¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÆ»»º»Ò¤ÎÆâÅÄ¤³¤È¤³¡Ö¼Â²È¤¬¹¥¤¡×¡¡1»þ´Ö¤Î¼ÖÄÌ¶Ð¤Ç¼ó°Ì¥¿¥¤È¯¿Ê
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥ß¥Í¥Ù¥¢¥ß¥Ä¥ß¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹¥«¥Ã¥×Âè1Æü¡Ê2025Ç¯7·î10Æü¡¡ËÌ³¤Æ»¡¡¿¿¶ðÆâCC¶õ¾ÂC¡á6688¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆ»Æâ³«ËëÀï¤È¤Ê¤ë¥ß¥Í¥Ù¥¢¥ß¥Ä¥ß¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹¥«¥Ã¥×¤Ï10Æü¡¢¿¿¶ðÆâCC¡Ê6688¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¤Ç³«Ëë¡£Æ»Àª¤Ç¤ÏÆîËÚÄ®½Ð¿È¤ÎÆâÅÄ¤³¤È¤³¡Ê22¡á²Ã²ìÅÅ»Ò¡Ë¤¬7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î66¤Ç²ó¤ê¡¢6¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¥¿¥¤¤ËÎ©¤Á¡ÖÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼3¤Î14ÈÖ¡¢¥Ñ¡¼4¤Î2ÈÖ¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë7¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤ë¤Ê¤É¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÎÌ»º¤·¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ñ¥¿¡¼¤âÎÉ¤¤µ÷Î¥¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤ÏµÜÎ¤Íõ¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹9°Ì¡¢¥Ë¥Á¥ì¥¤¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹5°Ì¤Ç6·î¤Ë2ÀïÏ¢Â³¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¸«¤ë¤È°ìÈÖÄ´»Ò¤ÏÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤È¤Ï·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡£°ì¤Ä¤Î»ö¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤éÌÂ¤ï¤º¤ËÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡²áµî¤Î¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï16¡¢18°Ì¤Ç¡ÖÍÎ¼Ç¤Ï¹¥¤¡×¤ÈÁêÀ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÆîËÚÄ®¤«¤é¼Ö¤ÇÊÒÆ»Ìó1»þ´Ö¤«¤±¤ÆÄÌ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö²È¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¤Î¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â²È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð¤¦¡£ÃÏ¸µ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÆÀ¤Æ¡Ö´ðËÜ¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤ÇÄ´»Ò¤ÎÎÉ¤¤»þ¤³¤½¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢11Æü°Ê¹ß¤ËÄ©¤à¡£¡ÊÉðÅÄ¡¡À¯¼ù¡Ë¡¡