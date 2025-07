◆King & Prince、3大ドームツアー開催

【モデルプレス=2025/07/11】King & Prince(永瀬廉、高橋海人 ※「高」は正式には「はしごだか」)が10日、東京ドームにて「King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in DOME」を開催。ミッキーマウスがサプライズ登場し、観客を驚かせた。<※一部演出・セットリストに触れている部分あり>King & Princeとして6枚目となるアルバム「RE:ERA」を引っさげたツアーは、2024年10月に千葉・ららアリーナ東京ベイからスタート。2025年2月の北海道立総合体育センター北海きたえーるまで9都市29公演行われた。

◆ミッキーマウスがサプライズ登場

◆永瀬廉「夢が叶いました」

その追加公演として2人体制後初となる今回のドームツアーが発表され、5月11日のみずほPayPayドーム福岡からスタート。7月10〜12日の東京ドーム、7月19〜21日の京セラドーム大阪まで3都市8公演が行われる。5月に配信されたKing & Princeの最新曲「What We Got 〜奇跡はきみと〜」はミッキーマウスの新オフィシャルテーマソングとなっているが、配信後初となる同公演では、2人の歌唱中にミッキーがサプライズ登場。客席はざわめきと歓声で溢れ、ベストフレンド3人での初パフォーマンスに会場中が癒やされていた。パフォーマンス後、マイクを持ったミッキーは「みんな!こんにちは!会えて嬉しいよ!」と挨拶し、「今日は招待してくれてありがとう!みんな楽しんでる!?」とKing & Princeへ感謝するとともに会場に呼びかけ。ファンたちが一緒に踊っていたことについても「みんなすごく上手に踊ってくれてるね!」と絶賛していた。その後は3人で改めて来場したファンへダンスレクチャー。会場一体となって踊り、永瀬は「いやもう最高ですよ!今日は僕らの夢でもあるライブで一緒に踊るっていう夢が叶いましたから」と感激。高橋も「Tiara(ファンの総称)のみんなも一緒に踊れて嬉しいよ」と笑顔を見せた。ミッキーは「素敵な時間をありがとう!本当に楽しかったよ!」と改めて感謝し、「みんなさようなら、バイバーイ!廉、海人、またね」と挨拶。降壇直前には観客に向かって大きく投げキスを連発し、会場を沸かせていた。なおミッキーが日本人アーティストのコンサートに出演するのは世界初。ベストフレンド3人の友情が実現させた、特例中の特例となった。また新コンテンツ「King & Prince: What We Got 〜奇跡はきみと〜」がディズニープラスにて8月1日より世界同時独占配信開始されることも発表された。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】