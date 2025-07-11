¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷¡¢5¿Í»þÂå¤«¤é¹â¶¶³¤¿Í¤Î°õ¾Ý¤ËÊÑ²½ ËÜ¿Í¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö¤ä¤Ã¤È¤ÎÈ¯¸«¡©¡×¡Ú°Ï¤ß¼èºàÁ´Ê¸Vol.2¡¿¡ÁRe:ERA¡Á in DOME¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/11¡ÛKing ¡õ Prince¤¬10Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ¡ÖKing ¡õ Prince LIVE TOUR 24-25 ¡ÁRe:ERA¡Á in DOME¡×¤ò³«ºÅ¡£ËÜÈÖÁ°¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢±ÊÀ¥Î÷¤¬¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤Î°õ¾Ý¤ÎÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÚÁ´Ê¸Vol.2¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷¤¬¡ÈåºÎï¡É¤ÈÀä»¿¤¹¤ë½÷Í¥
King ¡õ Prince¤È¤·¤Æ6ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖRE:ERA¡×¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤ËÀéÍÕ¡¦¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2025Ç¯2·î¤ÎËÌ³¤Æ»Î©Áí¹çÂÎ°é¥»¥ó¥¿¡¼ËÌ³¤¤¤¿¤¨¡¼¤ë¤Þ¤Ç9ÅÔ»Ô29¸ø±é¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤È¤·¤Æ2¿ÍÂÎÀ©¸å½é¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢5·î11Æü¤Î¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£7·î10¡Á12Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¡¢7·î19¡Á21Æü¤Îµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Þ¤Ç3ÅÔ»Ô8¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿5·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿King ¡õ Prince¤ÎºÇ¿·¶Ê¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤Ï¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¿·¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ç¡¢ÇÛ¿®¸å½é¤È¤Ê¤ëÆ±¸ø±é¤Ç¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ë¥ß¥Ã¥¡¼¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£3¿Í¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Ë¤Æ8·î1Æü¤è¤ê¡ÖKing ¡õ Prince¡§ What We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤¬À¤³¦Æ±»þÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡½ 2¥ö·îÁ°¤ÎÊ¡²¬¤Ç¤Î¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î»×¤¤½Ð¤ä´¶Æ°¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±ÊÀ¥¡§ËÜÈÖ¤â¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾ìÅö¤¿¤ê¤È¤«¤ÇÆþ¤ëÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤Ê¡²¬¥É¡¼¥à¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¹¤¤¤È¤³¤í¡¢²¶¤éÌÀÆü2¿Í¤ÇËä¤á¤ó¤Í¤ó¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¹â¶¶¡§¤¦¤ó¡£
±ÊÀ¥¡§ËÜÈÖ»Ï¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤«¤Ë½¸Ãæ¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¤«¤é¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê²ñ¾ì¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥Ï¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤¢¤Ã¤¿¤êÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¸«²ó¤¹¤È¡Ö¤¢¡¢²¶¤éËÜÅö¤Ë¤Þ¤¿¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¼Â´¶¤¬¤¹¤´¤¤Í¯¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´¶³´¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¤º£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¹â¶¶¡§¥é¥¤¥Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤Ë2¿Í¤Ç´¶¤¸¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹¤¤¤·¡¢5Ëü¿Í¤°¤é¤¤¤Î¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤À¤«¤é¤½¤ì¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¶ÊÃæ¤ÇÎ÷¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¡ÖÍê¤â¤·¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£²ñ¾ì¤Ï¹¤¤¤±¤É¹¤¯´¶¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Ö°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ëè¸ø±é´¶Æ°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½ ¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
±ÊÀ¥¡§¡Ö³¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢²¶¤â¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤Ã¤·¤ç¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Ä¹Ç¯°ì½ï¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤¦´é¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿´¤¬´Ë¤à¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½Ö´Ö¤ÏËÍ¤â¤¹¤´¤¤Ê¡²¬¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Åìµþ¤Ç¤â²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¤ª¸ß¤¤¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ÇÎå¤Þ¤·¹ç¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¶¶¡§¤Ï¤¤¡£
¡½ Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ï¤ä¤Ï¤êÆÃÊÌ¤Ç¤¹¤«¡©
