê20ºÐÌ¤Ëþ¡ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¤ÏU18¡Ê18ºÐÌ¤Ëþ¡Ë¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¾ÍèÀË¤«¤Ê°ïºà¤¬¤³¤Î²Æ¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¶¥µ»¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡£
¡¡Á´¹ñÁíÂÎ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò·ü¤±¤¿6·î¤ÎËÌ¶å½£Âç²ñ¡£Âç¿¹¤ÏÁö¤êÉýÄ·¤Ó¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢º£µ¨½éÀï¤À¤Ã¤¿»°ÃÊÄ·¤Ó¤ÏÂÎÄ´ÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ2ËÜ¤Î»îµ»¤Ë¤È¤É¤á¤Ê¤¬¤é2°Ì¤ÇÁ´¹ñÁíÂÎ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Ï2´§¤¬ÌÜÉ¸¡×¤È¾¡Éé¤Î²Æ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ¸µÊ¡²¬¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¤Ï¡¢»°ÃÊÄ·¤Ó¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î15¥á¡¼¥È¥ë43¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆÍ¥¾¡¡£Áö¤êÉýÄ·¤Ó¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î±Æ¶Á¤Ç4°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢6·î¤ÎU20ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ò¼«¸Ê¿·¤Î7¥á¡¼¥È¥ë58¤ÇÀ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼ïÌÜ¤Ç8·î¤ÎU20À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï4·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿U18¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤ËÁö¤êÉýÄ·¤Ó¤ÇÂåÉ½Æþ¤ê¡£ÄÉ¤¤É÷»²¹Í¤Ê¤¬¤é¼«¸ÊµÏ¿¤ò¾å²ó¤ë7¥á¡¼¥È¥ë72¤òÄ·¤ó¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¡Ö³¤³°¤ÎÁª¼ê¤È¶¥¤ê¹ç¤¦·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬»Ô¤Î¾ëÀ¾Ãæ¤ÇÎ¦¾å¤ò»Ï¤á¡¢ºÇ½é¤Ï100¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£2Ç¯»þ¤«¤é¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¤ÈÁö¤êÉýÄ·¤Ó¤ä»°ÃÊÄ·¤Ó¤ò»Ï¤á¡¢³¤³°Áª¼ê¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¡£Ä·Ìö¼ïÌÜ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÌ¾Áª¼ê¤òÀ¸¤ó¤ÀÊ¡²¬Âè°ì¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢ÅÄÇ·¾å¶½Â¤´ÆÆÄ¤«¤éÀìÌçÅª¤Ê»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢À®Ä¹¤Ï²ÃÂ®¡£À¤Âå¶þ»Ø¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Âð¤Ç¤Ï»î¹çÅöÆü¤ÎÄ«¡¢½àÈ÷¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯¤³¤È¤¬¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ö¥¢¥é¥¸¥ó¡×¤Î¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥É¡¦¥é¥¤¥¯¡¦¥ß¡¼¡×¤òÁÕ¤Ç¡¢¡Ö¥Æ¥ó¥Ý¤¬Â®¤¤¶Ê¤Ê¤Î¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¾è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤ë¡£
¡¡¥Ô¥¢¥Î¤ò½¬¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö³ÚÉè¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤¦¡£±éÁÕÆ°²è¤Ç»Ø¤µ¤Ð¤¤ò¸«¤Æ³Ð¤¨¤¿¡£Ê¹¤¤¤ÆºÆ¸½¤¹¤ëà¼ª¥³¥Ôá¤Ê¤é¤ÌàÌÜ¥³¥Ôá¤Ç½¬ÆÀ¤·¤¿´ïÍÑ¤µ¤Ï¶¥µ»¤ËÀ¸¤¡¢ÅÄÇ·¾å´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»î¹ç¤Ç¤âÎý½¬¤Ç¤â½¤ÀµÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£½õ¸À¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¼¡¤ÎÄ·Ìö¤Ç¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡£½õÁö¤ÎºÇ¸å¤Î4Êâ¤Ç³Î¼Â¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¹â¹»ÆüËÜ°ì¤ÎÀè¤Ë¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢3Ç¯¸å¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¡£¡Ö¥í¥¹¸ÞÎØ¤ÏÄ¹´üÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤º¤Ã¤È¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¡£¹â¹»ºÇ¸å¤Î1Ç¯¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÌ´¤Ø¤È¸þ¤«¤¦½ø¶Ê¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë