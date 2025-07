◆King & Prince、3大ドームツアー開催

【モデルプレス=2025/07/11】King & Princeが10日、東京ドームにて「King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in DOME」を開催。本番前に囲み取材に応じ、ミッキーマウスとのコラボについて語った。【全文Vol.1】King & Princeとして6枚目となるアルバム「RE:ERA」を引っさげたツアーは、2024年10月に千葉・ららアリーナ東京ベイからスタートし、2025年2月の北海道立総合体育センター北海きたえーるまで9都市29公演行われた。その追加公演として2人体制後初となる今回のドームツアーが発表され、5月11日のみずほPayPayドーム福岡からスタート。7月10〜12日の東京ドーム、7月19〜21日の京セラドーム大阪まで3都市8公演が行われる。

また5月に配信されたKing & Princeの最新曲「What We Got 〜奇跡はきみと〜」はミッキーマウスの新オフィシャルテーマソングで、配信後初となる同公演ではパフォーマンス中にミッキーがサプライズ登場。3人でパフォーマンスを披露する貴重な機会となった。― まずはお二人から改めてご挨拶をお願いします。永瀬廉:どうも!今日は2人になって初めてのドーム公演にお越しいただきましてありがとうございます。とても暑いですよね、最近…。(東京ドームまで来てもらい)すみません、本当に!あれだったら全然水飲んでください。短い間ですがよろしくお願いします!― 永瀬さん自身もぜひお水を飲みながら…!永瀬:僕もしっかり飲みます!高橋海人(※「高」は正式には「はしごだか」):高橋海人です。今日はたくさんの方にお集まりいただき、本当嬉しく思ってます!短い間ですけど、ちょっとでも楽しくできたらなと思うのでよろしくお願いします。永瀬:お願いします!― 2人では初となる東京ドーム公演となりますが、今の心境を教えてください。永瀬:いやもう今めちゃめちゃ気持ちが高まっていて。さっき海人と一緒に来たんですけど、(高橋が)「ぶちかまそうぜ!」みたいなことを多分言いたかったんでしょうけど「ぶちかま散弾銃だな」みたいな。本当にさっそく意味のわからないこと言われて、もうすでにちょっと疲れてはいるんですけど…。高橋:まだ始まってないっすよ(笑)。申し訳ない、そんな疲れさせた俺!?永瀬:大丈夫だけど(笑)。高橋:大丈夫だよね(笑)?永瀬:でも本当にこうやってみなさん(報道陣)たくさんの方々に来ていただいて、我々のドームツアーを盛り上げてくださる協力をしてくださるということで、せっかく来ていただいたからにはみなさんにも楽しんでいただきたいし、ファンのみなさまとは本当に幸せな時間を作って、今日から始まる3日間、全力で東京ドームやりきりたいと思っております。高橋:今日来てくださってる記者さんの中には、結構その…親みたいな表情で僕たちを見てるな、みたいな(人もいる)。(現場で笑いが起こる)確かにそう考えてみたら、自分たちがジュニアの頃からずっとずっと笑顔で応援してくれてた方もたくさんいるなって思って。ファンのみんなはもちろんですけど、仕事で一緒に頑張ってやってきてくれたみなさんにも「ここまで大きくなったな」って思っていただきたいのと同時に、「これからもどんどん大きくなっていくんだろうな」って思ってもらえるようなステージを廉と2人で作っていけたらなと思ってます。ワクワクしてます。― 去年発売したアルバム「RE:ERA」を記念しての追加公演となりますが、アルバムはかなりクリエイティブな作品になっています。ツアーでこだわった演出などを教えていただけますか?高橋:本当に結構細部まで何回も打ち合わせをして話していたんですけど、今回自分が醍醐味だなって思っているポイントが、「RE:ERA」というアルバムを背負っているライブなので、その世界観を強く出したいなというところです。でも、その世界観とファンのみんなが求めてくれてるアイドル像っていうのを共存させたい。だから2部構成にして、前半はアルバムの世界観をぎゅっと詰め込んで、宇宙に2人が行くっていうストーリーを詰め込んで。世界観にどっぷり浸かっていただいた後は、みんなとすごく近い距離で触れ合えるような、アイドルらしい、King & Princeらしい距離感でみんなと楽しめるようなアイドルソングを詰め込んだ演出になっております。だから1回のライブで2本観たぐらいの満足感は届けられるんじゃないかなと思ってます。― お二人はミッキーマウスのベストフレンドということもあって、ミッキーの新オフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」が5月にデジタル配信されましたが、ミッキーとのプロジェクトに対する周りの反響はいかがでしたか?また、8月にはディズニープラスにて新コンテンツも配信されると伺っています。どんな内容になるのか、言える範囲で教えてください。(「King & Prince: What We Got 〜奇跡はきみと〜」ディズニープラスにて8月1日より世界同時独占配信開始)永瀬:あんま普段連絡取らん人から、「え、ミッキー?」みたいな(笑)、それぐらい(反響があった)。「あれ、どなたでしたっけ?」みたいな、すっごい昔の友達からというか、僕が小学生の頃は北海道に住んでいたので北海道の頃の同級生だったり、そういう友達から連絡来るぐらいでした。なので本当にすごいことに参加させてもらってるんだなっていう気持ちがあって。高橋:ミッキーのパワーがね。永瀬:そうそうそう。やっぱ親も周りの友達とかも「すごいね」「MV早くフルで、ちょっとこそっと見せてよ」みたいな。まぁ見せるわけないんですけど(笑)、それぐらい本当にみんな気になっている内容だったので、早くみんなにMVのフルも含めて届けたいなと。あと8月からは「What We Got 〜奇跡はきみと〜」のちょっとドキュメンタリーっぽいものが、ディズニープラスの方で配信されます。世界同時配信で、そこだけでしか観られないものが配信されたりとか、MVのフルもちょっと早く観られたりもしますので、そういうのも含めいろいろ配信されていく予定でございます。― そんなミッキーマウスと、お二人が新たにチャレンジしてみたいことを伺いたいと思います。永瀬:ええ〜…なんかある?どっちでもいいよ。先言う?高橋:え〜〜、どうぞ、先。永瀬:ええ〜〜どうしよっかな。高橋:前なんか「実家に呼びたい」みたいに言ってたよね。(現場で笑いが起きる)永瀬:そう。俺は実家呼びたいなと思ってるけど…。正直実家連れていきたいというか。母親の手料理を食べていただいて。高橋:ベストフレンドだね〜(笑)。永瀬:で、畳の部屋で一緒に川の字で寝たいというか。高橋:それできないから、普通。永瀬:うん。で、ちょっと背中流したりとかして。高橋:一緒にお風呂入るんだ!?永瀬:もちろんもちろんもちろん。高橋:いいな〜。永瀬:ベストフレンドやから。高橋:そうね。永瀬: 実家連れていって精一杯もてなしたいですね。高橋:確かに、それ素敵ですね。永瀬:なんかそういうこと、(ミッキーは)なかなかしたことないかもしらんやん。しかも実家連れていくことなんてあんまないし。実家連れていきたいですね。高橋:いいですね。素敵。永瀬:素敵?高橋:いや、素敵ですよ。でも俺も廉の実家行ったことないのに。永瀬:あはははは!そっか(笑)。高橋:ミッキーに先行かれるのはちょっと悔しい気持ちはあるけども。いいですね(笑)。永瀬:海人はなんか(チャレンジしたいこと)ある?高橋:僕は…これプライベート的なことでもいいですか?ミッキーと成し遂げたいことというよりは個人的なことなんですけど、僕は割と高所が苦手なんですよ。高いところに行くとちょっと怖いなって思って。だからバンジージャンプとかスカイダイビングをミッキーと一緒にやりたくて。永瀬:ふふふ(笑)。高橋:なんかミッキーといれば克服できるんじゃないかなって思って!永瀬:あ〜〜パワーもらえるから?高橋:そう!「ミッキーと一緒ならなんでもできる」みたいな気持ちがあるので。― 高橋さん的に、ミッキー側はスカイダイビングやバンジーにどんなリアクションしてくれそうだなと思いますか?高橋:ミッキーはもう全然余裕だと思います。ミッキー、怖いことないと思うんで!永瀬:なんか(ミッキーも)怖がってたとしても優しいからさ。「でも海人がそう言うなら」みたいな感じで付き合ってくれそうではあるよね。高橋:めちゃめちゃ気遣ってくれるかもしれない…。★Vol.2に続く!(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】