◆King & Prince、3大ドームツアー開催

【モデルプレス=2025/07/11】King & Princeが10日、東京ドームにて「King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in DOME」を開催。ここでは、5万5千人のTiara(ファンの総称)が集結したライブの様子をレポートする。<※一部セットリスト・演出に触れている部分あり>King & Princeとして6枚目となるアルバム「RE:ERA」を引っさげたツアーは、2024年10月に千葉・ららアリーナ東京ベイからスタートし、2025年2月の北海道立総合体育センター北海きたえーるまで9都市29公演行われた。

◆高橋海人「Tiara愛してます!」

◆リアル雷が特攻に?

◆永瀬廉、K-POPアイドルの美白さに衝撃

◆ミッキーマウスがサプライズ登場

◆King & Prince、本編ラストに遊び心

◆King & Prince、特大気球で3階席まで上がる

その追加公演として2人体制後初となる今回のドームツアーが発表され、5月11日のみずほPayPayドーム福岡からスタート。7月10〜12日の東京ドーム、7月19〜21日の京セラドーム大阪まで3都市8公演が行われる。「RE:ERA」の世界観を活かした宇宙旅行のようなコンセプトの本ツアー。2人は宇宙服をイメージしたブルーの衣装姿で登場し、「LOVE HACKER」から幕を開けた。続く「WOW」では高橋海人(※「高」は正式には「はしごだか」)が「廉となら優勝でしょ!?」、永瀬廉が「海人」とそれぞれ歌詞をアレンジして相方の名前を呼び、開始早々から大きく会場を沸かせていた。さらに「たくさん愛し合う準備できてますか!Tiara愛してます!」(高橋)「みなさん楽しいですか!?OK、最後までよろしく」(永瀬)と来場したファンに呼びかけ、ドーム全体の熱気を高めていった。永瀬が白、高橋が黄色を基調としたジャケット衣装へチェンジすると、メインステージの上から降り、トロッコに乗って外周移動。高橋は「上の方のみんな、置いていかないよ!」と見上げ、それぞれがファンサービスをしながらバックステージでもパフォーマンス。その後もファンと一緒に踊る楽曲から、赤・青・緑の炎の特攻を大胆に使ったド派手楽曲まで、多彩な演出でファンを楽しませた。一方MCでは親しみやすいトークで笑いを誘い、さらなる魅力を見せた2人。この日はゲリラ豪雨により、ドーム内にいても聞こえるほどの大きな雷が何度も響き渡っていたが、永瀬が楽曲の見せ場で雷がドーンと鳴ったことに触れると、気付いていなかったという高橋は「雷を特攻にしちゃってる!?」と驚き。永瀬も「STARTO初の雷をも演出にする(グループだ)から」と乗っかり、高橋はすかさず「これ記者のみなさん書いといてもらっていいでしょうか?」とお茶目に伝えていた。そして話題は永瀬がビタミンを飲み始めたというエピソードへ。「ビタミンの偉大さというか、結構夏とか焼けるタイプなんですけど、我々(自身&高橋)は。ビタミン飲んでから『すごい美白になったな〜』と思ってたんですよ」という永瀬だったが、5日に放送された日本テレビ系大型音楽番組「THE MUSIC DAY」で共演したK-POPアーティストと裏側でTikTokを撮影したことを振り返り、「一緒にやった子が白い…。白すぎる。俺ちょっとずつ美白に近づいてってるな(と思ってた)。TikTok見てな、一緒にやった子白い。真っ白だ」と撮影後自ら動画をチェックしてその差に衝撃を受けたことを明かした。それに対して高橋はフォローの言葉をかけようとするも、永瀬は「いやいやいやいや、焼けてるヤツに慰められても」とばっさり。高橋は「確かに、なんかさやっぱ、キンプリの世界で言うと『ちょっとなんか白くなったな』みたいな感じになるよね(笑)」と本音を漏らし、永瀬は「海人がやっぱさらに俺の上を超えてくるから、俺変わってないけど海人がどんどん焼けてったら俺がなんか白くなった気すんねん(笑)」と語り、高橋と客席を笑わせた。永瀬は「どうですか、小麦色系男子は好きですか?みなさん」と客席に問いかけ、高橋は「でもそれ言うとさ、ここに来てる5万5千人みんな小麦肌大好きじゃない?だって廉と俺のファンで、俺らを応援しに来てるんでしょ?(笑)そういうことだよな?」と言い、会場を沸かせていた。MC後は5月に配信された最新曲でミッキーマウスの新オフィシャルテーマソングとなっている「What We Got 〜奇跡はきみと〜」を披露したが、配信後初となる同公演では、なんとKing & Princeのベストフレンドであるミッキーがサプライズ登場。客席はざわめきと歓声で溢れ、ベストフレンド3人での初パフォーマンスに会場中が癒やされていた。なおミッキーが日本人アーティストのコンサートに出演するのは世界初。ベストフレンド3人の友情が実現させた、特例中の特例となった。まら新コンテンツ「King & Prince: What We Got 〜奇跡はきみと〜」はディズニープラスにて8月1日より世界同時独占配信開始される。「話をしようよ」では肩を組んだり高橋が永瀬の膝に座ったりと、2人の仲の良い関係性が存分に伝わる行動にファンたちもほっこり。さらにメドレーコーナーなどで2人が乗っていた惑星をモチーフにしたフロートは高さ12mに及び、スタンド席上部のファンと近い距離で交流した。「koi-wazurai」「HEART」をバックステージでキュートに踊ると、「なにもの」でトロッコに乗ってセンターステージへ。「シンデレラガール」で華やかに締めくくった。しかし、実は本編はまだ終わっていなかった。リハーサルなどの裏側を記録したVTRが放映されていたが、突如「ツキヨミ」のイントロが流れ客席からは大きな歓声が。一見本編が終わったように見せるこの演出はメンバーの遊び心から生み出され、2人の全身全霊のパフォーマンスによって会場のボルテージはMAXに達した。アンコールでは、高さ28m(※ゴンドラ部分/トップは40m)まで上がる特大気球で再登場。2階席・3階席のTiaraにも会いに行き、さらにはその高さからボールを投げるファンサービスも、Tiara思いのKing & Princeならではの演出となっていた。最後はステージの端から端まで歩き、何度も「ありがとう」とあらゆる方向のファンに伝えながら、「仕事とか学校とか頑張れる!?」(高橋)「帰り雨降ってないといいね、気を付けて帰るんだよ」(永瀬)と気遣っていた2人。一瞬も見逃せないこだわり抜かれた演出の数々、彼らが紡ぐ一言一言…全てが溢れんばかり愛と優しさに溢れ、東京ドームを温かい光で包んでいた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】