±ÊÀ¥¡§¤É¤³¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î¿·¤·¤¤ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤â¥É¡¼¥à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÌ´¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤·¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÅìµþ¤À¤È¤ß¤Ê¤µ¤ó¡ÊÊóÆ»¿Ø¡Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉáÃÊ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤¬´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤¿°ì¤Ä°ã¤¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉáÃÊ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö²¶¤é¤Ïº£¤³¤ì¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ2¿Í¤Ç¤âÎ©ÇÉ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Êó¹ð²ñ¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹â¶¶¡§¤½¤Î´¶³Ð¶¯¤¤¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
±ÊÀ¥¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ë¤è¤Í¡¢Åìµþ¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¤Ê¤ó¤À¤«»²´ÑÆü¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹â¶¶¡§¤Ç¤âº£¤½¤Î´¶¤¸¤ÇÍè¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡ÊÊóÆ»¿Ø¤ò¸«ÅÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ë
±ÊÀ¥¡§¤¢¤Ï¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹â¶¶¡§¤½¤ó¤Ê´é¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£
±ÊÀ¥¡§¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤Í¡£
¹â¶¶¡§¤À¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤ó¤«¾È¤ì¤Þ¤¹¡£
±ÊÀ¥¡§°Â¿´´¶¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤Á¤ã¤¦¤È¡Ê¼«Ê¬¤¬¡Ë¼«Á³¤È¼Ð¤Ë¹½¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥®¥Þ¥®¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ º£²ó2¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤Î¥É¡¼¥à¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥É¡¼¥à¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¹¤¤¶õ´Ö¤ò¾å¼ê¤¯»È¤¦¹©É×¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹â¶¶¡§¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î±é½Ð¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ñ¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¥É¡¼¥à¤Ç¤ä¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¶ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡ÖÂç¤¤¯¸«¤»¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤«¡£2¿Í¤À¤·¡¢µÕ¤Ë¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¶¹¤¤2¿Í¤Îµ÷Î¥´¶¤Ç³Ú¤·¤àÊ·°Ïµ¤¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¥Ð¥¤¥Ö¥¹´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò²ñ¾ì¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£Âç¤¤¯¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÅù¿ÈÂç¤Ç¸«¤»¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÌ¥ÎÏ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï·ë¹½°Õ¼±¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½ º£¤Î¤ªÆó¿Í¤òÅù¿ÈÂç¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
±ÊÀ¥¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£King ¡õ Prince¤ÎÉáÃÊ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤«¶õµ¤´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤â´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤¢¡¢¥¥ó¥×¥ê¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½ ºòÇ¯¤«¤é¥Ä¥¢¡¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢5¿Í¤«¤é2¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ÎÈ¯¸«¤ä¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦°ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
±ÊÀ¥¡§È¯¸«¡Ä¤Ç¤âËÜÅö¤Ë³¤¿Í¤¬MC¤Ç¤è¤¯Ãý¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª
¹â¶¶¡§¤Õ¤Õ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
±ÊÀ¥¡§¤½¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤Ã¤Á¤«¤¬Ãý¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¡Ö²ñÏÃ¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ç¤¤ë»Ò¤Ê¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹â¶¶¡§¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¨¡©¤ä¤Ã¤È¤ÎÈ¯¸«¡©
±ÊÀ¥¡§¡Ö¤¢¡¢¤³¤ó¤ÊÉáÄÌ¤ËÏÃ¤»¤¿¤ó¤À¡¢³¤¿Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤MC¤ä¤Ã¤Æ¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£5¿Í¤Î¤È¤¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£³¤¿Í¤â¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ÎÃæ¤ÇÇ»¤¤¤á¤ÎÏ¢Ãæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£2¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÑÏÃ¤¹µ¡²ñÂ¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡Ö¤¢¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÃý¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¹â¶¶¡§³Î¤«¤Ë¡£¤Ê¤ó¤«¡ÖÊÑ²½µåÃ´Åö¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¡Ê¤¢¤ë¡Ë¡£
