King & Princeが10日、東京ドームにて「King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in DOME」を開催。本番前に囲み取材に応じ、永瀬廉が"奇跡"エピソードを語った。【全文Vol.3】King & Princeとして6枚目となるアルバム「RE:ERA」を引っさげたツアーは、2024年10月に千葉・ららアリーナ東京ベイからスタートし、2025年2月の北海道立総合体育センター北海きたえーるまで9都市29公演行われた。その追加公演として2人体制後初となる今回のドームツアーが発表され、5月11日のみずほPayPayドーム福岡からスタート。7月10〜12日の東京ドーム、7月19〜21日の京セラドーム大阪まで3都市8公演が行われる。

5月に配信されたKing & Princeの最新曲「What We Got 〜奇跡はきみと〜」はミッキーマウスの新オフィシャルテーマソングで、配信後初となる同公演ではパフォーマンス中にミッキーがサプライズ登場。3人でパフォーマンスを披露する貴重な機会となった。なおディズニープラスにて8月1日より「King & Prince: What We Got 〜奇跡はきみと〜」が世界同時独占配信開始される。― 最後の質問となります。新曲のタイトルに「奇跡」という言葉がありますが、2人の中で何か最近奇跡だなと思ったこと、もしくは「奇跡じゃなくて、俺らやったるで!」と思ったことがあったら教えてください。高橋海人(※「高」は正式には「はしごだか」):「奇跡じゃなくて、俺らやったるで」!?俺らやったるで、か…(悩む)。― 奇跡があったらもちろんそれでも大丈夫です。高橋:奇跡ってでも…あんまり起きないものですよね、なかなか。なんかあるかな〜。永瀬:(思い出したように)最近俺自分で髪の毛切ってるんですけど、前髪とか…。高橋:え!?(永瀬の髪を見ながら)永瀬:前髪ね、伸びるの早いから。高橋:あっ、そうなの?永瀬:そう。美容室行く時間がないから前髪自分で切ってるんだけど、結構上手に切れるというか…(笑)。なんか自分が「こういうふうに前髪切りたいな」って思って、僕いつも普通にガムテープとか切る結構ゴツめのハサミで切ってるんですけど…。高橋:え!?あの作業用バサミ?(現場全体も驚く)永瀬:うん、作業用バサミで髪切ってるんだけど…。高橋:本当に!?!?永瀬:だって持ってないもん、(ヘア)カット用のハサミ。高橋:廉の髪の毛、作業用バサミでできてるの?永瀬:あ、そうそう、作業用バサミ。高橋:そうなんだ…。永瀬:ここのラインとか(前髪横を指しながら)全部作業用バサミ、最近は。高橋:すごいね。永瀬:結構「こういう形になればいいな」と思いながら切るとその形になりますね。(笑いが起きる)ありがとうございます。― 失敗はないですか?永瀬:失敗は本当になくて、若干耳の先っぽにかけてちょっと上げていきたいなと思ってたら、ちょうどイメージ通りの上がり方してるし、そこらへんはなんて言うんだろうな…僕が起こした奇跡だなって思いますね(ドヤ顔)。― 高橋さんはいかがですか?高橋:僕はそうですね…毎日が奇跡だと思ってるんで、なんかこれといった奇跡はなくて。永瀬:はははは(笑)。高橋:そう(笑)。だから本当に「やってやんよ」で言うと今日ですね。やっぱこのドームのライブをめがけて、2人体制になってからずっと廉と一緒に頑張ってきたところもあったし、お互いの活動、ドラマに出させてもらったり映画に出させてもらったり、お互いのそれぞれの仕事も全部グループに繋がると思ってやってきて…の今日なので、それぞれでもこの期間でちょっとずつ大きくなれたなと思うんですけど、2人になったらやっぱパワーがすごいことになってるなっていうのを、みなさんに見せたいなって思ってます。やってやんよ!!はい(笑)。― それでは、こちらで囲み取材を終了とさせていただきます。ありがとうございました。永瀬:ありがとうございました!高橋:よろしくお願いします!永瀬:この後も楽しんでください。よろしくお願いします!頑張ります!高橋:授業参観楽しんでください(笑)。永瀬:また後ほどです!!フォトセッション終盤、下手側から2人で作るハートポーズをリクエストされると、彼らはそれに応じてキュートにポーズ。すると、すでに撮影を終えていた上手側のカメラマンたちも急遽ハートポーズをリクエスト。すぐにさらっと反対側にもハートを作るというサービス精神満点な一面を見せていた。本番直前の集中している貴重な時間でありながら、親しみやすい振る舞いと軽快なトークで報道陣までもを楽しませていった2人。King & Princeが常に引っ張りだこで愛され続ける理由が、改めて感じられる取材となった。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】