±ÊÀ¥¡§¤½¤¦¤½¤¦¡¢ÉáÄÌ¤Î²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ«¤´¤Ï¤ó²¿¿©¤Ù¤¿¡©¡×¡Ö¤¢¡¢Ç¼Æ¦¡×¡Ö¤¨¡¼¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤è¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¡£
¹â¶¶¡§¤¤¤äÂÔ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
±ÊÀ¥¡§¤¹¤´¤¤¿ÊÊâ¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤ÍËÍ¤Ï¡£
¹â¶¶¡§¤½¤ó¤ÊÂè1¾Ï¤ß¤¿¤¤¤Ê²ñÏÃ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡©
±ÊÀ¥¡§¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª
¹â¶¶¡§±³¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡©¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¹Ô¤¯¤È²½³ØÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ëè²ó³Ú²°¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤â¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤ÎÈ¯¸«¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤Í¡£
¡½ ¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¹â¶¶¡§²þ¤á¤Æ¡¢À³Ê¤À¤Ã¤¿¤êÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÌÌ¤¬¼«Ê¬¤È¤Ï¿¿È¿ÂÐ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤È¤¤ÏÎ÷¤¬Æ²¡¹¤È¤·¤Æ¤ë¤·¡¢Î÷¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤¤Ï¼«Ê¬¤¬Æ²¡¹¤È¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£King ¡õ Prince¤¬¤¹¤´¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¥×¥é¥Þ¥¤¥¼¥í¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
±ÊÀ¥¡§¡Ä¡Ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡©¤É¤Ã¤Á¤«¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ä¤ó¤½¤ì¡£´í¤Ê¤¤´í¤Ê¤¤¡ª¤É¤Ã¤Á¤«¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ª¤ë¤ä¤ó¤½¤ì¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹â¶¶¡§¤¢¡¢³Î¤«¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´ð½à¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¡ª100¤À¤È¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤à¤º¤¤¤ï¡ÊÄü¤á¤ë¡Ë¡£¼«Ê¬¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¼«¿®¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤¤Ç¤âÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤ëÎ÷¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢King ¡õ Prince¤È¤·¤Æ¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¤¤¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¤¤ì¤ë¡©¡ÄÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡ÊÉÔ°Â¤²¤ËÊóÆ»¿Ø¤Ë³ÎÇ§¡Ë
±ÊÀ¥¡§ÆÌ¡Ê¥Ç¥³¡Ë¤È±ú¡Ê¥Ü¥³¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡£
¹â¶¶¡§¤¢¡¢¤½¤¦¡ªÆÌ¡Ê¥Ç¥³¡Ë¤È±ú¡Ê¥Ü¥³¡Ë¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤À¤«¤é2¿Í¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¤¿¤é¥¦¥£¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢º£¤Î¥¥ó¥×¥ê¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡úVol.3¤ËÂ³¤¯¡ª
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷¤¬¡ÈåºÎï¡É¤ÈÀä»¿¤¹¤ë½÷Í¥
¢¡King ¡õ Prince¡¢3Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ
King ¡õ Prince¤È¤·¤Æ6ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖRE:ERA¡×¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤ËÀéÍÕ¡¦¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2025Ç¯2·î¤ÎËÌ³¤Æ»Î©Áí¹çÂÎ°é¥»¥ó¥¿¡¼ËÌ³¤¤¤¿¤¨¡¼¤ë¤Þ¤Ç9ÅÔ»Ô29¸ø±é¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤È¤·¤Æ2¿ÍÂÎÀ©¸å½é¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢5·î11Æü¤Î¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£7·î10¡Á12Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¡¢7·î19¡Á21Æü¤Îµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Þ¤Ç3ÅÔ»Ô8¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¢¡King ¡õ Prince¡¢¸ß¤¤¤Ø¤Î¸ü¤¤¿®Íê
¡½ 2¥ö·îÁ°¤ÎÊ¡²¬¤Ç¤Î¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î»×¤¤½Ð¤ä´¶Æ°¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±ÊÀ¥¡§ËÜÈÖ¤â¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾ìÅö¤¿¤ê¤È¤«¤ÇÆþ¤ëÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤Ê¡²¬¥É¡¼¥à¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¹¤¤¤È¤³¤í¡¢²¶¤éÌÀÆü2¿Í¤ÇËä¤á¤ó¤Í¤ó¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¹â¶¶¡§¤¦¤ó¡£
±ÊÀ¥¡§ËÜÈÖ»Ï¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤«¤Ë½¸Ãæ¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¤«¤é¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê²ñ¾ì¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥Ï¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤¢¤Ã¤¿¤êÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¸«²ó¤¹¤È¡Ö¤¢¡¢²¶¤éËÜÅö¤Ë¤Þ¤¿¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¼Â´¶¤¬¤¹¤´¤¤Í¯¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´¶³´¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¤º£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¹â¶¶¡§¥é¥¤¥Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤Ë2¿Í¤Ç´¶¤¸¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹¤¤¤·¡¢5Ëü¿Í¤°¤é¤¤¤Î¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤À¤«¤é¤½¤ì¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¶ÊÃæ¤ÇÎ÷¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¡ÖÍê¤â¤·¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£²ñ¾ì¤Ï¹¤¤¤±¤É¹¤¯´¶¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Ö°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ëè¸ø±é´¶Æ°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½ ¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
±ÊÀ¥¡§¡Ö³¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢²¶¤â¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤Ã¤·¤ç¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Ä¹Ç¯°ì½ï¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤¦´é¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿´¤¬´Ë¤à¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½Ö´Ö¤ÏËÍ¤â¤¹¤´¤¤Ê¡²¬¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Åìµþ¤Ç¤â²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¤ª¸ß¤¤¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ÇÎå¤Þ¤·¹ç¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¶¶¡§¤Ï¤¤¡£
¢¡King ¡õ Prince¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ï¡ÖÊó¹ð²ñ¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¡×
¡½ Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ï¤ä¤Ï¤êÆÃÊÌ¤Ç¤¹¤«¡©
±ÊÀ¥¡§¤É¤³¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î¿·¤·¤¤ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤â¥É¡¼¥à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÌ´¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤·¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÅìµþ¤À¤È¤ß¤Ê¤µ¤ó¡ÊÊóÆ»¿Ø¡Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉáÃÊ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤¬´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤¿°ì¤Ä°ã¤¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉáÃÊ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö²¶¤é¤Ïº£¤³¤ì¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ2¿Í¤Ç¤âÎ©ÇÉ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Êó¹ð²ñ¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹â¶¶¡§¤½¤Î´¶³Ð¶¯¤¤¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
±ÊÀ¥¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ë¤è¤Í¡¢Åìµþ¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¤Ê¤ó¤À¤«»²´ÑÆü¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹â¶¶¡§¤Ç¤âº£¤½¤Î´¶¤¸¤ÇÍè¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡ÊÊóÆ»¿Ø¤ò¸«ÅÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ë
±ÊÀ¥¡§¤¢¤Ï¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹â¶¶¡§¤½¤ó¤Ê´é¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£
±ÊÀ¥¡§¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤Í¡£
¹â¶¶¡§¤À¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤ó¤«¾È¤ì¤Þ¤¹¡£
±ÊÀ¥¡§°Â¿´´¶¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤Á¤ã¤¦¤È¡Ê¼«Ê¬¤¬¡Ë¼«Á³¤È¼Ð¤Ë¹½¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥®¥Þ¥®¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¡King ¡õ Prince¡¢¥É¡¼¥à¤Ç¤â¤¢¤¨¤Æ¡ÈÅù¿ÈÂç¡É°Õ¼±
¡½ º£²ó2¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤Î¥É¡¼¥à¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥É¡¼¥à¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¹¤¤¶õ´Ö¤ò¾å¼ê¤¯»È¤¦¹©É×¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹â¶¶¡§¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î±é½Ð¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ñ¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¥É¡¼¥à¤Ç¤ä¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¶ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡ÖÂç¤¤¯¸«¤»¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤«¡£2¿Í¤À¤·¡¢µÕ¤Ë¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¶¹¤¤2¿Í¤Îµ÷Î¥´¶¤Ç³Ú¤·¤àÊ·°Ïµ¤¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¥Ð¥¤¥Ö¥¹´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò²ñ¾ì¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£Âç¤¤¯¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÅù¿ÈÂç¤Ç¸«¤»¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÌ¥ÎÏ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï·ë¹½°Õ¼±¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½ º£¤Î¤ªÆó¿Í¤òÅù¿ÈÂç¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
±ÊÀ¥¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£King ¡õ Prince¤ÎÉáÃÊ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤«¶õµ¤´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤â´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤¢¡¢¥¥ó¥×¥ê¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¢¡±ÊÀ¥Î÷¡¢2¿ÍÂÎÀ©¸å¤Ë¹â¶¶³¤¿Í¤Î°õ¾Ý¤¬ÊÑ²½
¡½ ºòÇ¯¤«¤é¥Ä¥¢¡¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢5¿Í¤«¤é2¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ÎÈ¯¸«¤ä¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦°ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
±ÊÀ¥¡§È¯¸«¡Ä¤Ç¤âËÜÅö¤Ë³¤¿Í¤¬MC¤Ç¤è¤¯Ãý¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª
¹â¶¶¡§¤Õ¤Õ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
±ÊÀ¥¡§¤½¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤Ã¤Á¤«¤¬Ãý¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¡Ö²ñÏÃ¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ç¤¤ë»Ò¤Ê¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹â¶¶¡§¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¨¡©¤ä¤Ã¤È¤ÎÈ¯¸«¡©
±ÊÀ¥¡§¡Ö¤¢¡¢¤³¤ó¤ÊÉáÄÌ¤ËÏÃ¤»¤¿¤ó¤À¡¢³¤¿Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤MC¤ä¤Ã¤Æ¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£5¿Í¤Î¤È¤¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£³¤¿Í¤â¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ÎÃæ¤ÇÇ»¤¤¤á¤ÎÏ¢Ãæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£2¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÑÏÃ¤¹µ¡²ñÂ¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡Ö¤¢¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÃý¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¹â¶¶¡§³Î¤«¤Ë¡£¤Ê¤ó¤«¡ÖÊÑ²½µåÃ´Åö¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¡Ê¤¢¤ë¡Ë¡£
±ÊÀ¥¡§¤½¤¦¤½¤¦¡¢ÉáÄÌ¤Î²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ«¤´¤Ï¤ó²¿¿©¤Ù¤¿¡©¡×¡Ö¤¢¡¢Ç¼Æ¦¡×¡Ö¤¨¡¼¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤è¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¡£
¹â¶¶¡§¤¤¤äÂÔ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
±ÊÀ¥¡§¤¹¤´¤¤¿ÊÊâ¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤ÍËÍ¤Ï¡£
¹â¶¶¡§¤½¤ó¤ÊÂè1¾Ï¤ß¤¿¤¤¤Ê²ñÏÃ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡©
±ÊÀ¥¡§¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª
¹â¶¶¡§±³¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡©¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¹Ô¤¯¤È²½³ØÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ëè²ó³Ú²°¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤â¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤ÎÈ¯¸«¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤Í¡£
¡½ ¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¹â¶¶¡§²þ¤á¤Æ¡¢À³Ê¤À¤Ã¤¿¤êÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÌÌ¤¬¼«Ê¬¤È¤Ï¿¿È¿ÂÐ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤È¤¤ÏÎ÷¤¬Æ²¡¹¤È¤·¤Æ¤ë¤·¡¢Î÷¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤¤Ï¼«Ê¬¤¬Æ²¡¹¤È¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£King ¡õ Prince¤¬¤¹¤´¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¥×¥é¥Þ¥¤¥¼¥í¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
±ÊÀ¥¡§¡Ä¡Ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡©¤É¤Ã¤Á¤«¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ä¤ó¤½¤ì¡£´í¤Ê¤¤´í¤Ê¤¤¡ª¤É¤Ã¤Á¤«¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ª¤ë¤ä¤ó¤½¤ì¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹â¶¶¡§¤¢¡¢³Î¤«¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´ð½à¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¡ª100¤À¤È¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤à¤º¤¤¤ï¡ÊÄü¤á¤ë¡Ë¡£¼«Ê¬¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¼«¿®¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤¤Ç¤âÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤ëÎ÷¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢King ¡õ Prince¤È¤·¤Æ¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¤¤¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¤¤ì¤ë¡©¡ÄÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡ÊÉÔ°Â¤²¤ËÊóÆ»¿Ø¤Ë³ÎÇ§¡Ë
±ÊÀ¥¡§ÆÌ¡Ê¥Ç¥³¡Ë¤È±ú¡Ê¥Ü¥³¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡£
¹â¶¶¡§¤¢¡¢¤½¤¦¡ªÆÌ¡Ê¥Ç¥³¡Ë¤È±ú¡Ê¥Ü¥³¡Ë¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤À¤«¤é2¿Í¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¤¿¤é¥¦¥£¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢º£¤Î¥¥ó¥×¥ê¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡úVol.3¤ËÂ³¤¯¡ª
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û